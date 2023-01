PayRetailers, LATAMs führender Anbieter von All-in-One-Zahlungstechnologie, hat die Ernennung von Philippe Laranjeiro zum Chief Commercial Officer (CCO) bekannt gegeben. Er wird an den CEO Juan Pablo Jutgla berichten und die kommerziellen Aktivitäten des Unternehmens beaufsichtigen, das schnelle Wachstum unterstützen und den Marktanteil erhöhen bei gleichzeitiger Beschleunigung der Serviceoptimierung.

Führend im Fintech-Wachstum

Laranjeiro kommt mit einer beeindruckenden Erfolgsbilanz im wachstumsstarken Paytech-Sektor zu PayRetailers mit Sitz in Spanien. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Bildung und Skalierung von integrativen, gerechten und leistungsstarken Teams. Als Fintech- und Zahlungsverkehrsveteran war er zuvor in Führungspositionen für mehrere Unternehmen im Silicon Valley tätig, darunter Atchik, Netsize, VISA und Citcon.

Seine Ernennung unterstützt die kontinuierliche Wachstumsstrategie von PayRetailers. In diesem Jahr hat das Unternehmen seine Präsenz von sieben auf elf Niederlassungen erweitert, seine Mitarbeiterzahl auf über 200 mehr als verdoppelt und Paygol in Chile sowie Pago Digital in Kolumbien übernommen.

Juan Pablo Jutgla, Gründer und CEO von PayRetailers, sagte: "Wir sind begeistert, dass wir unser Führungsteam um jemanden von Philippes Kaliber erweitern können. Er ist eine sehr erfahrene und einzigartig fähige Führungspersönlichkeit im Bereich Fintech, die eine klare Mentalität der Kundenorientierung besitzt. Seine Erfahrung und Expertise in der kaufmännischen Führung werden von unschätzbarem Wert sein, da wir uns weiterhin auf Wachstum, Rentabilitätsverbesserung und Unternehmensleistung konzentrieren."

Führend bei der digitalen Transformation in LATAM

Als Spezialist für die Ausrichtung der Talentstrategie auf das Unternehmenswachstum wird Laranjeiro die Strategie von PayRetailers für Vertrieb, Partnerschaften, Kundenengagement und Erfolg leiten.

Philippe Laranjeiro sagte: "Ich freue mich darauf, dem Team von PayRetailers beizutreten, während wir unsere innovativen Technologien einsetzen, um die digitale Transformation der Händler zu unterstützen und neue Umsatzströme zu optimieren."

Über PayRetailers

PayRetailers wurde 2017 gegründet und ist ein führender globaler Anbieter von Online-Zahlungsdiensten mit lateinamerikanischer Herkunft. Durch eine direkte API, eine Technologieplattform und einen Vertrag bietet PayRetailers globalen Händlern die Integration von mehr als 250 Zahlungsmethoden ohne die Notwendigkeit einer lokalen Einheit. Die Plattform von PayRetailers gibt Unternehmen die Möglichkeit, ihr Zahlungsökosystem zu verwalten, Daten zu analysieren und ihre Kundenerfahrung durch vollständig integrierte Lösungen zu vereinfachen. PayRetailers hat seinen Hauptsitz in Spanien und verfügt über regionale Niederlassungen in Argentinien, Brasilien, Chile, Kolumbien, Mexiko, Costa Rica, Paraguay und Peru.

