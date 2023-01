Freising (ots) -Die PayCenter GmbH, das E-Geld-Institut aus Freising bei München, feiert ihr 10-jähriges Bestehen zusammen mit ihren Kunden. Passend zum Firmenjubiläum treten auch die ersten Partner aus dem neuen Geschäftsbereich des BIN-Sponsorings mit ihren Kartenprogrammen auf den Markt. Nun offeriert das E-Geld-Institut den Einstieg neuer strategischer Partner.Schon einige Jahre vor der Gründung der PayCenter fiel im Jahr 2005 der Startschuss für das Unternehmen mit der Entwicklung der ersten Prepaid Mastercard® Deutschlands im eigenen Haus. In den ersten Jahren erfolgte eine Fokussierung auf P-Konten und Konten ohne SCHUFA. Im Jahr 2010 wurde der bisherige Bankpartner Schwäbische Bank verkauft, was zum Entschluss und der Gründung der PayCenter GmbH führte. Im Jahr 2012 folgte mit der Lizenzerteilung der BaFin der große Meilenstein für PayCenter als deutsches E-Geld-Institut mit eigener Bankleitzahl.Mittlerweile betreut die PayCenter GmbH ca. 60.000 Girokonten auf Guthabenbasis im Privat- und Firmenkundenbereich. Davon sind 15.000 Pfändungsschutzkonten, die aufgrund des hohen Automatisierungsgrades mit nur vier Personen im operativen Bereich betreut werden. Die PayCenter führt mehr als eine Million Transaktionen pro Monat durch. Die Produkte sind nach 10 Jahren Erfahrung fest am Markt etabliert und werden stetig weiterentwickelt. Zum Beispiel sind die PayCenter Mastercards® seit Kurzem auch Apple Pay und Google Pay fähig.Neben den bewährten Produkten erschließt das Unternehmen aber auch stetig weitere Geschäftsfelder. Drei weitere innovative Produkte gewährleisten das Wachstum des Unternehmens:- Das neue Geschäftskonzept BIN-Sponsoring ermöglicht Unternehmen die Realisierung von Ideen und Produkten für den Finanzsektor. Das E-Geld-Institut PayCenter agiert hier als Issuer (EMI-as-a-service). Zusammen mit dem Payment Processor petaFuel GmbH können so zahlreiche innovative Finanzprodukte unter dem regulatorischen Dach von PayCenter realisiert werden. Die PayCenter freut sich, die "Die Kunden GmbH" und die "Mondo Gate AG" als neue Partner begrüßen zu dürfen.- Die in Deutschland und Österreich verfügbare Mobile Payment und Banking App VIMpay mit bisher über 550.000 Downloads und über 190.000 aktiven Konten bietet ihren Kunden eine digitale Debit Mastercard® mit Anbindung an Apple Pay oder Google Pay sowie allen anderen bekannten Wallets, wie z. B. Garmin Pay. Außerdem offeriert sie mit dem Premium Modell ein preisgünstiges und marktfähiges Girokonto.- Das Produkt Sachbezugskarte in verschiedenen Varianten bietet Firmen die Möglichkeit zur Ausgabe von steuerfreien Mitarbeiter Benefits z. B. für Essenszuschüsse und stellt damit ein gutes Mittel zur Mitarbeiterbindung und zum Inflationsausgleich dar. Die steuerkonforme "Regionalkarte" kann an insgesamt über einer halben Million Mastercard® Akzeptanzstellen eingesetzt werden.Nun feiert die PayCenter 10-jähriges Jubiläum: "Wir sind sehr stolz darauf, dass wir ein unabhängiges, eigenständiges Unternehmen sind, dessen Kunden an erster Stelle kommen. Wir sind ein Hidden Champion, der zwar im breiten Markt noch keine große Bekanntheit hat, aber von unseren Kunden und Partnern seit über 10 Jahren für unsere individuellen Banking-Lösungen geschätzt wird. Wir sind als Inhaber geführtes Unternehmen flexibel und können Projekte schnell umsetzen. Darauf sind wir stolz! Für unsere weitere Entwicklung sind wir offen für neue Partnerschaften. Wir blicken gespannt und optimistisch auf die nächsten 10 Jahre PayCenter", so Dr. Peter Schönweitz, geschäftsführender Gesellschafter der PayCenter GmbH.Die PayCenter GmbH ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliertes deutsches E-Geld-Institut, das Zahlungsdienste mit Debit Mastercards® und Onlinekonten anbietet sowie mobile Bezahlverfahren und Pfändungsschutzkonten (P-Konten) bereitstellt. Sowohl Privat- als auch Firmenkunden werden mit innovativen und kundenspezifischen Produkten bedient. Über 45 Mitarbeitende sind im Bereich Zahlungsverkehr und Kundenbetreuung tätig.Mehr Informationen zur PayCenter GmbH unter: https://www.paycenter.de/ueber-uns/Pressekontakt:PayCenter GmbH | www.paycenter.deClemensänger Ring 24 | 85356 FreisingNiederlassung Stuttgart: Richard-Wagner-Straße 1 70184 StuttgartGeschäftsführer: Bertram Eisele, Claudio Fähndrich, Günther Hofmann, Dr. Peter SchönweitzGesellschafter (zu je 25%): Bertram Eisele, Günther Hofmann, Dr. Peter Schönweitz, Ludwig AdamAmtsgericht München | HRB 194018Ansprechpartner Geschäftsführung:Dr. Peter SchönweitzLinkedIn: https://www.linkedin.com/in/peterschoenweitz/Tel: +49 (0) 151 1133 8188eMail: pescho@paycenter.deOriginal-Content von: PayCenter GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163577/5429906