Flachau (ots) -Snowparks, Playgrounds und Funslopes in der Salzburger SportweltDie Salzburger Sportwelt und ihre sieben Wintersportorte Flachau, Wagrain-Kleinarl, St. Johann, Radstadt, Altenmarkt-Zauchensee, Eben und Filzmoos haben sich mit ihrem großen Angebot an Snowparks und Contests längst als Hotspot der internationalen Snowboard- und Freestyle-Szene etabliert: Denn wo die ganz Großen der Welt für das perfekte Shaping zuständig sind und die Profis trainieren, fühlt man sich schnell als Teil einer eingeschworenen Community. Willkommen sind alle! Die Snowparks könnten unterschiedlicher nicht sein und richten sich an Einsteiger ebenso wie an echte Cracks. Funslopes und kleinere Play-grounds begeistern die ganze Familie. Frei nach dem Motto: "Wie mutig man ist, weiß man immer erst hinterher!"Europaweit einer der besten: "Absolut Park" in Flachauwinkl-KleinarlDer legendäre Absolut Park am Shuttleberg hat sich in den letzten Jahren zu einem echte Freeride-Mekka innerhalb Europas entwickelt: Er ist mit einer Länge von 1,5 Kilometern, sechs Sektionen (Kickerline, Rail Yard, Beginner Line/ Medium Line, Rail/Halfpipie Line, Jib Park, Superpipe) und rund 100 Obstacles einer der größten und bekanntesten Snowparks in den Alpen. Für das internationale Top-Niveau sorgen die XXL Superpipe - perfekt geshaped durch Shaper-Koryphäe John Melville aus Neuseeland - und die 5er Kickerline.Die Absolut Park Shape Crew kann einfach nicht stillsitzen. Jeden Sommer wird wieder getüftelt und geschweißt, was das Zeug hält, damit im Winter neue, kreative Obstacles befahrbar sind. Zum Beispiel einen Ball mit 1 Meter Durchmesser, eine 6 Meter lange Battleship Box, ein 6 Meter Flatrail, ein 9 Meter Firecracker Rail, ein 10 Meter S-Rail und eine Flatdonkey Tube warten darauf ausprobiert zu werden.Die Superpipe mit einer Länge von 160 Metern, 30 Metern Breite und 5,6 Meter hohen Walls wird regelmäßig von diversen Pros und europäischen Nationalteams als Trainingsspot genutzt: Sie verfügt sogar über einen eigenen Lift! Zudem ist der Park Austragungsort international besetzter Contests wie etwa dem "Spring Battle", dem bekanntesten "On Mountain Snowboard Contest" Österreichs, oder des "Jib King". Beliebter Treffpunkt im Absolut Park ist das Chill House mit Miniramp, Boulder Wand und Relaxbereich samt Flatscreens. www.absolutpark.comNatur pur mit Holz und Schnee: "Burton - The Stash" in Flachauwinkl/ShuttlebergAuf die Snowboard-Legenden Jake Burton und Craig Kelly geht "Burton - The Stash" am Shuttleberg zurück: In einem riesigen Backcountry-Areal mit rund 80 Obstacles, Natural Powder Jumps, Cliffs und Windlips spielen die Elemente Holz und Schnee die Hauptrolle. Die Obstacles sind zum Teil versteckt und können fast immer in mehreren Varianten gefahren werden. Das natürliche Gelände bietet zusätzlich jede Menge Jib-Möglichkeiten. Vor allem der "Lil' Stash" am Ausstieg des Powder Shuttles ist ideal für Anfänger und Kinder!Fortschritt ist alles: "Snowpark Alpendorf" in St. JohannDer Snowpark Alpendorf in St. Johann verfügt über eine Gesamtlänge von 900 Metern. QParks, ein Profi in Sachen Snowpark Design, hat den Park mit Augenmerk auf schnelle Lernerfolge beim Freestylen konzipiert. Nach dem Motto "Freestyle Progression" geht es darum, den Freestyle-Sport zu vermitteln: Das Erlernen des Sports und die Weiterentwicklung des eigenen Könnens stehen im Vordergrund. Der Park teilt sich in zwei Hauptlinien: Die "Progression Line" steht für jene bereit, die sich mit ordentlich viel Luft unter dem Brett wohl fühlen. Jumps in allen Größen und jede Menge Jibs garantieren ausgedehnte Parksessions. Die "Fun Line" hingegen ist so gestaltet, dass die nötige Basis für den Freestyle-Sport schnell erlernt werden kann. Bei den Elementen im Park wird viel Wert auf Abwechslung und Kreativität gelegt und daher regelmäßig umgebaut. Absprung und Landewinkel sind optimal aufeinander abgestimmt, um diese leichter fahrbar zu machen. https://www.josalzburg.com/Das Fun-Highlight am Grafenberg: Soko Funslope WagrainDie Soko Funslope Wagrain vereint die besten Elemente aus Boardercross und Snowpark in einer Area. Mit rund dreißig Elementen bietet sie durchdachte Abwechslung zu den regelmäßigen Schwüngen auf der Piste und ist wirklich von jedermann befahrbar. Auf einer Länge von 600 Metern reihen sich Waves, Steilkurven, Tunnel, Sprünge, Boxen und eine Riesenschnecke aneinander und können damit in einem Run bezwungen werden können. www.wagrain-kleinarl.atIdeal für Anfänger und Kids: Der Easy-Park in ZauchenseeDer Easy-Park macht seinem Namen alle Ehre: Hier fühlt sich wohl, wer noch nie in einem Snowpark unterwegs war. Es gilt, Neues auszuprobieren und die eigenen Grenzen zu testen: Hinfallen ausdrücklich erlaubt! Kleine Kicker und Boxen in drei Stationen sind ideal für alle, die zum ersten Mal in die Welt des "Freeskis" eintauchen möchten. https://www.zauchensee.at/Aller Anfang macht Spaß: monte popolo Funpark in EbenAuch in Eben fühlen sich Einsteiger und Kinder besonders wohl: Der übersichtlich gestaltete Funpark verfügt über drei Lines mit Obstacles und Kickern sowie über einen eigenen Lift. Ideal für alle, die's einfach mal versuchen wollen. Auf der erweiterten Erlebnisskipiste werden Kinder vom monte popolo-Maskottchen und sprechenden Figuren begleitet. www.eben.atNostalgisches "Waldwegerl"-Fahren: playgroundSNOW in RadstadtEin bisschen erinnert der "playgroundSNOW" in Radstadt an das "Waldwegerl"-Fahren von früher: Der familiengerechte Park ist eine Kombination aus natürlichen Geländeformen und aus Schnee gebauten "Fun"-Elementen wie kleine Sprünge, Steilkurven, Längs- und Querwellen sowie Pipes und Tunnels. 