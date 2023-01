Orascom Development Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

Orascom Development Holding AG: ernennt Wael Al Lawati zum neuen Chief Executive Officer seiner Oman Destinationen.



31.01.2023 / 12:15 CET/CEST



Pressemitteilung Orascom Development ernennt Wael Al Lawati zum neuen Chief Executive Officer seiner Oman Destinationen. Altdorf, Schweiz - 31. Januar 2023: Orascom Development Holding gibt heute die Ernennung von Wael Al Lawati zum neuen CEO von Muriya bekannt, zu dem auch die preisgekrönten Destinatiomnen Jebel Sifah und Hawana Salalah zählen. Im Rahmen von Orascom Development' Ambitionen als multinationales Entwicklungsunternehmen wird Al Lawati für die Entwicklung der Oman-Destinationen der Gruppe verantwortlich sein, einschliesslich der Leitung der Strategie in Übereinstimmung mit der Gruppenstrategie von Orascom Development, der Förderung der Umsetzung der jährlichen Geschäftspläne sowie der Anwendung von Best-Practice-Verfahren in diesen Destinationen. Darüber hinaus wird er ein integrales Mitglied des Executive Committee von Orascom Development sein und direkt an den CEO der Gruppe, Omar El Hamamsy, rapportieren. Al Lawati bringt einen reichen Erfahrungsschatz und eine breiten Erfolgsausweis in den Bereichen Tourismus, Immobilien und weiteren Sektoren mit. Als omanischer Staatsbürger hatte er mehrere Führungspositionen inne, darunter die des CEO der Oman Tourism Development Company (OMRAN) und des Gründers von The Wave Muscat (AlMouj), wo er erfolgreich das erste integrierte Tourismus- und Immobilienprojekt Omans leitete. In jüngerer Zeit war er als COO für eine Immobilienberatungsfirma tätig und unterstützte das internationale Wachstum von DAMAC Properties. Darüber hinaus war Al Lawati zwischen 2008 und 2015 Mitglied des Verwaltungsrats von Muriya. Al Lawati wurde als Mitglied der Young Arab Leaders, einer Gruppe der 500 anerkanntesten arabischen Führungskräfte, ausgewählt und er war Verwaltungsrat der Middle East Leadership Academy (MELA). Zuvor war er Mitglied des Verwaltungsrats der Oman Society of Engineers und der Oman Society of Contractors. Sein Hintergrund als Ingenieur in Verbindung mit einem Immobilienzertifikat der Cornell University und einer Weiterbildungen an der Harvard Business School, am IMD und am INSEAD runden sein vielseitiges Profil ab. Omar El Hamamsy, Group CEO von Orascom Development, kommentierte: "Ich freue mich, Wael Al Lawati als unseren neuen CEO von Muriya und als Leiter unserer Destinationen im Oman begrüssen zu dürfen. Ich bin zuversichtlich, dass Wael Al Lawati eine einzigartige Perspektive und eine starke Erfolgsorientierung in unser Team einbringen wird. Seine Leidenschaft für die Branche und seine Fähigkeit, ein Team zu führen, werden ein neues Wachstumskapitel für unsere Destinationen im Oman, Jebel Sifah und Hawana Salalah, auslösen." Wael Al Lawati, CEO von Muriya, erklärte: "Ich freue mich, dem Orascom-Development-Team beizutreten und dessen Oman-Destinationen zu leiten. Jebel Sifah und Hawana Salah gehören zu den grössten integrierten Tourismusdestinationen im Oman, die der lokalen Gemeinschaft zugutekommen und zur Entwicklung des Sultanats Oman beitragen. Ich bin überzeugt, dass wir eine spannende Zukunft vor uns haben, wenn wir die Wachstumschancen im Oman nutzen und unseren Kunden und Partnern einen Mehrwert bieten." Jebel Sifah und Hawana Salalah sind die Destinationen von Orascom Development im Oman, die Besucher und Einwohner gleichermassen eine breite Palette an Aktivitäten und Annehmlichkeiten bieten. Jebel Sifah verfügt über kilometerlange Sandstrände, ein Boutique-Hotel, einen Golfplatz an der Küste, Restaurants und Geschäfte, während Hawana Salalah der grösste integrierte Tourismuskomplex Omans und Gastgeber des Khareef Salalah Festivals ist. Beide Reiseziele liegen in der Nähe internationaler Flughäfen und bieten steuerfreies Eigentum an Wohneinheiten. Über Orascom Development Holding AG: Orascom Development ist ein führender Entwickler von voll integrierten Destinationen, die Hotels, Privatvillen, Apartments, Freizeiteinrichtungen wie Golfplätze, Yachthäfen und unterstützende Infrastruktur umfassen. ODHs vielfältiges Portfolio an Destinationen ist auf 6 Länder verteilt (Ägypten, VAE, Oman, Schweiz, Montenegro und das Vereinigte Königreich), wobei der Schwerpunkt auf touristischen Destinationen liegt. ODH betreibt derzeit 10 Destinationen: fünf in Ägypten (El Gouna, O West, Taba Heights, Makadi Heights und Byoum), The Cove in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Jebel Sifah und Hawana Salalah in Oman, Luštica Bay in Montenegro und Andermatt in der Schweiz. Die Aktien der ODH sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Kontakt für Investoren:

Ashraf Nessim

Chief Financial Officer

Mobile: +20 122 213 1612

Tel: +41 418 74 17 11

Email: ir@orascomdh.com



Ahmed Abou El Ella

Investor Relations Director

Mobile: +20 122 129 5555

Email: ahmed.abouelella@orascomdh.com



Kontakt für Medien:

Philippe Blangey

Partner

Dynamics Group AG

Tel: +41 432 68 32 35

Email: prb@dynamicsgroup.ch



