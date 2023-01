Am Kryptomarkt dominieren am Dienstagvormittag die roten Vorzeichen, die Marktkapitalisierung aller Coins und Token sinkt auf 24-Stunden-Sicht um rund zwei Prozent. Auch der Bitcoin muss in diesem Umfeld etwas Federn lassen und ringt weiter um die 23.000-Dollar-Marke. Unbeeindruckt davon kann ein anderer Top-Coin kräftig zulegen.Als größter Gewinner in den Top 10 nach Market Cap steigt Dogecoin am Dienstag auf 24-Stunden-Sicht gegen den Markttrend um mehr als sieben Prozent. Auch unter den 100 größten ...

