Der Herausgeber von Mobile Games, A PLUS Japan, hat die Markteinführung von Street Fighter: Dueldem ersten RPG der Serie, für iOS- und Android-Handys angekündigt. Die Voranmeldung ist ab sofort für die meisten Länder Europas, des Nahen Ostens und viele andere nicht englischsprachige Regionen möglich. Jeder vorangemeldete Weltkrieger trägt zur Gesamtzahl der kostenlosen In-Game-Währungen bei, die den Spielern zum Start des Spiels im Februar dieses Jahres geschenkt werden alle Details sind auf der offiziellen Website zu finden. Fans, die bereit sind, mit Ryu und Chun-Li aufzusteigen und Feuerbälle zu werfen, können sich auf Google Play und im Apple Store vorab anmelden.

Bist du bereit, dich in der Welt von Street Fighter zu duellieren? Bereite dich darauf vor, den Globus zu bereisen, um ikonische Charaktere aus der Street Fighter -Serie zu rekrutieren und aufzusteigen. Mit einem Team von Champions werden sich die Spieler in wunderschön animierten 2D-Kämpfen auf brandneuen und kultigen Stages aus der Vergangenheit von Street Fighter messen, um Seth und die Shadaloo-Armee von Mech-Klonen in einem umfangreichen Story-Modus zu besiegen.

Street Fighter: Duel ist eine neue Version der berühmten Serie mit Features und Gameplay-Mechanismen für neue, zurückkehrende und langjährige Fans:

Sammle mehr als 40 Lieblingscharaktere der Fans, darunter Ryu, Ken, Chun-Li, Cammy und viele mehr.

Stelle ein Team aus drei Kämpfern aus der Street Fighter -Reihe zusammen und rüste sie auf, um verheerende Kombis und besondere Fähigkeiten zu entfesseln.

-Reihe zusammen und rüste sie auf, um verheerende Kombis und besondere Fähigkeiten zu entfesseln. Gestalte dein eigenes Abenteuer! Setze auf Echtzeit-RPG-Kämpfe oder schalte den automatischen Kampfmodus ein, um dich mit Blitzkicks durch die Begegnungen mit den Shadaloo zu kämpfen.

Ohne direkte Gefechte ist es kein echter Street Fighter . Gehe online und setze deine Champions ein, um dich mit anderen Spielern zu duellieren.

. Gehe online und setze deine Champions ein, um dich mit anderen Spielern zu duellieren. Schalte exklusive Charakter-Skins für Street Fighter: Duel frei, die den geliebten Street Fighter-Charakteren mit ständig neuen Designs ein neues Gesicht geben.

Details des Games:

Titel: Street Fighter: Duel

Genre: Fighter RPG

Plattformen: Mobile Devices (iOS, Android)

Markteinführung: Februar 2023

Preis: kostenlos (In-App Purchase)

Über A PLUS JAPAN INC.

A PLUS JAPAN INC. ist auf die Entwicklung und Veröffentlichung japanischer Anime-basierter Mobile Games spezialisiert. Das Unternehmen unterhält weltweit eine solide, langfristige Partnerschaft mit mehreren Anime-IPs und Sende-/Vertriebskanälen. Nach dem Motto "Sharing joy with the world" bietet das Unternehmen Spielern in aller Welt fortlaufend spannende, auf Anime basierte Spiele.

