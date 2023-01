Düsseldorf (ots) -Verena Herb verantwortet ab dem 1. Februar 2023 als Director den Bereich Marketing and Communications bei der Unternehmensberatung Kearney für Deutschland, Österreich und die Schweiz.Dr. Marc Lakner, Partner und Managing Director für Deutschland, Österreich und Schweiz, freut sich, mit Verena Herb eine versierte Kommunikationsexpertin für Kearney gewonnen zu haben: "Ich freue mich, mit Verena künftig eine erfahrene, gestaltungsfreudige und bestens vernetzte Kommunikationsmanagerin an unserer Seite zu wissen. Sie bringt mit ihren vielseitigen Erfahrungen das notwendige Know-how für diese Aufgabe mit und wird mit frischem Blick die Positionierung von Kearney weiter vorantreiben."Vor ihrem Wechsel zu Kearney arbeitete die 44-Jährige an der Schnittstelle von Wirtschaft und Politik. Bis Dezember letzten Jahres leitete sie die Hamburger Landesvertretung beim Bund und war vorher Sprecherin und Leiterin der Pressestelle des Bundesfamilienministeriums. Verena Herb ist ausgebildete Journalistin und war Korrespondentin des Deutschlandfunks in Hamburg und Berlin.Über KearneyKearney ist eine der führenden globalen Unternehmensberatungen. Seit nahezu 100 Jahren vertrauen uns Führungsetagen, Regierungsstellen und gemeinnützige Organisationen. Das Erfolgsrezept, um unseren Klienten zum Durchbruch zu verhelfen? Unsere Mitarbeiter:innen mit ihren individuellen Interessen und Stärken. Und unser Antrieb große Ideen nicht nur zu Papier zu bringen, sondern auch umzusetzen.www.de.kearney.comPressekontakt:Can ErdalDigital Marketing Lead DACHA.T. Kearney GmbHDreischeibenhaus140211 DüsseldorfTel.: +49 175 2659471can.erdal@kearney.comOriginal-Content von: Kearney, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001237/100902053