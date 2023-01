Die IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft 2023 wird vom 12. bis 28. Mai in Tampere (Finnland) und Riga (Lettland) ausgetragen. Finnland und Lettland werden das Turnier gemeinsam organisieren, so dass die Gruppe A in Tampere und die Gruppe B in Riga spielen wird.

Österreich spielt in der Gruppe A, also in Tampere, Finnland. In derselben Gruppe spielen auch Finnland, Deutschland, Schweden, Frankreich, Dänemark, Ungarn und die Vereinigten Staaten. Die Viertelfinalspiele werden in Tampere und Riga stattfinden, wobei der Spielort davon abhängt, wie die Mannschaften in der Vorrunde gespielt haben. Halbfinale und Finale werden in Tampere ausgetragen.

Einzelne Tickets für Spiele sind jetzt im Verkauf und sind noch für alle Spiele und in allen Preiskategorien zu finden. Handeln Sie jedoch schnell, sonst verpassen Sie Ihre Chance, Ihre Nationalmannschaft in Aktion zu sehen.

Österreich startet gegen Frankreich

Die Preise für Einzelkarten für Österreichs Spiele beginnen bei 10 €, Kindertickets bei 5 €. Österreich beginnt das Turnier gegen Frankreich am Samstag, den 13. Mai um 12:20 Uhr.

Die Preise verstehen sich zuzüglich der Gebühren der Ticketanbieter.

Kommen Sie und feuern Sie Ihr Team persönlich an und genießen Sie die Spannung eines Eishockeyspiels der Spitzenklasse.

Österreichs Spiele in Gruppe A, Tampere, Finnland

13.5. Frankreich Österreich

14.5. Schweden Österreich

16.5. Dänemark Österreich

17.5. USA Österreich

19.5. Österreich Deutschland

20.5. Österreich Finnland

22.5. Österreich Ungarn

IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft 2023: https://www.iihf.com/en/events/2023/wm

Spielplan: https://www.iihf.com/en/events/2023/wm/schedule

Tickets: https://www.iihf.com/en/events/2023/wm/static/37881/tickets_world_championship

Willkommen in Tampere! https://visittampere.fi/de/

