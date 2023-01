DJ EUREX/Bund-Future im Verlauf etwas höher

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert am Dienstag im Verlauf etwas höher. Der März-Kontrakt steigt um 14 Ticks auf 136,77 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 136,84 Prozent und das Tagestief bei 136,54 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 30.925 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 10 Ticks auf 117,2 Prozent.

Nach dem deutlichen Rücksetzer am Vortag in Folge der überraschend hohen Verbraucherpreise aus Spanien droht dem Bund-Future, in einen Abwärtstrend überzugehen. Angesichts zahlreicher Datenveröffentlichungen dürfte das Rentenmarktbarometer nach Einschätzung der DZ Bank vorerst fundamental getrieben bleiben, wenngleich größere neue Positionierungen vor den Zentralbanksitzungen unwahrscheinlich seien.

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

January 31, 2023 02:56 ET (07:56 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.