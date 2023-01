Die UBS hat heute Zahlen veröffentlicht, die sich auf den ersten Blick gut lesen. Ins Auge stechen Milliarden an Kapital, das das Geldhaus an die Aktionäre ausschütten möchte. Die Aktie sackt dennoch ab. Was bedeutet das für die Deutsche Bank, die am Donnerstag ihre Quartalszahlen präsentiert?Die größte Schweizer Bank, die UBS, hat ihren Gewinn im Jahr 2022 überraschend gesteigert. Dank eines unerwartet guten Schlussquartals und gesunkener Personalkosten stand am Ende ein Gewinn von 7,6 Milliarden ...

