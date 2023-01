Langenfeld (ots) -Das Langenfelder Tech Unternehmen gewinnt für die Umsetzung seiner Wachstumsstrategie Sven Herrmann für die Funktion des Performance Managers. Herrmann startet ab Januar 2023 bei der PropertyExpert GmbH und verantwortet die Bereiche Human Resources, Finanzen sowie Qualitäts- und Prozessmanagement.Nächster Halt - Exzellentes Performance ManagementDie Ziele der Langenfelder Tech Company für die nächsten zehn Jahre sind ambitioniert. Durch den Aufbau des Performance Managements bei der PropertyExpert GmbH wird Sven Herrmann einen wesentlichen Beitrag auf dem Weg von der Zielsetzung zur Zielerreichung leisten. Zu seinen künftigen Aufgaben zählen die Führung der Unternehmensbereiche Personalwesen, Rechnungswesen und Controlling. Ein weiterer wesentlicher Fokus liegt auf der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Prozesse sowie der Unternehmensstrategie.Sven Herrmann blickt auf über 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Controlling, Unternehmensentwicklung und Prozessoptimierung zurück, davon unter anderem 11 Jahre in einer Unternehmensberatung. In seiner letzten beruflichen Station leitete er den Bereich Operational Excellence und war somit für die konsequente operative Umsetzung der Unternehmensstrategie verantwortlich."Ich freue mich sehr auf meine neue spannende Aufgabe bei der PropertyExpert GmbH. An der PropertyExpert GmbH reizt mich besonders, den Wachstumskurs der dynamischen Tech Company mitgestalten zu dürfen", sagt Herrmann.Durch die Implementierung eines modernen und prozessorientierten Performance Managements in Verbindung mit einem zielorientierten Austausch mit den verschiedenen Unternehmensbereichen strebt der neue Performance Manager einen nachhaltigen Beitrag zur Unterstützung des Wachstumskurses an.PropertyExperts FlugplanPropertyExpert verfolgt die Vision: Die transparente Abwicklung der meisten Gebäudeschäden wird weltweit nur wenige Sekunden in Anspruch nehmen- und führt so zu einer positiven Erfahrung für alle Beteiligten.Frank Feist, Geschäftsführer der PropertyExpert GmbH, betont: "Wir freuen uns sehr, mit Sven Herrmann einen erfolgreichen und renommierten Manager für PropertyExpert gewonnen zu haben. Seine Erfahrungen und sein Know-how werden für die Erreichung unserer Unternehmensstrategie "Voyage 26" und unserer ambitionierten Ziele von großem Vorteil sein. Lieber Sven, wir wünschen dir einen tollen Start bei PX!".Über PropertyExpertPropertyExpert ist der Technologie- und Entwicklungspartner der Versicherungs- und Immobilienwirtschaft. Das Erfolgskonzept von PropertyExpert basiert auf der intelligenten Verknüpfung von Mensch und Maschine - digitale Prozesse und KI basierte Belegprüfung kombiniert mit menschlicher Expertise.Auf Basis von Millionen von Datensätzen aus der Belegprüfung entwickelt der Technologieexperte modulare End-to-End und Predictive Lösungen rund um den Schadenprozess und ermöglicht so die effiziente und gleichzeitig kundenorientierte Abwicklung von Schäden an Gebäuden.Das Langenfelder Unternehmen gilt als der Digitalisierungsexperte für die Versicherungsbranche und Real Estate und erhebt und analysiert seit seiner Gründung im Jahr 2012 täglich Schadendaten, um manuelle Prozesse stetig weiter zu automatisieren. Die Mission des Unternehmens ist somit klar definiert: gemeinsam mit Kunden aus Schäden klüger zu werden - jeden Tag.Weitere Informationen erhalten Sie bei:PropertyExpert GmbHEmilia HeitmannTel.: +49 2173 32 86 203E-Mail: e.heitmann@propertyexpert.deWebsite: www.propertyexpert.deOriginal-Content von: PropertyExpert GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155002/5429377