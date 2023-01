NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Pernod Ricard nach den Dezember-Daten der

US-Kontrollinstanz NABCA auf "Buy" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Innerhalb der Spirituosenbranche sei Pernod wegen des Asiengeschäfts besonders aussichtsreich, schrieb Analyst Olivier Nicolai in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Das Chance-Risiko-Verhältnis der Aktie sei günstig./mf/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2023 / 21:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120693

