BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR PROSIEBENSAT.1 AUF 10 (8,50) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR RTL AUF 46 (39) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR STRÖER AUF 54 (47,50) EUR - 'EQUAL WEIGHT'JEFFERIES HEBT SIXT-STÄMME AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 130 (100) EURUBS SENKT AIRBUS AUF 'SELL' (BUY) - ZIEL 105 (139) EUR BARCLAYS SENKT M6-METROPOLE TV AUF 'UNDERWEIGHT'(EQUAL W.) ZIEL 14,50 (13,50) EUR BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR PRUDENTIAL AUF 1518 (1585) PENCE - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS SENKT RELX AUF 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 2585 (2785) PENCEBARCLAYS HEBT TF1 AUF 'EQUAL WEIGHT' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 8 (6,50) EURBARCLAYS HEBT WPP AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 1200 (850) PENCEBERENBERG SENKT LEGAL & GENERAL AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 290 (345) PENCEBERENBERG SENKT M&G AUF ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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