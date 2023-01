Der Anteil von Photovoltaik und Windenergie an der europäischen Stromerzeugung stieg im letzten Jahr auf 22 Prozent. Dank der Erneuerbaren hat Europa die Energiekrise bislang gut überstanden, so der britische Think Tank Ember.Im vergangenen Jahr lieferte die Photovoltaik in Europa 24 Prozent mehr Strom als 2021 - und half so, insgesamt zehn Milliarden Euro an Erdas-Kosten zu vermeiden. Das geht auf einer neuen Analyse des britischen Think Tanks Ember hervor. Zwanzig EU-Staaten haben 2022 beim Solarertrag neue Rekorde aufgestellt. Zusammen mit der Windenergie hatte die Photovoltaik im letzten Jahr ...

