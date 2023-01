Die Kursrally bei Compleo Charging Solutions hält auch am Dienstag an. Nachdem der Anbieter von Ladelösungen für die E-Mobility-Branche am Vortag gemeldet hatte, dass aufgrund zahlreichen Übernahmeinteresses ein Verkaufsprozess initiiert wurde, ist auch das Interesse an der Aktie groß. Seit ihrem Tief hat sie 840 Prozent zugelegt.Am Montag hatte Vorstand Jörg Lohr erklärt, dass das Interesse am Komplettangebot von Compleo - bestehend aus Ladetechnologie und dazugehörigen Software-Lösungen - im Markt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...