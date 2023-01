EQS-News: Tearlach Resources / Schlagwort(e): Sonstiges

TEARLACH ERWEITERT SEIN PORTFOLIO AN LITHIUM-GRUNDSTÜCKEN IN QUEBEC DURCH WEITERE AKQUISITIONEN



31.01.2023 / 13:25 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



TEARLACH ERWEITERT SEIN PORTFOLIO AN LITHIUM-GRUNDSTÜCKEN IN QUEBEC DURCH WEITERE AKQUISITIONEN VANCOUVER, BC- 31. Januar 2023. Die Tearlach Resources Limited (TSXV: TEA) (OTC: TELHF) (FRANKFURT: V44) ("Tearlach" oder das "Unternehmen") freut sich, bekannt geben zu können, dass sie einen Optionsvertrag zum Erwerb von 100 % des Lithiumgrundstücks Fliszar sowie des Lithiumgrundstücks Rose North mit 116 Claims sowie einer Fläche von etwa 6.076 Hektar, bzw. des Lithiumgrundstücks Muscovite mit 84 Claims und einer Fläche von etwa 4.368 Hektar, unterzeichnet hat. Höhepunkte : Auf dem Grundstück Fliszar lagern nach Angaben der Website von Sigeom 17 weiße Pegmatite mit Biotit, Muskovit, Turmalin und Granat.

Auf dem Grundstück Muscovite Ridge gibt es laut der Website von Sigeom 41 weiße Pegmatite mit Biotit, Turmalin und Granat.

Ebenfalls nach Angaben der Website von Sigeom befinden sich auf dem Grundstück Rose North 20 rosafarbene bis weiße Pegmatite mit grafischen Texturen.

Alle drei Grundstücke befinden sich in der Nähe der Grenzen der Unterprovinzen Opinaca und La Grande, die eine tief liegende regionale Strukturgrenze darstellen.

Die Untertage liegende Goldmine Eleonore von Newmont Mining befindet sich zwischen den Grundstücken Fliszar und Muscovite Ridge.

Das Grundstück Rose North liegt 15 km nördlich des Goldprojekts Eau Claire von Fury Gold Mines. Morgan Lekstrom, der CEO des Unternehmens, dazu: "Dies ist eine weitere strategische Akquisition, zu der unser Team dank unseres Netzwerks aus langjährigen Beziehungen im Bereich Lithium Zugang hatte. Damit erweitern wir unser Entdeckungspotenzial in Quebec und bieten den Aktionären die besten Erfolgsaussichten nicht nur in Quebec, sondern auch in Ontario und Nevada. Der anhaltende Erfolg von Patriot Battery Metals in Quebec unterstreicht die Qualität der Projekte in Quebec, dank derer wir unseren Explorationsprozess beschleunigen können. Die drei Grundstückspakete weisen alle Merkmale einer entdeckungsfähigen Geologie auf und ergänzen unser wachsendes Portfolio an Grundstücken, die aufgrund dieses Potenzials ausgewählt wurden. Angesichts dieser Grundstücke, die ausgewählt wurden, da sie unseren aktuellen Entdeckungszielen in Quebec entsprechen, werden die nächsten sechs Monate äußerst arbeitsreich für unser ergebnisorientiertes Team. Die Grundstücke verstehen sich als Ergänzung unseres Shelby-Projekts in Quebec. Dr. Selway wird die Projekte in Kanada federführend übernehmen, wenn wir in Kürze mit der Planung und Durchführung von Explorationsaktivitäten beginnen werden." Abbildung 1 Lage der Grundstücke Rose North, Fliszar und Muscovite Ridge im Gebiet James Bay im Norden von Quebec. Technische Informationen: Das Grundstück Fliszar verfügt über 17 weiße Pegmatite, die aus Granit und Paragneis bestehen, und liegt, wie auf der Website von Sigeom zu lesen ist, an der Grenze zwischen den Unterprovinzen Opinaca und La Grande. Einer der Fliszar-Claim-Blöcke enthält sieben weiße Pegmatite mit Biotit, Muskovit, Turmalin und Granat. Dieses Vorhandensein von Muskovit, Turmalin und Granat gibt Hinweise auf ein höheres Maß an Fraktionierung und ein größeres Potenzial für eine Lithiummineralisierung. Die Untertage liegende Goldmine Eleonore von Newmont Mining befindet sich zwischen den Grundstücken Fliszar und Muscovite Ridge. Dabei liegt die Mine Eleonore 11 km südöstlich von Fliszar und 10 km südwestlich von Muscovite Ridge. Laut der Website von Sigeom befinden sich auf dem Grundstück Muscovite Ridge, in der Unterprovinz Opinaca, 41 weiße Pegmatite, die aus Granit, Paragneis und migmatisiertem Paragneis bestehen. Die Pegmatite mit Biotit-Paragneis-Xenolithen enthalten auch Biotit, Turmalin und Granat. Durch das Vorhandensein von Turmalin und Granat in den Pegmatiten ergeben sich Hinweise auf eine Anreicherung mit Bor und Eisen aus dem Paragneis. Nach Angaben der Website von Sigeom befinden sich auf dem Grundstück Rose North in der Unterprovinz La Grande 20 rosafarbene bis weiße Pegmatite mit grafischen Texturen, die in Granodiorit, Granit und Tonalit enthalten sind. Das Grundstück Rose North befindet sich 15 km nördlich des Goldprojekts Eau Claire von Fury Gold Mines. Alle drei Grundstücke befinden sich in der Nähe der Grenzen der Unterprovinzen Opinaca und La Grande, die eine tief liegende regionale Strukturgrenze darstellen. Die Unterprovinz Opinaca besteht aus archaischem Paragneis und Migmatiten, die aus feldspathaltigen Wacken stammen. Diese metasedimentären Gesteine sind von post-tektonischem Granodiorit, granitischen Pegmatiten und Tonalit durchsetzt. Die Unterprovinz La Grande besteht aus metasedimentär-mafischen metavulkanischen Grünsteingürteln, die von Granodiorit, Granit, granitischen Pegmatiten und Tonalit durchsetzt sind. Und die Pegmatite Corvette, Cancet und Adina sind in den Grünsteingürteln der Unterprovinz La Grande beheimatet. Bedingungen des Optionsvertrags: Nach dem Optionsvertrag kann Tearlach eine 100%-ige Beteiligung an jedem der drei Grundstücke zu marktüblichen Bedingung von den Verkäufern erwerben. Dafür sind Barzahlungen zu leisten und Stammaktien am Kapital von Tearlach ("Stammaktien") pro Grundstück auszugeben: Zahlungen pro Grundstück Bar-

zahlungen Wert der auszugebenden Aktien Meilenstein $ $ $ Bei Unterzeichnung des Optionsvertrags 62.500 62.500 - 1. Jahrestag 62.500 62.500 - 2. Jahrestag 62.500 62.500 - 3. Jahrestag 62.500 62.500 - Die Verkäufer werden für die Grundstücke eine 2 %-ige Netto-Schmelzrendite ("NSR") einbehalten, wobei ein halber Prozentpunkt für 1 Million $ zurückgekauft werden kann. Die im Optionsvertrag vorgesehenen Transaktionen, einschließlich der Ausgabe von Stammaktien im Rahmen dieses Vertrags, müssen von der TSX Venture Exchange genehmigt werden. Für alle Stammaktien, die im Rahmen des Optionsvertrags ausgegeben werden, gilt eine Haltefrist von vier Monaten. Qualifizierte Person: Julie Selway, Ph.D., P.Geo. beaufsichtigte die Vorbereitung der wissenschaftlichen und technischen Angaben in dieser Pressemitteilung. Dr. Selway ist VP of Exploration bei Tearlach Resources und die qualifizierte Person ("QP") gemäß National Instrument 43-101. Dr. Selway promovierte 1999 über granitische Pegmatite und arbeitete drei Jahre lang als Pegmatit-Geowissenschaftlerin für die Ontario Geological Survey. Im Laufe der Jahre hat Dr. Selway an zahlreichen Pegmatiten gearbeitet, darunter die Pegmatite Case Lake, Gullwing-Tot Lakes, Separation Rapids, Georgia Lake und Seymour Lake. Dr. Selway ist Autorin bzw. Mitautorin von dreiundzwanzig wissenschaftlichen Zeitschriftenartikeln über Pegmatite. Über Terlach Tearlach ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Lithiumprojekten beschäftigt. Tearlach hält eine Beteiligung am Projekt Final Frontier, das die Claim-Blöcke Pakwan, Pakwan Extension und Margot Lake umfasst, die sich in unmittelbarer Nähe zu den Flaggschiff-Claims von Frontier Lithium und den Lagerstätten Spark und PAK befinden. Zudem hält Tearlach Beteiligungen an den Grundstücken Wesley, Harth sowie Ferland, die alle im Lithiumzentrum im Nordwesten von Ontario (Kanada) gelegen sind. Das Grundstück Wesley grenzt an das Projekt Root Lake von Green Energy Metals, auf dem derzeit ein 24.000 m umfassendes Bohrprogramm durchgeführt wird. Auf dem Lithiumprojekt Harth, das 8 km westlich des Lithiumprojekts Wesley liegt, wurden Pegmatit-Gesteinsgänge entdeckt. Durch Schürfungen und Kartierungen konnten Pegmatit-Gesteinsgänge auf dem Lithium-Grundstück Ferland, 10 km östlich des Seymour Lake-Projekts von Green Technology Metals, bestätigt werden. Tearlach beabsichtigt, diese Vorkommen zu erkunden und durch Akquisition ein Portfolio von Projekten in Nordamerika aufzubauen. Hauptziel von Tearlach ist es, sich in Nordamerika als führendes Unternehmen im Bereich Lithiumexploration und -erschließung zu positionieren. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie auf seiner Website unter www.tearlach.ca. IM NAMEN DES VORSTANDS TEARLACH RESOURCES LTD. Morgan Lekstrom Chief Executive Officer Suite 610 - 700 W. Pender Street

Vancouver, BC, Kanada V6C 1G8 Tel.: 604-688-5007 www.tearlach.ca https://tearlach.ca/contact/ Weder die TSX Venture Exchange noch der von ihr bereitgestellte Regulierungsdienst (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammen als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen und Informationen, die keine historischen Tatsachen darstellen, stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar. Zukunftsgerichtete Aussagen werden im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch Begriffe gekennzeichnet wie: "erwartet", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "potenziell" "möglich" und ähnliche Ausdrücke oder Erklärungen, dass Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse eintreten oder erreicht "werden", "können" oder "sollten". Zukunftsgerichtete Aussagen und Annahmen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unwägbarkeiten und andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung enthalten Erklärungen über Annahmen, Pläne, Erwartungen oder Absichten des Unternehmens. Die Exploration von Mineralien ist hochspekulativ und wird durch verschiedene signifikante Risiken gekennzeichnet, die selbst durch eine Kombination von sorgfältiger Bewertung, Erfahrung und Know-how nicht eliminiert werden können. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die bei der Erstellung dieser Pressemitteilung verwendeten Aussagen und Faktoren auf angemessenen Annahmen beruhen, sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren oder auf andere Weise zu ändern, sei es als Ergebnis von neuen Informationen oder künftigen Ereignissen oder aufgrund anderer Faktoren.

