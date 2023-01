Potsdam (ots) -Mit Wieler erhält der Digital Health Bereich des HPI wertvolle wissenschaftliche Expertise im Bereich Medizin und Public Health sowie praktische Erfahrung mit digitaler TransformationDas Hasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam freut sich, zum 1. April 2023 die Ernennung von Professor Dr. Lothar H. Wieler als Sprecher des ebenfalls im April startenden Digital Health Clusters bekannt zu geben.Professor Wieler ist ein weltweit anerkannter Wissenschaftler auf den Gebieten der Mikrobiologie und Infektionsmedizin sowie Experte für Public Health. Als Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI) hat er sich konsequent für eine datengestützte Wissenschaft eingesetzt und die digitale Transformation des Instituts beschleunigt umgesetzt.Das Hasso-Plattner-Institut ist international bekannt für hervorragende Digital-Forschung, insbesondere in Bereichen, in denen das Verständnis komplexer Zusammenhänge in großen Datenmengen durch moderne Informatik verbessert werden soll. Einer dieser Bereiche ist Digital Health, der bereits 2017 mit dem Aufbau des Digital Health Centers (DHC) (https://hpi.de/digital-health-center/home.html) etabliert wurde, um Forschung und Lehre zu bündeln und Wissenschaftler:innen und Akteur:innen aus den Bereichen Medizin und IT interdisziplinäre Forschung zu ermöglichen. Durch die Pandemie wurde die grundlegende Bedeutung dieser Arbeiten für alle noch sichtbarer.Aus diesem Grund hat die Hasso-Plattner-Foundation beschlossen, diesen Bereich weiter zu stärken und auszubauen. Das Hasso-Plattner-Institut konnte nun mit Professor Dr. Lothar H. Wieler, einem der anerkanntesten Wissenschaftler im Bereich Public Health, einen hervorragenden Sprecher für den neuen Cluster gewinnen."Wir sind sehr erfreut, dass wir mit Professor Lothar Wieler einen so renommierten Experten im Bereich Public Health für das HPI gewinnen konnten", sagte Professor Dr. Tobias Friedrich, Geschäftsführer und Dekan des HPI. "Er wird unser vorhandenes Know-how im Bereich der digitalen Technologien durch seine wissenschaftliche Expertise und Erfahrung im Bereich Public Health optimal ergänzen. Als Sprecher des Clusters Digital Health wird er unsere Aktivitäten konzentrieren und weiter vorantreiben."Professor Dr. Lothar H. Wieler erklärte: "Nach acht Jahren als Wissenschaftler an der Spitze des RKI, freue ich mich auf die Möglichkeit, meine Erfahrungen aus dem Public Health Sektor und der Bekämpfung von Pandemien nun im HPI, einem der führenden Forschungsinstitute in der digitalen Welt, einzubringen. Diese Pandemie wird nicht die letzte gewesen sein, aber wir können uns besser auf die nächste vorbereiten, indem wir jetzt die richtigen Schlüsse ziehen und in die Forschung investieren. Ich hoffe, dazu beitragen zu können, die Digitalisierung in Public Health national und international voranbringen zu können. Das HPI bietet diese Chance."Kurzprofil HPI Digital HealthDer Bereich Digital Health des Hasso-Plattner-Instituts (HPI) vereint Wissenschaftler:innen aus den Bereichen Gesundheits- und Lebenswissenschaften, Datenwissenschaften und Digital Engineering, mit dem gemeinsamen Ziel, die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Gesellschaft zu verbessern. Im März 2019 wurde das Hasso Plattner Institute for Digital Health at Mount Sinai (HPI.MS) als Ergebnis einer Kooperationsvereinbarung zwischen dem Mount Sinai Health System in New York City und dem HPI gegründet. An beiden Standorten erforschen und entwickeln Forscher:innen digitale Gesundheitslösungen, Plattformen und Algorithmen, um durch innovative Lösungen Krankheiten besser behandeln oder im Idealfall gänzlich verhindern zu können.Kurzprofil Hasso-Plattner-InstitutDas Hasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam ist Deutschlands universitäres Exzellenz-Zentrum für Digital Engineering (https://hpi.de). Mit dem Bachelorstudiengang "IT-Systems Engineering" bietet die gemeinsame Digital Engineering Fakultät des HPI und der Universität Potsdam ein deutschlandweit einmaliges und besonders praxisnahes ingenieurwissenschaftliches Informatikstudium an, das von derzeit rund 800 Studierenden genutzt wird. In den fünf Masterstudiengängen "IT-Systems Engineering", "Digital Health", "Data Engineering", "Cybersecurity" und "Software Systems Engineering" können darauf aufbauend eigene Forschungsschwerpunkte gesetzt werden. Bei den CHE-Hochschulrankings belegt das HPI stets Spitzenplätze. Die HPI School of Design Thinking, Europas erste Innovationsschule für Studenten nach dem Vorbild der Stanforder d.school, bietet jährlich 300 Plätze für ein Zusatzstudium an. Derzeit sind am HPI 22 Professorinnen und Professoren sowie über 50 weitere Gastprofessor:innen, Lehrbeauftragte und Dozierende tätig. Es betreibt exzellente universitäre Forschung - in seinen IT-Fachgebieten, aber auch in der HPI Research School für Doktorand:innen mit ihren Forschungsaußenstellen in Kapstadt, Irvine, Haifa und Nanjing. Schwerpunkt der HPI-Lehre und -Forschung sind die Grundlagen und Anwendungen großer, hoch komplexer und vernetzter IT-Systeme. Hinzu kommt das Entwickeln und Erforschen nutzerorientierter Innovationen für alle Lebensbereiche.Kurzprofil Hasso Plattner FoundationDie Hasso Plattner Foundation ist eine unabhängige, gemeinnützige Einrichtung in der Rechtsform einer Stiftung des bürgerlichen Rechts. Ziel der Stiftung ist es, einen Beitrag zur Förderung von Bildung, Kultur und Umweltschutz zu leisten und zukünftigen Generationen die Möglichkeit zu geben, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Die Schwerpunktbereiche sind:Wissenschaft & BildungMit zukunftsorientierten Bildungs- und Forschungsinitiativen werden junge Talente gefördert und zu Führungskräften ausgebildet. Ein zentraler Fokus liegt auf der Entwicklung von Innovation, Kompetenz und Unternehmergeist.Kunst & KulturNeben der Förderung der eigenen Museen, dem Museum Barberini und dem DAS MINSK Kunsthaus in Potsdam, engagiert sich die Hasso Plattner Foundation im Bereich der Provenienzforschung und legt einen Schwerpunkt auf die Erhaltung des kulturellen Erbes. 