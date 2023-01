Besuchen Sie JLT Mobile Computers auf der ProMat 2023,

Stand S3275, 20.-23. März 2023, Chicago, USA

JLT Mobile Computers stellt JLT6012-Upgradefürerweiterten Einsatz in Hafen-, Produktions- und Lageranwendungen vor

Dank Verbesserungen wie WWAN/GPS-Funktionalität und Intel Elkhart Lake-Prozessor eignen sich die robusten, in Lageranwendungen bereits heute enorm populären Fahrzeugcomputer des Typs JLT6012 jetzt auch ideal für den Outdoor-Einsatz, beispielsweise in Häfen und Frachthöfen.

Växjö, Schweden, 31. Januar2023 * * * JLT Mobile Computers, ein führender Entwickler zuverlässiger Computerlösungen für anspruchsvolle Einsatzumgebungen, hat die leistungsfähigen und vielseitig einsetzbaren VMTsjetzt mit einem Upgrade versehen.

Ursprünglich entwickelt wurde der JLT6012-Computer für Lager- und Logistikanwendungen, die Windows-basierte IT-Lösungen benötigen. Er erwies sich dabei weltweit als zuverlässige Computerplattform in Anwendungen mit höchsten physischen und umgebungsbedingten Anforderungen. Mit den angekündigten Verbesserungen dehnt sich das Einsatzgebiet dieser robusten Computer nun auf weitere Branchen aus, darunter beispielsweise Containerhäfen, Frachthöfe und Produktionsbetriebe.

Das Upgrade des beliebten JLT6012-Computers ist das Ergebnis umfangreicher interner Forschung und Entwicklung und beinhaltet erhebliche Leistungsverbesserungen, die dazu führen, dass sich die VMTs jetzt für eine größere Zahl von Outdoor-Anwendungen eignen. Darüber hinaus lässt sich die aktuelle Version des Computers auch leichter in neue Industrie-4.0-Architekturen integrieren. Dies ist ein großer Vorteil für viele JLT-Kunden, die eine digitale Transformation durchlaufen.

Der JLT6012-Fahrzeugcomputer bietet WWAN/4G und ist für WWAN/5G ausgelegt, um Kunden auch dann eine Verbindung zu ermöglichen, wenn sie keinen Zugang zu drahtlosen WiFi-Netzwerken haben, wie dies z. B. beim Einsatz der Geräte in weiträumigen Hafenanlagen der Fall sein kann. Im Vergleich zum Vorgängermodell liefert das neue JLT6012-Terminal dank Ausstattung mit einer leistungsfähigeren CPU in Form des Intel Elkhart Lake-Prozessors mehr Performance, ebenso wie mehr RAM-Speicher. Auch die Netzwerkleistung wurde durch einen neuen Chipsatz, der Wi-Fi 6E-Fähigkeiten und Bluetooth 5.2 bietet, verbessert und die Audiofunktionen wurden angepasst.

Bereits vor dem Upgrade bot der JLT6012-Computer herausragende Fähigkeiten im Vergleich zu konkurrierenden Lösungen und anderen Modellen aus der umfangreichen Produktpalette von JLT. Die isolierte Stromversorgung von 9 bis 72 VDC etwa ermöglicht in nahezu allen Fahrzeugen den Verzicht auf eine externe Stromversorgung oder zusätzliche Schutzmaßnahmen. Die breite Palette integrierter Sensoren eröffnet überdies zahllose Möglichkeiten zur Erfassung betrieblicher Daten, die anschließend mithilfe von JLTInsights, dem neuen datengestützten JLT Software Dashboard, kontextbezogen gesammelt, geteilt und visualisiert werden können, um die Verwaltung robuster Geräteflotten zu unterstützen.

Ebenso wie bei den Vorgängermodellen sind die technologischen und funktionalen Verbesserungen dank des branchenführend robusten und kompakten Designs von JLT vor Umgebungseinflüssen geschützt, was bereits bei den früheren Gerätegenerationen für einen fehlerfreien Betrieb gesorgt hat - selbst unter anspruchsvollsten Umgebungsbedingungen.

Eine weitere wichtige robuste Eigenschaft ist die PCT-Displaytechnologie JLT PowerTouch. Diese stellt eine nahezu unzerstörbare Benutzeroberfläche bereit, bei der selbst mit Handschuhen keine Abstriche an der Bedienbarkeit gemacht werden müssen. Das schnelle und einfache Login, die RFID-Tag-Integration, leuchtstarke Displays mit einstellbarer automatischer Helligkeitsanpassung für den Indoor- und Outdoor-Einsatz sowie einfach zugängliche und programmierbare Funktionstasten ergeben in Summe eine Nutzerfreundlichkeit, die in Sachen Einfachheit und Produktivität ohne Beispiel ist.

"Die von uns adressierten Märkte befinden sich in ständiger Entwicklung", erläutert Christian Funk, Director of Product Management bei JLT Mobile Computers. "Neue Techniken, strengere Auflagen, wachsende Vielfalt und die explosionsartig zunehmende Digitalisierung verlangen von unseren Kunden, intelligenter, schneller und präziser zu agieren. Vor diesem Hintergrund verdeutlicht das neue Modell unsere fortlaufenden Bemühungen, den Anforderungen unserer Kunden stets einen Schritt voraus zu sein."

Das neu aufgerüstete JLT6012-Terminal vervollständigt das umfangreiche Angebot an robusten Mobilcomputern von JLT, die in sämtlichen Logistiksegmenten weltweit erfolgreich zum Einsatz kommen und durch ihre perfekte Kombination aus Design, Funktionalität und Bedienbarkeit überzeugen. In der Kombination mit JLT Insightsgewinnen Kunden besseren Überblick über ihre IT-Infrastruktur und den täglichen Betrieb. Dank dem perfekten Zusammenspiel von JLT-Hardware und -Software können Unternehmen so ihre Produktivität weiter steigern und ihre Unternehmensleistung optimieren.

Die Neuausführung des JLT6012-Fahrzeugcomputers ist ab sofort verfügbar und lieferbar. Schnellentschlossene Käufer erhalten ein kostenloses Standardabonnement für JLT Insightsmit einer Laufzeit von 180 Tagen.

Weitere Informationen über JLT Mobile Computers sowie die Produkte und Lösungen des Unternehmens finden Sie auf www.jltmobile.com.

Über JLT Mobile Computers

Zuverlässige Leistung, weniger Ärger. JLT Mobile Computers ist ein führender Anbieter von robusten mobilen Computergeräten für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen. Mehr als 25 Jahre Entwicklungs- und Fertigungserfahrung haben JLT zum Maßstab für robuste Computer werden lassen, mit herausragender Produktqualität und fachkundigem Service. Die Lösungen und der Support von JLT bieten den Kunden in Lagerhaltung, Gütertransport, Fertigung, Bergbau, Hafen- und Landwirtschaft einen reibungslosen Geschäftsablauf. Mit Niederlassungen in Schweden, Frankreich und den USA, die durch ein breites Netz von Vertriebspartnern in lokalen Märkten ergänzt werden, ist JLT weltweit aktiv. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und die Aktie ist seit 2002 an der Nasdaq First North Growth Market-Börse unter dem Symbol JLT notiert. Aktuell fungiert Eminova Fondkommission AB als Certified Adviser. Weitere Informationen finden Sie unter www.jltmobile.com.

