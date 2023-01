DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:05 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.021,00 -0,3% +4,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 11.918,00 -0,4% +8,1% Euro-Stoxx-50 4.139,89 -0,5% +9,1% Stoxx-50 3.831,96 -0,8% +4,9% DAX 15.050,53 -0,5% +8,1% FTSE 7.725,69 -0,8% +4,5% CAC 7.050,86 -0,4% +8,9% Nikkei-225 27.327,11 -0,4% +4,7% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 136,79 +0,09

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 77,01 77,90 -1,1% -0,89 -4,3% Brent/ICE 84,08 84,90 -1,0% -0,82 -2,2% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 58,73 55,12 +6,5% +3,61 -25,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.903,97 1.922,50 -1,0% -18,53 +4,4% Silber (Spot) 23,10 23,63 -2,2% -0,52 -3,6% Platin (Spot) 997,10 1.014,50 -1,7% -17,40 -6,6% Kupfer-Future 4,14 4,20 -1,5% -0,06 +8,6%

Die Ölpreise geben nach den Vortagesabgaben weiter nach. Das morgige Opec+-Treffen dürfte nach Einschätzung von Ulrich Stephan, Chefanlagestratege für Privat- und Firmenkunden bei der Deutschen Bank, ereignislos verlaufen. Das Rätselraten um mögliche Kürzungen der Rohölproduktion sei zuletzt zwar Thema gewesen, allerdings dürfte die Opec+ angesichts der von der G7 gesetzten Preisobergrenze für russisches Öl von 60 Dollar pro Barrel damit noch abwarten.

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Wall Street dürfte etwas leichter in den Handel starten. Der Future auf den S&P-500 gibt vorbörslich 0,4 Prozent nach. Im Fokus steht weiter die zur Wochenmitte anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank. Am Markt wird allgemein erwartet, dass die Fed die Zinssätze um 25 Basispunkte anheben wird und damit einen weiteren Gang zurückschaltet nach den zuletzt kräftigen Erhöhungen um 50 und 75 Basispunkte im vergangenen Jahr. Hinweise erhofft man sich vor allem über den künftigen Zinskurs der US-Notenbank. Zudem läuft die Berichtssaison auf vollen Touren. Unter anderem legen United Parcel Service, General Motors, Pfizer und Exxon Mobil noch vor Handelsbeginn Quartalszahlen vor. NXP Semiconductors geben vorbörslich 3,9 Prozent nach. Der niederländische Halbleiterkonzern hatte die Markterwartung im vierten Quartal zwar geschlagen mit einem Gewinnsprung von 17 Prozent bei zugleich um 9 Prozent verbesserten Umsätzen; allerdings fiel der Ausblick etwas verhaltener aus. Whirlpool (+3,2%) plant im laufenden Jahr Kosteneinsparungen zwischen 800 und 900 Millionen Dollar. Der Hersteller von Haushaltsgeräten rechnet zudem 2023 mit Erlösrückgängen von 1 bis 2 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 4Q

13:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 4Q

13:30 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 4Q

22:01 US/Amgen Inc, Ergebnis 4Q

22:05 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 4Q

22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Arbeitskostenindex 4Q PROGNOSE: +1,1% gg Vq 3. Quartal: +1,2% gg Vq 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Januar PROGNOSE: 45,3 zuvor: 45,1 16:00 Index des Verbrauchervertrauens Januar PROGNOSE: 109,5 zuvor: 108,3

FINANZMÄRKTE EUROPA

Europas Börsen bauen die Verluste leicht aus. Viele Anleger halten sich vor den geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank und der EZB im Wochenverlauf zurück. Vor den beiden ersten wichtigen Notenbanksitzungen des noch jungen Börsenjahres herrsche Nervosität, zumal die Aktienmärkte mit der Rally in den vergangenen Wochen die Geldpolitik herausgefordert hätten. Das über den Erwartungen ausgefallene BIP der Eurozone im vierten Quartal 2022 kann den Aktienmarkt nicht stützen. Neben dem Zins- und Konjunkturumfeld spielt die Berichtssaison eine immer wichtigere Rolle. Unicredit steigen um 9 Prozent. Im vierten Quartal erwirtschaftete die Bank einen Nettogewinn von 2,46 Milliarden Euro. Sie will nun 1,9 Milliarden Euro mittels Bardividende an die Aktionäre zahlen, das liegt über der Citigroup-Schätzung von 1,7 Milliarden. Auch das Volumen des Aktienrückkaufprogramms falle mit 3,34 Milliarden höher als erwartet aus. Auch der Umsatzausblick ist besser als gedacht. UBS (-3,3%) hat im vierten Quartal den Gewinn zwar überraschend deutlich gesteigert und weitere Aktienrückkäufe angekündigt. Allerdings ist die Bank auf bereinigter Basis hinter den Erwartungen zurückgeblieben, der Ertrag wurde durch Einmaleffekte und die Steuerquote getrieben. Rheinmetall verlieren 5,9 Prozent. Der Konzern will zur teilweisen Finanzierung der Übernahme des spanischen Munitionsherstellers Expal Wandelanleihen im Gesamtvolumen von 1 Milliarde Euro begeben. Friedrich Vorwerk brechen um 18 Prozent ein. Vor allem die Margenentwicklung im vierten Quartal ernüchtert. Als "sehr enttäuschend" stufen die Analysten von Jefferies die Zahlen, aber auch den Ausblick ein. Am negativsten sei, dass bis 2024 keine Besserung in Sicht sei. Die Aktie der Mutter, MBB, verliert fast 10 Prozent. Nach vorläufigen Viertquartalszahlen geben Hapag-Lloyd um 2,7 Prozent nach. Die Zahlen entsprechen den Erwartungen. Nach der covidbedingten Sonderkonjunktur und der weitgehenden Auflösung der Lieferkettenprobleme hat sich das Umfeld für Containerreedereien normalisiert.

DEVISEN

zuletzt +/- % Di, 08:33 Mo, 17:30 % YTD EUR/USD 1,0835 -0,2% 1,0846 1,0866 +1,2% EUR/JPY 141,32 -0,1% 141,20 141,68 +0,7% EUR/CHF 1,0040 +0,0% 1,0030 1,0037 +1,4% EUR/GBP 0,8795 +0,1% 0,8779 0,8782 -0,6% USD/JPY 130,44 +0,0% 130,19 130,38 -0,5% GBP/USD 1,2320 -0,3% 1,2353 1,2372 +1,9% USD/CNH (Offshore) 6,7616 +0,1% 6,7562 6,7521 -2,4% Bitcoin BTC/USD 22.869,98 +0,6% 22.831,90 23.195,44 +37,8%

Am Devisenmarkt zeigt sich der Dollar etwas fester. Der Dollar-Index steigt um 0,2 Prozent. Laut ING-Analyst Francesco Pesole sollte der Dollar in der Lage sein, die Kursgewinne von Montag bis zum Ende der Fed-Sitzung fortzusetzen, wobei schwankungsanfälligere Währungen in dem risikoscheuen Umfeld am stärksten leiden dürften. In seinem Haus glaube man, dass die Fed immer noch ein Interesse daran habe, ihre falkenhafte Rhetorik beizubehalten und Spekulationen über einen frühen Zinshöhepunkt entgegenzutreten, so der Analyst. Unter dem Strich könne das für den Dollar positiv wirken.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Leichter - Anleger an den asiatischen Börsen haben wegen Sorgen über die geldpolitischen Ausblicke der Notenbanken aus den USA, Europa und Großbritannien kalte Füße bekommen. Dass die drei geldpolitischen Schwergewichte in dieser Woche ihre Zinsen erhöhen werden, galt als ausgemacht - nicht aber der weitere Zinszyklus. In China verleiteten selbst deutlich verbesserte Konjunkturdaten nicht zum Kauf. In Hongkong war die Stimmung wie schon am Vortag schlechter. Die Börse sei internationaler aufgestellt und damit auch abhängiger von Zinsentscheidungen ausländischer Notenbanken, hieß es. In Tokio belastete der Finanzsektor. Hier stiegen die Erwartungen, dass die Zeit der ultralockeren Geldpolitik bald Geschichte sein könnte. Industrieproduktion und Einzelhandelsumsatz fielen zum Teil deutlich besser als erwartet aus. Chubu Electric Power stiegen um 8,6 Prozent nach einem erhöhten Ausblick. Auch Oriental Land (+3,5%) hatte die Prognose angehoben. Nissan Motor (+2,1%) hat sich mit Renault auf eine Modifikation ihrer seit 20 Jahren bestehenden Allianz geeinigt. Danach wird der französische Autohersteller 28,4 Prozent der bisher gehaltenen 43,4 Prozent am japanischen Konzern auf einen französischen Treuhänder übertragen, so dass beide Seiten auf eine ausgewogene Überkreuzbeteiligung von 15 Prozent kommen. Der Kospi in Südkorea wurde von Technologie- und Finanzwerten belastet. Belastet von der schwachen Nachfrage hat Samsung Electronics (-3,6%) nach einem Gewinneinbruch eine schwache Erwartungshaltung auf die kommenden Monate präsentiert. Die Nachfrage nach Halbleitern und Smartphones werde schleppend bleiben. Samsung Heavy Industries schossen um 11 Prozent nach oben - getrieben von Hoffnungen auf eine Gewinnwende 2023. Schwache Einzelhandelsdaten hatten in Sydney Zinsängste zwar etwas gelindert - die Konjunktursorgen aber verstärkt. Die Einzelhandelsumsätze waren um 3,9 Prozent gesunken.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen treten am Dienstag auf der Stelle. Nachdem die Zinsen im Euroraum nach den überraschend hohen Verbraucherpreisen aus Spanien am Vortag deutlich anzogen, kommt von dieser Seite aktuell kein Impuls. Die französische Inflation hat im Januar wie erwartet angezogen, gemessen am Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) um 7,0 Prozent im Jahresvergleich. Von Unternehmensseite sorgen überraschend starke Zahlen der Unicredit für einen Lichtblick im Bankensektor. Wichtigste Termine der Woche bleiben aber die Zinsentscheidung der Fed am Mittwochabend sowie der EZB und der Bank of England am Donnerstag.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

LINDE

soll für das Wasserstoffprojekt Get H2 zwei Protonen-Austauschmembran-Elektrolyseure mit je 100 Megawatt Leistung liefern. Der Energiekonzern RWE, der Teil der Get-H2-Initiative ist, hat die Aufträge jetzt ausgelöst, obwohl die Förderung nach dem EU-Programm IPCEI noch nicht bewilligt ist, wie er in Essen mitteilte. Dies sei nötig, um die geplanten Fertigstellungstermine einzuhalten, erklärte RWE. Eine finale Investitionsentscheidung sei damit aber nicht verbunden. Der erste Elektrolyseur soll 2024 auf dem Gelände des RWE-Gaskraftwerkes in Lingen in Betrieb gehen, der zweite ein Jahr später.

SYMRISE

erweitert den Vorstand und verteilt die Verantwortlichkeiten in dem Gremium teils neu. Stephanie Coßmann wurde zum Vorstand für das neu geschaffene Ressort Personal und Recht berufen, wie die Symrise AG mitteilte. Gleichzeitig übernehme Jörn Andreas das Segment Scent & Care, das bislang kommissarisch vom Vorstandsvorsitzenden Heinz-Jürgen Bertram geführt wurde.

VONOVIA

Trotz hoher Wohnungsnachfrage tritt Deutschlands größter Vermieter Vonovia beim Neubau konsequenter auf die Bremse als bislang angekündigt. "Wir werden in diesem Jahr keinen Beginn von Neubauprojekten haben", sagte Vonovia-Vorstand Daniel Riedl der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ). "Die Inflation und die Zinsen sind enorm gestiegen und davor können wir nicht die Augen verschließen." Davon betroffen seien vor allem Planungen in Berlin und Dresden.

AUTO1

verlängert ihre Verbriefungslinie zur Finanzierung ihres Fahrzeugbestands und stockt den Refinanzierungsrahmen bei den Verbraucherkrediten auf. Die Verfügbarkeit der Bestandsfinanzierung von 1 Milliarde Euro werde um ein Jahr von Februar 2024 bis Februar 2025 verlängert, teilte der Konzern mit. Das Verbriefungsprogramm für die Refinanzierung von Fahrzeugfinanzierungen für Kunden von Autohero, der Retail-Marke der Gruppe, in Deutschland und Österreich soll von 150 Millionen auf 250 Millionen Euro steigen.

CLIQ DIGITAL

hat 2022 dank deutlichen Anstiegs bei den Abonnements seine eigenen Ziele übertroffen. Auch für das laufende Jahr zeigen die Düsseldorfer sich zuversichtlich und stellen beim Umsatz und operativen Gewinn (EBITDA) weiteres Wachstum in Aussicht.

HAPAG-LLOYD

hat angesichts rückläufiger Frachtraten im vierten Quartal in Dollar weniger umgesetzt und verdient als vor Jahresfrist. Trotzdem erfüllte die Hamburger Containerreederei ihre selbstgesteckten Jahresziele. Im Schlussquartal machte Hapag-Lloyd vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen und Wertberichtigungen 3,8 Milliarden US-Dollar Gewinn (EBITDA) verglichen mit 4,7 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz sank von 8,4 auf 8,0 Milliarden Dollar.

KFW

hat ihre Geschäftsvolumen 2022 auf einen Rekordwert gesteigert. Wie die Bank mitteilte, war dies unter anderem der Förderung im Zusammenhang mit der Sicherung der Energieversorgung in Deutschland geschuldet.

RHEINMETALL

will zur teilweisen Finanzierung der Übernahme des spanischen Munitionsherstellers Expal Wandelanleihen begeben. In der Summe sollen Wandelanleihen im Gesamtvolumen von 1 Milliarde Euro begeben werden, teilte der Rüstungshersteller und Autozulieferer mit. Der verbleibende Kaufpreis für Expal Systems S.A. werde voraussichtlich mit Barmitteln und Bankkrediten finanziert. Außerdem sollen die Erlöse aus der Platzierung der Anleihen die strategische Flexibilität des Konzerns sicherstellen.

KPN

hat seinen Überschuss im vierten Quartal überraschend um 21 Prozent gesteigert und den Start eines neuen Aktienrückkaufprogramms im Volumen von 300 Millionen Euro angekündigt. Der niederländische Telekom-Konzern erzielte im Schlussquartal einen Nettogewinn von 190 Millionen Euro nach 157 Millionen im gleichen Zeitraum des Vorjahres, wie er jetzt mitteilte. Analysten hatten nach einer vom Unternehmen veröffentlichten Konsensschätzung mit einem Rückgang des Gewinns bis auf 145 Millionen Euro gerechnet.

UNICREDIT

will in den kommenden Monaten über Dividenden und Aktienrückkäufe rund 5,25 Milliarden Euro an ihre Aktionäre ausschütten, 1,5 Milliarden mehr als im Vorjahr. Wie die italienische Bank mitteilte, kehrte sie im Schlussquartal 2022 zu einem deutlichen Gewinn zurück und verbuchte Einnahmen, die die Markterwartungen übertrafen.

EXXON MOBIL

hat im vergangenen Jahr vom Anstieg der Ölpreise profitiert. Wie der Öl- und Gaskonzern mitteilte, hat er 2022 einen Rekordgewinn erzielt. Im vierten Quartal übertraf Exxon die Gewinnerwartungen der Analysten, verfehlte aber deren Umsatzprognose.

GENERAL MOTORS

hat im vierten Quartal sowohl Umsatz als auch Gewinn überraschend deutlich erhöht. Zudem steigerte der US-Automobilhersteller die operative Marge im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der Ausblick für das laufende Geschäftsjahr fällt positiv aus. Die Aktie der General Motors Co. (GM) legt daraufhin im vorbörslichen US-Handel um mehr als 4 Prozent zu.

HUAWEI

Die US-Regierung verstärkt ihre Bemühungen, staatsnahen Konzernen der Volksrepublik China den Zugriff auf modernste Technik zu erschweren. Wie mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten, soll der chinesische Telekommunikationskonzern Huawei Technologies wegen Bedenken hinsichtlich der nationalen Sicherheit vollständig von US-Lieferanten abgeschnitten werden.

SAMSUNG

Belastet von der schwachen Nachfrage nach Elektronikgeräten hat Samsung Electronics nach einem Gewinneinbruch im vierten Quartal einen schwachen Ausblick auf die kommenden Monate gegeben. Die Nachfrage nach Halbleitern und Smartphones werde schleppend bleiben, teilte der südkoreanische Konzern mit.

