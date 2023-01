Baierbrunn (ots) -Gesundheitsportal erfüllt mit dieser Pionierarbeit die Empfehlung des Nationalen Aktionsplans Gesundheitskompetenz auf vorbildliche Weise / Maximal verständliche Gesundheitsinformationen für Menschen mit Kommunikationseinschränkungen / Ausbau geht kontinuierlich weiter++ Um zu zeigen, wie wichtig Informationen in leicht verständlicher Sprache für Menschen mit eingeschränkter Sprachkompetenz sind, finden Sie nach der Pressemeldung in gewohnter Form eine von der Universität Hildesheim übersetzte Variante in Einfacher Sprache, die die Unterschiede deutlich macht. ++"Wir brauchen hierzulande deutlich mehr Angebote in Einfacher Sprache, das haben uns die Corona-Pandemie und die dadurch beförderte Digitalisierung deutlich vor Augen geführt: Buchstäblich lebenswichtige Informationen müssen sich am Bedarf besonders gefährdeter Gruppen orientieren", sagt Dr. Dennis Ballwieser, Chefredakteur der Apotheken Umschau und Geschäftsführer des Wort & Bild Verlags. Deshalb leistet das Baierbrunner Gesundheitsmedienhaus auf dem Gebiet der barrierefreien Gesundheitsinformationen seit einiger Zeit Pionierarbeit. Ziel ist es, dass alle Menschen sich möglichst barrierearm übermedizinische Themen informieren können.In Zusammenarbeit mit der Forschungsstelle Leichte Sprache an der Universität Hildesheim ist es nun im Januar 2023 gelungen, auf apotheken-umschau.de mit 200 Ratgeber-Artikeln das erste derart umfassende deutschsprachige Informationsangebot in "Einfacher Sprache" zu den relevantesten Gesundheitsthemen zur Verfügung zu stellen. Diese besonders verständlich formulierten Gesundheitsartikel reichen von "Adipositas" über "Erste-Hilfe-Maßnahmen" und Medikamentenratgeber zu beispielsweise "Ibuprofen" bis hin zu psychischen Störungen wie "Depressionen" oder "Zwangsstörungen". Allein sieben dieser Artikel widmen sich dem immer noch hochaktuellen Themenkomplex Corona (hier geht es zur Übersicht (https://www.apotheken-umschau.de/einfache-sprache/)).Leicht verständliche Antworten zu Krankheiten, Medikamenten und GesundheitsvorsorgeMit der Wegmarke von 200 Texten ist apotheken-umschau.de seinem Ziel einen großen Schritt näher gekommen, die wesentlichen Fragen zu Krankheiten, Medikamenten und Gesundheitsvorsorge auch in "Einfacher Sprache" zu beantworten. Und der Ausbau geht kontinuierlich weiter. Dr. Dennis Ballwieser: "Wir freuen uns sehr, das mit 200 Artikeln bislang einzige derart umfassende Angebot in Einfacher Sprache anbieten zu können. Ich möchte unserem gesamten Team für diese Leistung ausdrücklich danken! Als Gesundheitsverlag nehmen wir so unsere Verantwortung wahr, wirklich allen Menschen verständliche und verlässliche Gesundheitsinformationen anzubieten, kostenlos und werbefrei."Dr. Isabel Rink, Geschäftsführerin der Forschungsstelle Leichte Sprache, Uni Hildesheim: "Mit seinem umfassenden Angebot in Einfacher Sprache nimmt der Wort & Bild Verlag die Empfehlungen, wie sie im Nationalen Aktionsplan Gesundheitskompetenz formuliert sind, ernst und leistet hier echte Pionierarbeit im Bereich der barrierefreien Gesundheitsinformation. Wir freuen uns, mit unserer Fach-Expertise dazu beitragen zu können, und hoffen sehr, dass dieses Beispiel auch in anderen Institutionen Schule machen wird."Über den Onlineservice in "Einfacher Sprache" auf apotheken-umschau.deLeichte und Einfache Sprache sind Varianten des Deutschen mit deutlich erhöhter Verständlichkeit. Leichte Sprache richtet sich an Menschen mit Kommunikations-einschränkungen und ist maximal verständlich: große Schrift, keine Nebensätze, ganz einfache Wortwahl. Einfache Sprache ist etwas komplexer und richtet sich an Menschen, die bei fachlichen, zum Beispiel medizinischen Texten Verständnisschwierigkeiten haben, weil sie eben Laien sind.Alle apotheken-umschau.de-Texte in Einfacher Sprache sind doppelt fachlich geprüft, sowohl von der medizinischen Fachredaktion des Wort & Bild Verlags als auch sprachwissenschaftlich von der Forschungsstelle Leichte Sprache an der Uni Hildesheim. Die Texte sind thematisch ins Portal integriert, sodass Nutzerinnen und Nutzer mit einem Klick von einem Ratgeberartikel zur Übersetzung in Einfache Sprache wechseln können.Adressaten des Angebots sind Menschen mit kognitiver Einschränkung oder abweichenden Bildungschancen, Demenz, Seh- und Hörschädigungen, sprachlichen Beeinträchtigungen (z. B. nach Schlaganfall) sowie Menschen mit geringen Deutschkenntnissen oder mangelnder Sprachkompetenz (z. B. aufgrund von Migrationserfahrung). Der Bedarf an verständlich aufbereiteten Gesundheitsinformationen ist auch in der Gesamtbevölkerung sehr hoch: Mehr als die Hälfte der Deutschen hat demnach erhebliche Schwierigkeiten, gesundheitsrelevante Informationen ausfindig zu machen, zu verstehen, zu beurteilen und zu nutzen. Studien zur Gesundheitskompetenz in Deutschland zeigen, dass der Bedarf an barrierefreien Gesundheitsinformationen nochmals gestiegen ist.apotheken-umschau.de ist mit 6,75 Mio. Unique Usern*, fast 15 Mio. Visits und über 131 Millionen Page Impressions** monatlich eines der größten Gesundheitsportale Deutschlands. Das Portal steht für seriöse Inhalte und umfassende Informationen, die medizinisch und pharmazeutisch geprüft sind. (*AGOF daily digital facts 11/2022 **IVW Online 12/2022)https://www.apotheken-umschau.de/einfache-sprache/_______________________________________________________________________++ Pressemeldung "Einfache Sprache" (von der Universität Hildesheim übersetzt) ++Projekt mit Vorbild-Funktion: 200 Texte in Einfacher Sprache auf der Internetseite apotheken-umschau.deDie Apotheken Umschau hat auf der Internetseite apotheken-umschau.de200 leicht verständliche Texte zum Thema Gesundheit. Die Informationen sind besonders zugänglich und so für sehr viele Menschen verständlich. Das ist neu.Auf der Internetseite apotheken-umschau.de gibt es jetzt 200 Texte in Einfacher Sprache. Diese Texte informieren sehr verständlich über die Themen Gesundheit, Medikamente und verschiedene Krankheiten. Und es soll bald noch mehr Texte in Einfacher Sprache geben.In Deutschland haben viele Menschen Probleme mit dem Lesen. Deshalb können sie Texte oft nicht richtig verstehen. Und die Menschen können die Informationen aus dem Text nicht für sich nutzen. Das ist ein Problem. Die Corona-Pandemie hat gezeigt: Menschen müssen sich leicht zu Gesundheitsthemen informieren können. Nur dann können die Menschen sich und andere besser vor Krankheiten schützen. Texte in Einfacher Sprache sind besser verständlich. Sie haben zum Beispiel kürzere Sätze und die Wörter sind leichter verständlich. Texte in Einfacher Sprache erklären auch viele Dinge. In den Texten werden zum Beispiel Fachbegriffe erklärt. So verstehen die Leser als Laien die Informationen besser. Und sie können die Informationen besser für sich nutzen.Auch im Nationalen Aktionsplan Gesundheitskompetenz heißt es: Informationen über Gesundheit sollen in Einfacher Sprache geschrieben sein. Experten haben den Nationalen Aktionsplan Gesundheitskompetenz geschrieben. Der Nationale Aktionsplan Gesundheitskompetenz ist wie ein Katalog mit Empfehlungen. Es geht dabei zum Beispiel um Texte über Gesundheit. Und es geht um eine gute Orientierung im Gesundheitssystem. Die Menschen in Deutschland sollen sich besser mit gesundheitlichen Themen auskennen. Und die Menschen sollen Gesundheitsinformationen besser verstehen können. Dafür braucht es mehr Einfache Sprache.Vor einiger Zeit hat der Wort & Bild Verlag gesagt: Alle unsere Leser sollen die Texte auf der Internetseite apotheken-umschau.de lesen und verstehen können. Und alle Leser sollen die Informationen zum Thema Gesundheit nutzen können. Deshalb hat der Wort & Bild Verlag entschieden: Wir machen Texte in Einfacher Sprache. Dazu arbeitet die Apotheken Umschau mit der Forschungsstelle Leichte Sprache an der Universität Hildesheim zusammen. Die Forschungsstelle Leichte Sprache übersetzt die Texte in Einfache Sprache. Dann veröffentlicht die Apotheken Umschau die Texte auf der Internetseite apotheken-umschau.de. Jetzt gibt es auf der Internetseite apotheken-umschau.de schon 200 Texte in Einfacher Sprache. Das ist ein wichtiger Meilenstein für den Verlag.Was ist besonders an dem Einfache-Sprache-Angebot von der Apotheken Umschau?Dr. Dennis Ballwieser ist Arzt und er ist der Chef der Apotheken Umschau. Er sagt:Wir freuen uns sehr. Jetzt können wir viele Texte in Einfacher Sprache anbieten. Ich möchte mich bei dem Team für die gute Arbeit bedanken. Es gibt sehr viele Texte zum Thema Gesundheit. Aber nicht alle Texte können auch von jedem Menschen verstanden werden. Unserem Verlag ist wichtig: Informationen zum Thema Gesundheit sollen verlässlich sein. Und alle Leser sollen die Informationen verstehen können. Auf unserer Internetseite sollen sich alle Leser zum Thema Gesundheit informieren können. Mit unseren Texten in Einfacher Sprache wollen wir vielen Menschen die Information erleichtern. Die Informationen sind kostenlos und ohne Werbung.Dr. Isabel Rink ist Expertin für Leichte Sprache. Sie leitet die Forschungsstelle Leichte Sprache an der Universität Hildesheim. Sie sagt:Der Wort & Bild Verlag nimmt sein Ziel sehr ernst. Der Verlag leistet mit den Texten in Einfacher Sprache einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft. Der Verlag bietet nämlich leicht verständliche Informationen über Gesundheit an. Damit folgt der Verlag einigen Empfehlungen des Nationalen Aktionsplans Gesundheitskompetenz. Das ist ein neues und sehr wichtiges Angebot im Internet. Und die Arbeit kann ein gutes Vorbild für viele andere Verlage und Unternehmen sein. Wir freuen uns sehr über die gute Zusammenarbeit und dieses tolle Ergebnis.Worum geht es in den Texten?Auf der Internetseite apotheken-umschau.de gibt es jetzt 200 Texte in Einfacher Sprache. Die Texte informieren leicht verständlich über Themen der Gesundheit wie zum Beispiel:- Alzheimer- Erste-Hilfe-Maßnahmen- Corona-Virus- psychische Krankheiten, wie zum Beispiel DepressionenDie Texte informieren auch leicht verständlich über Medikamente und Heilpflanzen wie zum Beispiel:- Ibuprofen- ArnikaSie möchten zu dem Angebot in Einfacher Sprache? Dann klicken Sie hier. (https://www.apotheken-umschau.de/einfache-sprache/)Wie entstehen die Texte?Die Apotheken Umschau macht die Texte zusammen mit der Forschungsstelle Leichte Sprache. Die Apotheken Umschau wählt einen Text aus. Dann übersetzt ein Übersetzer der Forschungsstelle Leichte Sprache den Text. Danach prüfen zwei andere Übersetzer den Text in Einfacher Sprache noch einmal.Zum Schluss prüfen medizinische Fachleute vom Wort & Bild Verlag die Informationen in der verständlichen Übersetzung:- Ist der Text leicht verständlich geschrieben?- Und sind die Informationen im Text richtig und vollständig?Erst dann kommt ein Text auf die Internetseite von apotheken-umschau.de.Wem helfen die Texte?Viele Menschen in Deutschland können Informationen zum Thema Gesundheit nicht gut verstehen. Die Menschen haben zum Beispiel Probleme mit folgenden Dingen:- Sie können die Informationen nicht finden.- Sie können die Informationen nicht verstehen.- Sie können die Informationen nicht beurteilen. Das bedeutet: Sie wissen nicht: Ist die Information richtig? Oder ist die Information falsch?- Sie können die Information nicht für sich nutzen. Ein Beispiel: Eine Person hat Diabetes. Und diese Peron liest einen Text zum Thema Diabetes. Aber die Person weiß dann trotzdem nicht: Was muss ich tun? Das ist ein Problem.Die Texte in Einfacher Sprache sind für sehr viele Menschen hilfreich. Die Texte in Einfacher Sprache setzen nämlich nicht so viel Wissen voraus. Besonders hilfreich sind die Texte für Menschen mit Leseproblemen wie zum Beispiel:- Menschen mit einer Lese-Rechtschreib-Schwäche- Menschen mit wenig Deutschkenntnissen- Menschen mit einer Demenz-Erkrankung- Menschen mit Beeinträchtigung des Sehens oder des Hörens- Menschen mit AphasieSie möchten mehr über das Angebot in Einfacher Sprache der Apotheken Umschau erfahren? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail. Oder rufen Sie uns an.Pressekontakt:Julie von Wangenheim, Leitung UnternehmenskommunikationKatharina Neff-Neudert, PR ManagerTel.: 089/744 33-360E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.dewww.linkedin.com/company/wort-&-bild-verlag/Original-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5429745