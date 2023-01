Die Atoss Software AG (ISIN: DE0005104400) will eine Dividende in Höhe von insgesamt 2,83 Euro je Aktie an die Aktionäre ausbezahlen, wie der Konzern am Montagabend berichtete. Dies beinhaltet eine Dividende von 1,83 Euro (Vorjahr: 1,82 Euro) für das Geschäftsjahr 2022 sowie eine Sonderdividende in Höhe von 1,00 Euro je Aktie. Die Hauptversammlung wird am 28. April 2023 stattfinden. Beim ...

