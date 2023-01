Britvic plc: Transaction in Own Shares

DJ Transaction in Own Shares

Britvic plc (BVIC ) Transaction in Own Shares 31-Jan-2023 / 07:00 GMT/BST Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Transactions in Own Securities

31st January

Britvic plc ("Britvic") announces that it has purchased the following number of its ordinary shares on the London Stock Exchange from Citigroup Global Markets Limited ("Citi") as part of its existing share buyback programme announced on 23 May 2022 (the "Programme").

Date of purchase: 30th January 2023 Number of ordinary shares of GBP0.20 each purchased: 40,000 Highest price paid per share (pence): 778.50p Lowest price paid per share (pence): 759.50p Volume weighted average price paid per share (pence): 772.08p

The repurchased shares will be cancelled.

Transaction Details

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), a full breakdown of the individual trades made by Citi on behalf of Britvic as part of the buyback programme is detailed below:

Company Name ISIN Trade Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 08:01:00 GBp 156 760.50 XLON xb497MtZHI9 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 08:01:00 GBp 71 761.00 XLON xb497MtZHID BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 08:01:00 GBp 103 761.00 XLON xb497MtZHIF BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 08:17:08 GBp 10 762.00 XLON xb497MtZgxe BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 08:17:08 GBp 164 762.00 XLON xb497MtZgxg BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 08:21:50 GBp 174 762.00 XLON xb497MtZkPe BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 08:22:10 GBp 174 761.50 XLON xb497MtZkDw BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 08:26:02 GBp 174 761.00 XLON xb497MtZWvu BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 08:26:27 GBp 174 760.50 XLON xb497MtZWqC BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 08:27:41 GBp 174 760.00 XLON xb497MtZZD9 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 08:29:12 GBp 912 759.50 XLON xb497MtZYTn BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 08:29:12 GBp 174 759.50 XLON xb497MtZYTu BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 08:32:11 GBp 252 762.00 XLON xb497MtZbdC BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 08:41:04 GBp 2 763.50 XLON xb497MtZyLQ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 08:41:04 GBp 172 763.50 XLON xb497MtZyLS BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 08:41:04 GBp 273 764.00 XLON xb497MtZyLU BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 08:46:19 GBp 27 766.50 XLON xb497MtZnWJ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 08:46:19 GBp 110 766.50 XLON xb497MtZnWL BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 08:46:20 GBp 237 767.00 XLON xb497MtZnXC BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 08:46:20 GBp 37 766.50 XLON xb497MtZnWX BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 08:46:24 GBp 4 765.50 XLON xb497MtZncQ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 08:46:24 GBp 273 765.50 XLON xb497MtZncS BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 08:47:27 GBp 152 766.50 XLON xb497MtZmuq BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 08:47:28 GBp 23 766.00 XLON xb497MtZmud BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 08:53:15 GBp 257 767.00 XLON xb497MtZqIx BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 08:56:09 GBp 197 766.50 XLON xb497MtZsJA BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 09:03:59 GBp 174 766.50 XLON xb497MtYCRt BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 09:05:00 GBp 542 768.00 XLON xb497MtYCfV BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 09:06:20 GBp 193 767.50 XLON xb497MtYFY@ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 09:29:33 GBp 251 769.50 XLON xb497MtYUOD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 09:29:33 GBp 86 769.50 XLON xb497MtYUOF BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 09:29:33 GBp 216 769.50 XLON xb497MtYUOH BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 09:29:33 GBp 419 769.50 XLON xb497MtYUOT BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 09:29:33 GBp 186 769.00 XLON xb497MtYURY BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 09:29:56 GBp 186 768.50 XLON xb497MtYUKv BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 09:29:59 GBp 240 768.00 XLON xb497MtYUAu BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 09:32:46 GBp 196 768.00 XLON xb497MtYG99 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 09:36:22 GBp 231 767.50 XLON xb497MtYL3a BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 09:44:24 GBp 143 768.50 XLON xb497MtYe4H BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 09:46:05 GBp 10 769.00 XLON xb497MtYh1b BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 09:46:05 GBp 2 769.00 XLON xb497MtYh1d BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 09:46:05 GBp 281 769.00 XLON xb497MtYh1Z BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 09:52:02 GBp 367 771.50 XLON xb497MtYljX BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 09:52:17 GBp 289 770.50 XLON xb497MtYkOh BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 10:00:20 GBp 10 771.00 XLON xb497MtYZxD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 10:00:20 GBp 55 771.00 XLON xb497MtYZxM BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 10:00:20 GBp 167 771.00 XLON xb497MtYZxO BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 10:02:22 GBp 307 771.50 XLON xb497MtYbRd BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 10:02:47 GBp 193 771.00 XLON xb497MtYbFk BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 10:04:52 GBp 143 771.00 XLON xb497MtYazb BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 10:04:52 GBp 133 771.00 XLON xb497MtYazZ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 10:07:11 GBp 180 771.00 XLON xb497MtYc8g BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 10:22:30 GBp 282 770.00 XLON xb497MtYpNI BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 10:22:30 GBp 435 771.00 XLON xb497MtYpMM BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 10:22:30 GBp 227 771.00 XLON xb497MtYpMU BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 10:28:03 GBp 194 769.00 XLON xb497MtYqsK BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 10:28:11 GBp 162 768.50 XLON xb497MtYqfp BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 10:32:23 GBp 174 769.00 XLON xb497MtX9Qv BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 10:43:15 GBp 1 769.00 XLON xb497MtXFnl BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 10:43:15 GBp 263 769.00 XLON xb497MtXFnm BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 10:51:29 GBp 235 770.00 XLON xb497MtX2yW BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 10:53:53 GBp 202 770.00 XLON xb497MtX45G BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 10:53:53 GBp 108 770.00 XLON xb497MtX45R BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 10:53:53 GBp 125 770.00 XLON xb497MtX45T BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 11:25:50 GBp 304 770.50 XLON xb497MtXfmB BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 11:25:55 GBp 178 770.50 XLON xb497MtXfsw BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 11:25:55 GBp 1,071 770.00 XLON xb497MtXfs5 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 11:25:55 GBp 168 770.50 XLON xb497MtXfsD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 11:25:55 GBp 6 770.50 XLON xb497MtXfsF BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 11:47:27 GBp 304 770.00 XLON xb497MtXbfr BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 11:54:44 GBp 290 771.00 XLON xb497MtXugo BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 12:03:40 GBp 24 772.00 XLON xb497MtX@F1 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 12:30:15 GBp 460 774.00 XLON xb497MtW0K3 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 12:30:15 GBp 140 774.00 XLON xb497MtW0KG BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 12:30:15 GBp 58 774.00 XLON xb497MtW0KI BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 12:31:01 GBp 674 775.00 XLON xb497MtW0pT BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 12:31:01 GBp 560 775.00 XLON xb497MtW0of BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 12:31:01 GBp 175 775.00 XLON xb497MtW0oh BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 12:31:01 GBp 1,151 775.00 XLON xb497MtW0op BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 12:37:29 GBp 290 774.00 XLON xb497MtW4Ca BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 12:40:04 GBp 149 775.00 XLON xb497MtW7zX BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 12:45:41 GBp 201 775.00 XLON xb497MtWO6M BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 12:58:21 GBp 73 775.00 XLON xb497MtWUTP BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 12:58:21 GBp 550 775.00 XLON xb497MtWUTR BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 12:58:21 GBp 202 774.50 XLON xb497MtWUSX BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 13:02:12 GBp 1 774.50 XLON xb497MtWHaR BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 13:02:13 GBp 230 774.50 XLON xb497MtWHad BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 13:15:32 GBp 108 775.50 XLON xb497MtWMt4 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 13:15:32 GBp 37 775.50 XLON xb497MtWMtI BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 13:20:19 GBp 44 775.00 XLON xb497MtWhSb BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 13:20:19 GBp 165 775.00 XLON xb497MtWhSZ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 13:21:33 GBp 213 774.50 XLON xb497MtWhel BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 13:40:45 GBp 10 776.00 XLON xb497MtWb@H BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 13:47:16 GBp 255 775.50 XLON xb497MtWccp BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 13:59:09 GBp 872 776.00 XLON xb497MtWUSDZp BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 13:59:09 GBp 550 776.00 XLON xb497MtWUSDZr BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 13:59:09 GBp 252 776.00 XLON xb497MtWUSDZUSD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 14:01:34 GBp 1,189 776.00 XLON xb497MtWn1W BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 14:01:34 GBp 38 776.00 XLON xb497MtWn1Y BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 14:01:34 GBp 56 775.50 XLON xb497MtWn1a BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 14:01:34 GBp 253 775.50 XLON xb497MtWn1l BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 14:04:28 GBp 598 776.00 XLON xb497MtWpD3 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 14:04:28 GBp 550 776.00 XLON xb497MtWpD5 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 14:04:29 GBp 270 775.50 XLON xb497MtWpDi BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 14:05:01 GBp 187 775.00 XLON xb497MtWprK BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 14:14:23 GBp 215 774.00 XLON xb497Mtd8IW BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 14:14:23 GBp 14 774.00 XLON xb497Mtd8IY BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 14:15:11 GBp 379 773.50 XLON xb497Mtd8mL BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 14:17:30 GBp 259 773.50 XLON xb497MtdA@p BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 14:17:30 GBp 334 773.50 XLON xb497MtdA@z BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 14:19:02 GBp 133 773.00 XLON xb497MtdDrq BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 14:21:10 GBp 168 772.50 XLON xb497MtdFza BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 14:24:01 GBp 258 772.00 XLON xb497Mtd0RU BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 14:25:51 GBp 174 771.50 XLON xb497Mtd3xn BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 14:27:53 GBp 174 771.00 XLON xb497Mtd57G BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 14:30:09 GBp 295 770.00 XLON xb497Mtd6CZ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 14:31:51 GBp 215 771.50 XLON xb497MtdRUUSD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 14:32:41 GBp 208 771.50 XLON xb497MtdQLN BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 14:38:03 GBp 443 773.50 XLON xb497MtdJlf BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 14:44:44 GBp 149 773.50 XLON xb497MtdjBK BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 14:44:44 GBp 550 773.50 XLON xb497MtdjBM BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 14:44:44 GBp 323 773.50 XLON xb497MtdjBT BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 14:46:45 GBp 442 773.50 XLON xb497MtdljB BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 14:51:44 GBp 329 773.00 XLON xb497MtdbGp BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 14:52:17 GBp 36 773.00 XLON xb497MtdbgQ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 15:00:56 GBp 795 775.00 XLON xb497MtdyGy BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 15:00:56 GBp 84 775.00 XLON xb497MtdyG@ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 15:00:56 GBp 336 775.00 XLON xb497MtdyG0 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 15:00:56 GBp 337 775.00 XLON xb497MtdyG2 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 15:01:04 GBp 174 774.50 XLON xb497Mtdy4W BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 15:03:05 GBp 469 774.00 XLON xb497Mtd@oh BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 15:07:08 GBp 131 774.00 XLON xb497MtdrRA BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 15:08:24 GBp 164 775.50 XLON xb497MtdqCL BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 15:08:24 GBp 115 775.50 XLON xb497MtdqCN BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 15:08:24 GBp 287 775.50 XLON xb497MtdqCP BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 15:08:55 GBp 369 775.00 XLON xb497Mtdqir BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 15:14:26 GBp 331 775.00 XLON xb497MtcAJa BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 15:14:48 GBp 238 775.00 XLON xb497MtcAot BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 15:17:29 GBp 129 774.00 XLON xb497MtcFZZ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 15:17:29 GBp 90 774.00 XLON xb497MtcFZj BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 15:17:29 GBp 379 774.50 XLON xb497MtcFZL BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 15:17:29 GBp 85 774.50 XLON xb497MtcFZM BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 15:17:30 GBp 120 773.50 XLON xb497MtcFXA BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 15:19:30 GBp 250 773.50 XLON xb497Mtc1ib BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 15:23:33 GBp 255 773.50 XLON xb497Mtc5bm BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 15:25:44 GBp 369 773.50 XLON xb497Mtc7bg BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 15:25:44 GBp 29 773.50 XLON xb497Mtc7bi BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 15:26:07 GBp 278 773.00 XLON xb497Mtc68C BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 15:35:52 GBp 33 774.50 XLON xb497MtcGVM BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 15:35:52 GBp 135 774.50 XLON xb497MtcGVS BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 15:35:52 GBp 380 774.50 XLON xb497MtcGUf BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 15:36:28 GBp 277 775.00 XLON xb497MtcGnd BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 15:38:20 GBp 216 775.00 XLON xb497MtcI09 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 15:41:50 GBp 314 775.50 XLON xb497MtcNC@ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 15:42:13 GBp 167 775.50 XLON xb497MtcNlL BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 15:43:21 GBp 583 775.00 XLON xb497MtcfSa BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 15:45:02 GBp 43 775.00 XLON xb497MtchSq BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 15:48:33 GBp 546 775.00 XLON xb497Mtcib6 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 15:49:04 GBp 350 775.00 XLON xb497MtclmN BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 15:56:06 GBp 32 776.00 XLON xb497Mtca2h BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 15:56:22 GBp 346 776.00 XLON xb497Mtcaow BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 15:58:23 GBp 314 775.50 XLON xb497Mtcupu BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 16:13:46 GBp 247 778.50 XLON xb497Mtb9USDN BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 30-Jan-2023 16:13:47 GBp 115 778.00 XLON xb497Mtb9y4

Media Enquiries:

Please contact:

Investors: Joanne Wilson (Chief Financial Officer) +44 (0) 121 711 1102 Steve Nightingale (Director of Investor Relations) +44 (0) 7808 097 784 Media: Stephanie Macduff-Duncan (Head of Corporate Communications) +44 (0) 7808 097 680 Stephen Malthouse (Headland) +44 (0) 7734 956 201

Britvic plc's LEI number is: 635400L3NVMYD4BVCI53

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ISIN: GB00B0N8QD54 Category Code: POS TIDM: BVIC OAM Categories: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares Sequence No.: 219443 EQS News ID: 1547127 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------

Image link: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1547127&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

January 31, 2023 02:00 ET (07:00 GMT)