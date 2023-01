Die IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft 2023 findet vom 12. bis 28. Mai im finnischen Tampere und im lettischen Riga statt. Finnland und Lettland richten die Meisterschaft gemeinsam aus, sodass die Spiele der Gruppe A in Tampere und die Spiele der Gruppe B in Riga ausgetragen werden.

Deutschland spielt in der Gruppe A, also im finnischen Tampere. Finnland, Dänemark, Schweden, Österreich, Frankreich, Ungarn und die USA sind ebenfalls in dieser Gruppe. Die Viertelfinalspiele werden in Tampere und Riga ausgetragen, wobei der Austragungsort davon abhängt, welche Ergebnisse die Mannschaften in der Vorrunde erzielen. Die Halbfinalspiele und das Finale finden in Tampere statt.

Karten für alle Einzelspiele sind ab sofort in allen Preiskategorien erhältlich. Doch warten Sie damit nicht zu lange, sonst verpassen Sie die Chance, Ihre Nationalmannschaft in Aktion zu sehen.

Deutschland tritt in seinem ersten Match gegen Schweden an

Karten für die einzelnen Spiele der deutschen Nationalmannschaft sind ab 20 Euro, ermäßigte Karten für Kinder ab 13 Euro erhältlich.

Deutschland startet das Turnier am Freitag, 12. Mai, um 20.20 Uhr gegen Schweden. Karten für dieses Spiel kosten ab 39 Euro und ermäßigte Karten für Kinder ab 13 Euro.

Die Vorverkaufsgebühren der Ticketanbieter sind in den genannten Preisen nicht enthalten.

Kommen Sie und feuern Sie Ihre Mannschaft vor Ort an fiebern Sie mit bei diesem Eishockeyturnier der Superklasse.

Spiele der deutschen Mannschaft in der Gruppe A in Tampere (Finnland)

12.5. Schweden Deutschland

13.5. Deutschland Finnland

15.5. Deutschland USA

18.5. Dänemark Deutschland

19.5. Österreich Deutschland

21.5. Deutschland Ungarn

23.5.Deutschland Frankreich

IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft 2023 https://www.iihf.com/en/events/2023/wm

Spielplan https://www.iihf.com/en/events/2023/wm/schedule

Tickets https://www.iihf.com/en/events/2023/wm/static/37881/tickets_world_championship

Tampere besuchen https://visittampere.fi/de/

