Vernier (ots) -Der grösste Mobilitätsclub der Schweiz übernimmt eine Mehrheitsbeteiligung am grössten Online-Velomarktplatz der Schweiz. Durch die Akquisition von velocorner.ch baut der TCS seine Tätigkeit im Velobereich noch weiter aus. Ziel ist es, den Fahrradhandel in der Schweiz weiter zu fördern und einem möglichst breiten Publikum auf einfache Art und Weise zugänglich zu machen.Nachdem der TCS am 1. März 2022 den Erwerb einer 10%-Beteiligung an velocorner AG bekannt gab, übernimmt der grösste Mobilitätsclub der Schweiz jetzt eine Mehrheitsbeteiligung am grössten Online-Velomarktplatz. Da das Fahrrad als Verkehrsmittel einen immer wichtigeren Stellenwert einnimmt, will der TCS seine Dienstleistungen im Fahrradbereich weiter ausbauen. Indem er verstärkt in die Velomobilität investiert, kann der TCS sein Angebot auch im Bereich des Langsamverkehrs erweitern. Diese Akquisition steht somit auch in einer historischen Kontinuität, denn der TCS wurde 1896 in Genf von Radfahrern gegründet, die schon damals die Zweiradmobilität fördern wollten."Zusammen mit velocorner.ch wollen wir die Zusammenarbeit mit dem Velofachhandel weiter intensivieren und sowohl für Pendler als auch Sportbegeisterte das Velo weiter fördern. Gerade im urbanen Raum können wir hier gemeinsam einiges bewegen", gibt sich Bernhard Bieri, Direktor des Geschäftsbereiches Club des TCS, optimistisch.Auf der Online-Plattform velocorner.ch können die neusten Velos ebenso wie gebrauchte und Vorjahresmodelle zum Verkauf angeboten werden. Dabei nutzen Privatanbieter- und Interessenten sowie Fachhändler diese Plattform gleichermassen für Kauf und Verkauf. velocorner.ch ist bereits seit 2018 erfolgreich unterwegs und derzeit mit über 40'000 gelisteten Velos und dem Anschluss von über 400 Fahrradfachhändlern in allen Sprachregionen der Schweiz der landesweit grösste Online-Velomarktplatz.Durch konsequentes Ausschöpfen der gemeinsamen Synergiepotenziale soll velocorner.ch als klare Nummer 1 in der Schweiz weiter gestärkt und entwickelt werden. Die Übernahme wird es dem TCS erlauben, die Online-Plattform in zahlreiche seiner bisherigen Aktivitäten einzubauen und seine Rolle zum allumfassenden Mobilitätsclub weiter zu festigen. So soll velocorner.ch in die TCS-Welt integriert werden (TCS velocorner.ch) und insbesondere den 1,5 Millionen TCS-Mitgliedern mit attraktiven Angeboten einen einfachen und unkomplizierten Zugriff zum inländischen Velomarkt möglich machen."Unter dem Dach des grössten Schweizer Mobilitätsclubs gewinnt unsere innovative Plattform nicht nur stark an zusätzlicher Reichweite, sondern schafft ihren Nutzern weitere wichtige Mehrwerte. Gemeinsam schaffen wir fürs Velo, was im Automobilbereich längst Standard ist und etablieren für den hiesigen Markt etwas Einzigartiges", so Ciril Stebler, Mitgründer und auch weiterhin CEO der velocorner AG.Pressekontakt:Sarah Wahlen, Mediensprecherin TCS, 058 827 34 03, sarah.wahlen@tcs.ch, www.pressetcs.ch, www.flickr.comOriginal-Content von: Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000091/100902035