Der niederländische Technologiekonzern NXP Semiconductors N.V. (ISIN: NL0009538784, NASDAQ: NXPI) wird am 5. April 2023 eine Quartalsdividende in Höhe von 1,014 US-Dollar ausschütten, wie am Montag mitgeteilt wurde. Record day ist der 15. März 2023. Gegenüber dem Vorquartal (0,845 US-Dollar) ist dies eine Erhöhung um 20 Prozent. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet bezahlt der Konzern insgesamt 4,056 US-Dollar an Dividenden. Beim ...

