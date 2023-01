München (ots) -Amazons Portfolio an erneuerbaren Energien umfasst mittlerweile mehr als 20 GW - genug, um 15,3 Millionen europäische Haushalte mit Strom zu versorgenDurch weitere Investitionen in erneuerbare Energien kommt Amazon seinem Ziel näher, bis 2025 all seine Betriebsabläufe zu 100 % mit erneuerbaren Energien zu versorgen - fünf Jahre früher als ursprünglich geplantAmazon hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen seine weltweiten Kapazitäten im Bereich erneuerbare Energien im Jahr 2022 um 8,3 Gigawatt (GW) ausgebaut hat. Mit 133 neuen Projekten in 11 Ländern beläuft sich Amazons Gesamtportfolio an erneuerbaren Energien auf mehr als 20 GW - genug, um 15,3 Millionen europäische Haushalte mit Strom zu versorgen. Insgesamt zählt Amazon nun 401 Projekte in 22 Ländern. Dadurch werden weitere Wind- und Solarprojekte an Netze angeschlossen, die Amazons Betriebsabläufe mit Strom versorgen - einschließlich der Rechenzentren von Amazon Web Services (AWS) und Amazons Logistikzentren.Mit diesen Investitionen stellt Amazon einen neuen Rekord für die größte Menge an erneuerbaren Energien auf, die ein einzelnes Unternehmen innerhalb eines Jahres bekannt gegeben hat. Laut Bloomberg New Energy Finance bleibt das Unternehmen damit weltweit der größte private Abnehmer von erneuerbaren Energien - eine Platzierung, die Amazon seit 2020 innehat.Diese Investitionen bringen Amazon seinem Ziel näher, bis 2025 alle Betriebsabläufe zu 100 % mit erneuerbaren Energien zu versorgen - fünf Jahre vor dem ursprünglich gesetzten Ziel von 2030. Heute zählt das Unternehmen 401 Projekte weltweit - darunter 164 Wind- und Solarparks sowie 237 Solardachprojekte. Weltweit werden Amazons Projekte bei vollem Betrieb die Kapazität haben, insgesamt 56.881 Gigawattstunden (GWh) an sauberer Energie zu erzeugen."Wir starten weiterhin Projekte für erneuerbare Energien auf der ganzen Welt und sind auf einem guten Weg, unsere Betriebsabläufe zu 100 % mit erneuerbaren Energien zu versorgen - fünf Jahre vor unserem ursprünglichen Ziel. Mit 133 Projekten in 11 Ländern, die Amazon 2022 angekündigt hat, hatte das Unternehmen wieder ein Rekordjahr", so Adam Selipsky, CEO von AWS. "Diese Projekte unterstreichen die Vielfalt unserer erneuerbaren Energiequellen und zeigen, dass wir in der Lage sind, neue Technologien in neue Märkte zu bringen und die Auswirkungen des Klimawandels weiter zu reduzieren."Zusätzlich zu den 108 Projekten für erneuerbare Energien, die Amazon bereits 2022 bekannt gegeben hat, verkündet das Unternehmen heute 25 weitere Projekte für 2022. Dazu gehören:- Elf neue Projekte in Europa mit einer Gesamtkapazität von 372 Megawatt (MW) - darunter in Deutschland, Finnland, Großbritannien, Italien und Spanien. Auch baut Amazon sein Portfolio an Offshore-Windprojekten in Europa weiter aus, indem es in zwei neue Projekte mit einer Gesamtkapazität von 280 MW investiert.- Vier neue Projekte in Nordamerika mit einer Gesamtleistung von 918 MW - in Arizona, Kalifornien und Texas. Ein neues Solarprojekt mit einem integrierten Energiespeicher in Kalifornien ermöglicht es Amazon, saubere Energie zu speichern und dann zu nutzen, wenn nicht ausreichend Solarstrom zur Verfügung steht - beispielsweise am Abend oder bei hoher Nachfrage. Ebenfalls in Kalifornien hat Amazon sein erstes Solarprojekt am Amazon Air Hub in Betrieb genommen, wo Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Fracht verpacken und umschlagen sowie Flugzeuge abfertigen.- Zehn neue Projekte für erneuerbare Energien in Indien, Indonesien und Japan. In Indien hat Amazon seine beiden hybriden Solar-Wind-Projekte um ein drittes Projekt dieser Art mit einer Kapazität von 200 MW ergänzt. Erneuerbare Hybrid-Energiesysteme können einen wichtigen Beitrag leisten, die Dekarbonisierung der Stromerzeugung in Indien zu beschleunigen und so mittelfristig die Stromkosten reduzieren. Diese hybriden Energiesysteme tragen ebenfalls dazu bei, saubere Energien effizienter zu nutzen: Indem zwei verschiedene Technologien zur Energieproduktion kombiniert werden, verringern sie Schwankungen und verbessern die Stabilität des Stromnetzes. In Indonesien hat Amazon zum ersten Mal in Projekte für erneuerbare Energien investiert und so Zugang zu zusätzlichen Solarprojekten erhalten. In Japan hat Amazon drei Onsite-Solarprojekte und ein neues Solarprojekt mit einer Kapazität von 38 MW angekündigt.Der rasche Ausbau von erneuerbaren Energien ist eine der wirksamsten Strategien zur Bekämpfung des Klimawandels. Um zu gewährleisten, dass die Investitionen in erneuerbare Energien einen größtmöglichen Einfluss auf die Reduktion von Emissionen haben, ist Amazon kürzlich an der Gründung der neuen Emissions First Coalition (https://www.amazon.science/blog/how-we-count-carbon-emissions-from-electricity-matters) beteiligt gewesen. Dieser Zusammenschluss setzt sich maßgeblich für die Aktualisierung des weltweit wichtigsten Standards zur CO2-Bilanzierung ein, um CO2-Emissionen aus den globalen Stromnetzen so schnell und kosteneffizient wie möglich zu reduzieren."Mit seinem Portfolio an sauberen Energien führt Amazon nicht nur die Bestenliste an - sondern gehört jetzt auch zu den weltweit führenden Versorgungsunternehmen", sagt Kyle Harrison, Head of Sustainability Research bei Bloomberg New Energy Finance. "Dass Amazon in einem Jahr, das von einer globalen Energiekrise, Lieferkettenengpässen und hohen Zinssätzen geprägt war, einen neuen Jahresrekord an sauberen Energien bekannt gegeben hat, spricht für die vorausschauende Planung und das Know-how des Unternehmens auf den Energiemärkten und bei der Umsetzung langfristiger Verträge.""Trotz der ungewissen Marktlage war Amazon im Jahr 2022 Vorreiter bei der Investition in erneuerbare Energien und hat sein Engagement in diesem Bereich nochmals verstärkt", so Miranda Ballentine, CEO der Clean Energy Buyers Association (CEBA). "Amazons Einsatz für die Dekarbonisierung wird durch die Spitzenplatzierung des Unternehmens im CEBA Deal Tracker Top 10 deutlich - sowohl unter unseren Mitgliedern als auch auf globaler Ebene."Amazon hat 2019 die Klimainitiative Climate Pledge (https://www.theclimatepledge.com/de/de) mitgegründet und sich verpflichtet, bis 2040 CO2-neutral zu sein - 10 Jahre vor dem Pariser Klimaabkommen. Inzwischen haben sich fast 400 Unterzeichner dem Climate Pledge angeschlossen, darunter Henkel, Mercedes-Benz, Microsoft, SAP, Siemens, Unilever und Visa. Amazon arbeitet weiter an der Umgestaltung seines Transportnetzwerks, einschließlich der Elektrifizierung seiner Lieferflotte und der Suche nach Alternativen zu fossilen Brennstoffen. In Deutschland hat das Unternehmen mehr als 1.200 Elektrolieferfahrzeuge im Einsatz und mit nachhaltigeren Transportmitteln wie Elektrolieferfahrzeugen oder Lastenrädern 2021 so mehr als 40 Millionen Pakete zugestellt. Darüber hinaus investiert das Unternehmen über den Climate Pledge Fund zwei Milliarden US-Dollar in die Entwicklung von Dienstleistungen und Lösungen zur Dekarbonisierung. Weitere Informationen finden Sie unter https://nachhaltigkeit.aboutamazon.de/.Über AmazonAmazon wird von vier Grundprinzipien geleitet: Fokus auf Kund:innen statt auf den Wettbewerb, Leidenschaft fürs Erfinden, Verpflichtung zu operativer Exzellenz und langfristiges Denken. Amazon strebt danach, das kundenorientierteste Unternehmen, der beste Arbeitgeber und der sicherste Arbeitsplatz der Welt zu sein. Kundenrezensionen, 1-Click-Shopping, personalisierte Empfehlungen, Prime, Versand durch Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Fire Tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, Just-Walk-Out-Technologie, Amazon Studios und The Climate Pledge sind nur einige Beispiele, für die Amazon Pionierarbeit geleistet hat. Mehr Informationen auf aboutamazon.de und auf Twitter unter @AmazonNewsDE (https://twitter.com/AmazonNewsDE).Über Amazon Web ServicesAmazon Web Services bietet seit über 15 Jahren das umfassendste und am weitesten verbreitete Cloud-Angebot der Welt. AWS hat seine Services kontinuierlich erweitert, um praktisch jede Cloud-Arbeitslast zu unterstützen. Heute verfügt AWS über mehr als 200 voll funktionsfähige Services für Rechenleistung, Speicher, Datenbanken, Netzwerke, Analytik, maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz (KI), Internet der Dinge (IoT), Mobiles, Sicherheit, Hybrid, Virtual und Augmented Reality (VR und AR), Medien sowie Anwendungsentwicklung, -bereitstellung und -verwaltung aus 99 Availability Zones in 31 geografischen Regionen. Es sind 12 weitere Availability Zones und vier weitere AWS-Regionen in Kanada, Israel, Neuseeland und Thailand geplant. Millionen von Kunden, darunter die am schnellsten wachsenden Startups, die größten Konzerne und führende Regierungsbehörden, vertrauen bei der Bereitstellung ihrer Infrastruktur auf AWS, um agiler zu werden und Kosten zu senken. Weitere Informationen über AWS finden Sie unter aws.amazon.com.Pressekontakt:Amazon Deutschland Services GmbHPublic RelationsMarcel-Breuer-Str. 1280807 MünchenTelefon: 089 35803-530Telefax: 089 35803-481E-Mail: presseanfragen@amazon.deOriginal-Content von: Amazon.de, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8337/5429747