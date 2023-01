Vier von fünf der befragten Mitarbeitenden geben an, dass ihr Unternehmen entweder Entlassungen plant (54 %) oder bereits vornahm (24 %). Dennoch sind global betrachtet sowohl Personalverantwortliche (91 %) als auch Mitarbeitende (85 %) zuversichtlich, dass ihre Unternehmen die Krise überstehen werden.

95 der Personalverantwortlichen sind der Meinung, dass ihre Mitarbeitenden bei der Arbeit engagiert sind. Laut Mitarbeitenden selbst sind jedoch nur 37 engagiert. Als wichtigste Faktoren für das Engagement werden "Möglichkeiten zur Übernahme von Verantwortung und professionellen Weiterentwicklung" und "transparente Prozesse im Rahmen der Leistungsbeurteilung" genannt.

46 aller befragten Mitarbeitenden planen, innerhalb der nächsten sechs Monate den Arbeitsplatz zu wechseln. Als Gründe für den gewünschten Wechsel gaben sie Vergütung und Zusatzleistungen (76 %) sowie die Work-Life-Balance (74 %) an.

Leapsome veröffentlicht den State of People Enablement Report 2023. Als führende all-in-one Personalentwicklungs-Plattform für CEOs und HR-Teams fördert Leapsome die Weiterbildung, Produktivität und Bindung von Mitarbeitenden in zukunftsorientierten Unternehmen. Die globale Umfrage unter 750 Fachkräften gibt Auskunft über das aktuelle Stimmungsbild und die Erfahrungen von Personalverantwortlichen und Beschäftigten. Im Fokus stehen dabei die Themen Mitarbeiterengagement und Mitarbeiterbindung. Die Studie bietet zudem Antworten auf die Frage, wie gut sich Arbeitnehmende für das schwierige makroökonomische Umfeld gerüstet fühlen und welche Rolle der Einsatz von Software zur Personalentwicklung bei der Bewältigung dieser Herausforderungen spielt.

"Die Art und Weise, wie wir arbeiten, unterliegt einem stetigen Wandel und die turbulente Marktlandschaft kurbelt diesen Prozess zusätzlich an. Kündigungen, Stellenstreichungen und Marktstagnation es ist eine unsichere Zeit für Führungskräfte und Mitarbeitende. Deswegen haben wir diese Umfrage gemacht. Sie soll Aufschluss darüber geben, welche Faktoren das Mitarbeiterengagement, die Fluktuation und HR-Entscheidungen beeinflussen. Die Ergebnisse dienen Führungskräften als Orientierungshilfe, wie sie gerade in schwierigen Situationen die Mitarbeiterbindung verbessern, Produktivität steigern und Resilienz aufbauen", sagte Jenny Podewils, Co-CEO und Co-Gründerin von Leapsome.

Die Mehrheit der befragten Mitarbeitenden plant, innerhalb des nächsten Jahres den Arbeitsplatz zu wechseln

Vier von fünf Beschäftigten planen, innerhalb des nächsten Jahres den Arbeitsplatz zu wechseln. Fast die Hälfte will dies sogar innerhalb der nächsten sechs Monate tun. Als Hauptgründe für den gewünschten Wechsel gaben sie mangelnde Vergütung und Zusatzleistungen sowie ihre Work-Life-Balance an. In Deutschland äußerten 90 der Befragten zudem den Wunsch nach einem transparenteren Performance-Review-Prozess. Ein Blick auf die 20 der Beschäftigten, die keine Kündigung vorhaben, zeigt: Eine positive Work-Life-Balance und Arbeitskultur sind die Hauptgründe für Mitarbeitende, ihrem Unternehmen erhalten zu bleiben.

Engagement und Entlassungen: Unterschiedliche Perspektiven von Personalverantwortlichen und Mitarbeitenden

95 der Personalleiter:innen glauben, dass die Beschäftigten ihres Unternehmens zumindest einigermaßen motiviert sind, doch 64 der befragten Mitarbeiter:innen würden sich eher als demotiviert bezeichnen. In Deutschland sind es etwas weniger, und doch bleibt das Ergebnis trist: Auch hierzulande fühlen sich 55 der Befragten nicht motiviert. Eine weitere Diskrepanz: Laut der Hälfte der Personalverantwortlichen hat ihr Unternehmen "in den letzten sechs Monaten keine Entlassungen vorgenommen und auch keine geplant". Nur 20 der Mitarbeitenden stimmen dieser Aussage zu. In Deutschland fürchten 62 einen Stellenabbau.

Personalentwicklung ist Chefsache und beeinflusst die Mitarbeiterfluktuation

Der Großteil der Personalverantwortlichen (84 %) und Mitarbeitenden (87 %) verwendet in ihren Unternehmen Software zur Personalentwicklung. Beide Gruppen (97 und 89 %) sehen den Nutzen ihrer digitalen Tools. Zudem besteht eine Korrelation zwischen Unternehmen, deren Geschäftsführung die Vorteile von Personalentwicklungs-Software anerkennt, und Unternehmen mit weniger als 10 jährlicher Mitarbeiterfluktuation. Tatsächlich geben alle Personalverantwortlichen in Unternehmen mit der niedrigsten Fluktuationsrate an, dass ihr C-Level den Mehrwert in der Befähigung ihrer Mitarbeitenden sieht.

"In mehr als der Hälfte der Unternehmen wird die Personalentwicklung mittlerweile von der Führungsebene gesteuert. Dies zeigt einmal mehr, dass die Förderung von Mitarbeitenden ein strategisches Instrument der Geschäftsführung ist, das die Prozesse einer Organisation verbessert", kommentiert Kajetan Armansperg, Co-CEO und Co-Gründer von Leapsome.

"Für viele Verantwortliche wird die hohe Unzufriedenheit von Mitarbeitenden und ihr Vorhaben, den Arbeitsplatz zu wechseln, ein besorgniserregendes Zeichen sein. Mit dem Wirtschaftsabschwung stehen Führungskräfte vor neuen Herausforderungen. Sie müssen den Fokus auf Produktivität, Performance und Resilienz legen, ohne dabei die Förderung ihrer Mitarbeitenden zu vernachlässigen.

Software kann diesen Prozess unterstützen, aber um ihr volles Potenzial auszuschöpfen, muss sie in eine starke Kultur eingebettet werden. Unternehmen bleiben nur dann widerstands- und konkurrenzfähig, wenn sie ihre Mitarbeitenden wertschätzen", so Kajetan Armansperg.

Die 750 Befragten je zur Hälfte Personalverantwortliche und Vollzeitbeschäftigte ohne Personalverantwortung kamen zu gleichen Teilen aus den Vereinigten Staaten, Deutschland und weiteren europäischen Ländern.

Über Leapsome

Leapsome ist eine all-in-one Personalentwicklungs-Plattform für CEOs und HR-Teams, die von mehr als 1500 zukunftsorientierten Unternehmen (darunter Spotify, Northvolt und Unity) genutzt wird, um die Weiterbildung, Produktivität und Bindung ihrer Mitarbeitenden zu fördern. Leapsome kombiniert Tools für OKR- Zielmanagement, 360°- und Performance-Reviews, Entwicklungs- Kompetenzmodelle, Lernen Onboarding, Mitarbeiterbefragungen, Meetings, Lob Feedback, sowie Vergütung Beförderung.

