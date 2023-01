Volkswagen will laut einem Medienbericht ein weiteres Elektromodell in Nordamerika produzieren und zieht die kanadische Provinz Ontario als künftige Heimat für ein Batteriezellen-Werk in Betracht. In welchem Werk das unterhalb des ID.4 angesiedelte E-SUV gebaut werden soll, ist demnach noch offen. Wie das "Handelsblatt" aus Konzernkreisen erfuhr, hat VW vergangene Woche entschieden, in Nordamerika ...

Den vollständigen Artikel lesen ...