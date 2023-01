DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

TAGESTHEMA

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat seine Prognose für das Weltwirtschaftswachstum im laufenden Jahr leicht angehoben und rechnet für 2024 mit einer Wachstumsverstärkung. Der IWF rechnet nach einer Aktualisierung seiner bisherigen Prognose jetzt für 2023 mit 2,9 (Oktober: 2,7) Prozent Wachstum und für 2024 mit 3,1 (3,2) Prozent Wachstum. Besonders deutlich wurden die Prognosen für einige Schwellenländer sowie für Italien erhöht. Eine spürbare Senkung betrifft Großbritannien. Das Weltwirtschaftswachstum ist nach Aussage des IWF im vergangenen Jahr vom globalen Kampf gegen die Inflation, von Russlands Krieg gegen die Ukraine sowie vom Ausbruch einer Corona-Infektionswelle in China belastet worden sei, und dabei dürfte es auch 2023 bleiben. "Trotz dieses Gegenwinds war das reale Wirtschaftswachstum im dritten Quartal in zahlreichen Volkswirtschaften überraschend stark, darunter in den USA, im Euroraum, sowie in wichtigen Schwellen- und Entwicklungsländern", schreibt der IWF in seinem aktualisierten Weltwirtschaftsausblick.

Die US-Wirtschaft könnte laut IWF 2023 um 1,4 (1,0) und 2024 um 1,0 (1,2) Prozent wachsen und die des Euroraums um 0,7 (0,5) und 1,6 (1,8) Prozent. Für Deutschlands BIP werden jetzt Raten von plus 0,1 (minus 0,3) und plus 1,4 (plus 1,5) Prozent veranschlagt. Allerdings berücksichtigt diese Prognose nicht das schwache vierte Quartal. Frankreich traut der IWF unverändert Wachstumsraten von 0,7 und 1,6 Prozent zu, Italiens BIP-Prognosen wurden auf plus 0,6 (minus 0,2) und plus 2,4 (plus 2,6) Prozent geändert.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

12:00 Spotify Technology SA, Ergebnis 4Q

12:00 United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 4Q

12:30 Caterpillar Inc, Ergebnis 4Q

12:30 General Motors Co (GM), Ergebnis 4Q

12:45 Pfizer Inc, Ergebnis 4Q

13:00 McDonald's Corp, Ergebnis 4Q

13:30 Exxon Mobil Corp, Ergebnis 4Q

22:01 Amgen Inc, Ergebnis 4Q

22:05 Mondelez International Inc, Ergebnis 4Q

22:15 Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Arbeitskostenindex 4Q PROGNOSE: +1,1% gg Vq 3. Quartal: +1,2% gg Vq 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Januar PROGNOSE: 45,3 zuvor: 45,1 16:00 Index des Verbrauchervertrauens Januar PROGNOSE: 109,5 zuvor: 108,3 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.031,75 -0,0% E-Mini-Future Nasdaq-100 11.943,00 -0,2% Nikkei-225 27.327,11 -0,4% Hang-Seng-Index 21.702,34 -1,7% Kospi 2.425,08 -1,0% Schanghai-Composite 3.255,80 -0,4% S&P/ASX 200 7.476,70 -0,1%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Anleger bekommen wegen der Sorgen über die geldpolitischen Ausblicke der Notenbanken aus den USA, Europa und Großbritannien kalte Füße. Dass die drei geldpolitischen Schwergewichte in dieser Woche ihre Zinsen erhöhen, gilt als ausgemacht. Aber der weitere Zinszyklus gilt als unsicher. Mit der Unsicherheit über den künftigen Zinskurs steige das Risiko für Aktien, heißt es. In China verleiten selbst deutlich verbesserte Konjunkturdaten nicht zum Kauf. Mit dem Ende der scharfen Corona-Abriegelungen überrascht die Verbesserung nicht. Der Rückgang der Industriegewinne hat sich allerdings zum Jahresende verstärkt. In Hongkong ist die Stimmung wie schon am Vortag schlechter. Die Börse sei internationaler aufgestellt und damit auch abhängiger von Zinsentscheidungen ausländischer Notenbanken, heißt es. In Tokio gibt der Nikkei nach. Dort steigen die Erwartungen, dass die Zeit der ultralockeren Geldpolitik in Japan bald Geschichte sein könnte. Industrieproduktion und Einzelhandelsumsatz fielen besser als erwartet aus. Chubu Electric Power steigen um 8,5 Prozent nach einem erhöhten Ausblick. Auch Oriental Land (+4,8%) hat die Prognose angehoben. Nissan Motor ziehen um 2 Prozent an. Der Automobilhersteller hat sich mit Renault auf eine Modifikation ihrer seit 20 Jahren bestehenden Allianz geeinigt. Der Kospi wird belastet von Technologie- und Automobilwerten. Der Industrieausstoß des Landes sank im Dezember, zudem lieferte Samsung Electronics (-3,5%) einen schwachen Ausblick ab. Der S&P/ASX-200 schloss knapp behauptet. Schwache Einzelhandelsdaten hatten hier die Zinsängste etwas gelindert - die Konjunktursorgen aber verstärkt.

US-NACHBÖRSE

NXP Semiconductors hatte die Markterwartungen im vierten Quartal geschlagen. Allerdings fiel der Ausblick etwas verhaltener als für die aktuelle Periode aus. Der Kurs gab daraufhin 3,3 Prozent ab. Whirlpool plant derweil im laufenden Jahr Kosteneinsparungen zwischen 800 Millionen und 900 Millionen Dollar. Der Kurs rückte um 2,4 Prozent vor. Auch Groupon (+1,7%) will Kosten sparen und streicht daher 500 Stellen zum Ende des zweiten Quartals.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.717,09 -0,8% -260,99 +1,7% S&P-500 4.017,77 -1,3% -52,79 +4,6% Nasdaq-Comp. 11.393,81 -2,0% -227,90 +8,9% Nasdaq-100 11.912,39 -2,1% -254,22 +8,9% Montag Freitag Umsatz NYSE (Aktien) 787,07 Mio 758,9 Mio Gewinner 981 1.798 Verlierer 2.092 1.278 Unverändert 139 146

Schwach - Händler sprachen von erhöhter Zurückhaltung im Vorfeld der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch. Am Donnerstag folgt zudem die EZB. Dazu stehen potenziell richtungweisende Ergebnisse von Technologieriesen wie Apple, Amazon, Meta Platforms und der Google-Mutter Alphabet bevor und am Freitag der US-Arbeitsmarktbericht für Januar. Amazon gaben um 1,7 Prozent nach. Amazon-Prime-Mitglieder müssen bei der Bestellung von Lebensmitteln im Internet über Amazon Fresh in den USA künftig mehr bestellen, um keine Lieferkosten zu bezahlen. Die Ford-Aktie büßte 2,9 Prozent ein. Der Autohersteller kündigte an, die Produktion zu erhöhen und die Preise bei einigen Modellen zu senken. Der Schritt kommt nur wenige Wochen nachdem Tesla die Preise für eine Reihe seiner Modelle gesenkt hat. General Motors gaben um 4,4 und Tesla um 6,3 Prozent nach.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,27 +7,0 4,19 -15,5 5 Jahre 3,68 +6,8 3,61 -32,2 7 Jahre 3,62 +5,6 3,57 -34,8 10 Jahre 3,54 +3,5 3,51 -33,5 30 Jahre 3,66 +4,2 3,62 -30,8

Die Renditen zogen vor der US-Zinsentscheidung am Mittwoch und dem Arbeitsmarktsmarktbericht am Freitag an. Die Arbeitsmarktdaten waren zuletzt meist überraschend robust, und könnten daher der US-Notenbank Spielraum für weiter steigende Zinsen geben.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:46h % YTD EUR/USD 1,0842 -0,1% 1,0852 1,0858 +1,3% EUR/JPY 141,18 -0,2% 141,49 140,67 +0,6% EUR/GBP 0,8781 -0,0% 0,8784 0,8770 -0,8% GBP/USD 1,2348 -0,1% 1,2354 1,2380 +2,1% USD/JPY 130,22 -0,1% 130,38 129,58 -0,7% USD/KRW 1.231,25 -0,1% 1.232,65 1.228,40 -2,4% USD/CNY 6,7537 +0,1% 6,7495 6,7547 -2,1% USD/CNH 6,7572 -0,0% 6,7579 6,7551 -2,5% USD/HKD 7,8379 +0,0% 7,8356 7,8335 +0,4% AUD/USD 0,7035 -0,3% 0,7056 0,7082 +3,2% NZD/USD 0,6451 -0,2% 0,6467 0,6481 +1,6% Bitcoin BTC/USD 22.829,46 +0,4% 22.731,20 23.640,97 +37,5%

Der Dollar-Index legte mit den steigenden US-Marktzinsen und im Vorfeld der US-Zinsentscheidung zu, der Dollarindex gewann 0,3 Prozent.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 77,54 77,9 -0,5% -0,36 -3,6% Brent/ICE 84,65 84,9 -0,3% -0,25 -1,6%

Die Ölpreise fielen auf den tiefsten Stand seit knapp drei Wochen. Die Preise für Brent und WTI gaben um bis zu 2,3 Prozent nach. Die Wachstumsaussichten schwächten sich ab und das dürfte den ohnehin schon schwächelnden kurzfristigen Aussichten für die Rohölnachfrage keinen Gefallen tun, sagte Edward Moya von Oanda.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.914,67 1.922,50 -0,4% -7,84 +5,0% Silber (Spot) 23,44 23,63 -0,8% -0,18 -2,2% Platin (Spot) 1.004,70 1.014,50 -1,0% -9,80 -5,9% Kupfer-Future 4,16 4,20 -0,9% -0,04 +9,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Nach den jüngsten Gewinnen gab der Goldpreis (-0,3%) leicht nach. Im Vorfeld der US-Notenbank habe es leichte Gewinnmitnahmen gegeben, so ein Teilnehmer.

MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR

KONJUNKTUR CHINA

Die Stimmung in der chinesischen Industrie ist im Januar nach offiziellen Angaben gestiegen. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich auf 50,1 (Dezember: 47,0). Ökonomen hatten einen Stand von 50,4 Punkten prognostiziert. Der Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor stieg deutlich auf 54,4 (Vormonat: 41,6) Punkte. Es war das erste Mal seit drei Monaten, dass der PMI für das nicht-verarbeitende Gewerbe wieder über die 50er-Marke stieg.

Chinas Industriegewinne sind im Jahr 2022 um 4 Prozent gesunken. Damit hat sich der rückläufige Trend der ersten elf Monate des Jahres mit einem Minus von 3,6 Prozent zum Jahresende noch verstärkt.

JOHNSON & JOHNSON

ist mit ihrer juristischen Strategie im Umgang mit Klagen wegen talkumhaltigen Babypuders gescheitert. Ein Berufungsgericht lehnte den Plan des US-Konzerns ab, rund 38.000 Klagen vor einem Insolvenzgericht verhandeln zu lassen. Das Gericht wies den Insolvenzantrag der J&J-Tochter LTL Management LLC zurück. Der Konzern hatte diese Gesellschaft 2021 gegründet, um die Sammelklagen vor dem Insolvenzgericht stattfinden zu lassen.

