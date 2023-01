EQS-News: NevGold Corp. / Schlagwort(e): Bohrergebnis/Expansion

NEVGOLD GIBT GENEHMIGUNG DER EXPLORATIONSBEKANNTMACHUNG AM NUTMEG MOUNTAIN FÜR EIN ERWEITERTES BOHRPROGRAMM BEKANNT



Vancouver, British Columbia - 31. Januar 2023 - Die NevGold Corp. ("NevGold" oder die "Gesellschaft") (TSXV: NAU) (OTCQX: NAUFF) (Frankfurt: 5E50) freut sich, die Genehmigung der Explorationsbekanntmachung (die "Bekanntmachung") durch das Bureau of Land Management ("BLM") für das Goldprojekt am Nutmeg Mountain (das "Projekt", "Nutmeg Mountain") in Idaho bekannt geben zu können. Schätzungen aus dem Jahr 2020 zufolge sollen dort 910.000 angezeigte Unzen Gold (43,5 mt mit 0,65 g/t Au) sowie 160.000 abgeleitete Unzen Gold (9,1 mt mit 0,56 g/t Au) lagern (siehe Anmerkung 1). Die Genehmigung der Bekanntmachung ermöglicht eine Eröffnung der nicht patentierten und dem Bund gehörenden Bergbau-Claims des Projekts, auf denen in der Vergangenheit nur in begrenztem Umfang gebohrt wurde. Grund war, dass sich etwa 85 % der im Jahr 2020 geschätzten Bodenschätze auf den patentierten Bergbau-Claims und anderen Privatgrundstücken befinden (siehe Abbildung 1). Auf den nicht patentierten Bergbau-Claims gibt es eine Reihe von ermittelten hochwertigen Erweiterungs- und Explorationszielen für die Mineralressourcen, die beträchtliche Wachstumschancen bieten. Wichtige Highlights Explorationsbekanntmachung genehmigt : Die Bekanntmachung zur Bohrgenehmigung für Bohrungen auf den nicht patentierten Bergbau-Claims des Bundes wurde vom BLM genehmigt. Durch die Genehmigung dieser Bekanntmachung eröffnet sich ein großer Teil des Projekts auf dem in der Vergangenheit nur begrenzte Bohrungen möglich waren (siehe Abbildung 1).

: Die Bekanntmachung zur Bohrgenehmigung für Bohrungen auf den nicht patentierten Bergbau-Claims des Bundes wurde vom BLM genehmigt. Durch die Genehmigung dieser Bekanntmachung eröffnet sich ein großer Teil des Projekts auf dem in der Vergangenheit nur begrenzte Bohrungen möglich waren (siehe Abbildung 1). Wichtige Erweiterungs- und Explorationsziele auf nicht patentierten Claims : Nur etwa 15 % der gesamten auf dem Projekt in der Vergangenheit durchgeführten Bohrungen fanden auf den nicht patentierten Bergbau-Claims statt. Nachdem die Gesellschaft die erste geologische Modellierung abgeschlossen hatte, wurden auf den nicht patentierten Bergbau-Claims zahlreiche Erweiterungs- und Explorationsziele ermittelt. Diese Ziele werden im Rahmen des aktuellen Bohrprogramms erprobt.

: Nur etwa 15 % der gesamten auf dem Projekt in der Vergangenheit durchgeführten Bohrungen fanden auf den nicht patentierten Bergbau-Claims statt. Nachdem die Gesellschaft die erste geologische Modellierung abgeschlossen hatte, wurden auf den nicht patentierten Bergbau-Claims zahlreiche Erweiterungs- und Explorationsziele ermittelt. Diese Ziele werden im Rahmen des aktuellen Bohrprogramms erprobt. Update zum aktuellen Bohrprogramm: Die Gesellschaft freut sich, bekannt geben zu dürfen, dass das Bohrprogramm angelaufen ist, und die ersten Proben in Kürze an das Untersuchungslabor gesendet werden. Brandon Bonifacio, CEO von NevGold, dazu: "Seit dem Abschluss der Transaktion im August 2022 haben wir unsere Arbeit am Nutmeg Mountain sehr gewissenhaft aufgenommen. Unser Bohrprogramm begann am 18. Januar und dank der Genehmigung dieser wichtigen Explorationsbekanntmachung durch das BLM eröffnen sich nun große Teile des Projekts, in denen bisher nur wenige oder gar keine Bohrungen durchgeführt wurden. Nach Abschluss unserer Untersuchungsbohrungen im Jahr 2022 wurde deutlich, dass sich viele wichtige Möglichkeiten zum Ausbau der Bodenschatzförderung bzw. der Exploration innerhalb der nicht patentierten BLM-Claims befinden. Nach dem pünktlichen Erhalt dieser Genehmigung können wir im Rahmen des aktuellen Bohrprogramms nun mit den Bohrungen in diesen Bereichen beginnen. Die Genehmigung ist ein weiterer Meilenstein zur Risikominderung am Nutmeg Mountain. Aus diesem Grund sind wir den verschiedenen Behörden dankbar, die während des Prozesses so positiv und partnerschaftlich mit uns zusammengearbeitet haben. Wir sind weiterhin auf Kurs, um bis März erste Bohrergebnisse vom Nutmeg Mountain zu erhalten." Abbildung 1 - Übersichtskarte über das Projekt am Nutmeg Mountain. Die gelbe Linie markiert die Projektgrenze und die grüne Schattierung zeigt die nicht patentierten BLM-Claims, die durch die Explorationsbekanntmachung genehmigt wurden. Der verbleibende, nicht schattierte Bereich umreißt die patentierten Claims und privaten Pachtverträge, in denen nach unterschiedlichen Richtlinien gebohrt werden kann. Zur Anzeige des Bildes hier klicken Anmerkung 1: Nutmeg Mountain - Ressourcen 2020 Am 14. Juli 2020 veröffentlichte die GoldMining Inc. (TSX:GOLD, NYSE:GLDG) ("GoldMining") einen technischen Bericht gemäß NI 43-101 zum Projekt mit dem Titel "Technischer Bericht - Goldlagerstätte Almaden". Dieser Bericht trat am 1. April 2020 in Kraft und enthält folgende Angaben, die von NevGold als historische Bodenschatzschätzung behandelt werden: Nutmeg Mountain - GoldMining 2020 Bodenschatzschätzung Einstufung Cutoff-Gehalt

Au g/Tonne Tonnen Goldgehalt

g/Tonne Unzen Gold Angezeigt 0,30 43.470.000 0,65 910,000 Abgleitet 0,30 9.150.000 0,56 160,000 Tabelle 1: Bodenschätze aus dem technischen Bericht gemäß NI 43-101 von GoldMining, der am 14. Juli 2020 auf SEDAR veröffentlicht wurde Bei Nevgold wurden durch eine qualifizierte Person nicht genügend Arbeiten durchgeführt, um die Bodenschatzschätzung von GoldMining als aktuelle Mineralressourcen einzustufen. Folglich wird die Schätzung von NevGold nicht als aktuelle Mineralressource bzw. -reserve behandelt. IM NAMEN DES VORSTANDS "Unterzeichnet" Brandon Bonifacio, President & CEO Weitere Informationen erhalten Sie von Brandon Bonifacio unter bbonifacio@nev-gold.com, bzw. telefonisch unter 604-337-4997, oder besuchen Sie unsere Website unter www.nev-gold.com. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen wurden von Derick Unger, CPG, Vice President, Exploration, der Gesellschaft, geprüft und genehmigt. Er ist die qualifizierte Person bei NevGolds gemäß National Instrument 43-101 und für die technischen Aspekte dieser Pressemitteilung verantwortlich. Über die Gesellschaft NevGold ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das auf großflächige Lagerflächen in den bewährten Gebieten von Nevada, Idaho und British Columbia (BC) spezialisiert ist. NevGold hält eine 100%-Beteiligung an den Goldprojekten Limousine Butte und Cedar Wash in Nevada sowie am Silber-Polymetall-Projekt Ptarmigan im Südosten von BC. Zudem verfügt die Gesellschaft über eine Option auf den Erwerb von 100 % am Goldprojekt am Nutmeg Mountain in Idaho. Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen eine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den aktuellen Erwartungen und Schätzungen des Unternehmens beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie "planen", "erwarten", "projizieren", "beabsichtigen", "glauben", "vorhersehen", "schätzen", "vorschlagen", "andeuten" und andere ähnliche Wörter oder Aussagen gekennzeichnet, die angeben, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten "können" oder "werden". Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den geschätzten oder erwarteten Ereignissen oder Ergebnissen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen impliziert oder ausgedrückt sind. Solche zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zu dem Datum, an dem sie gemacht werden und außer nach ggf. in Wertpapiergesetzen enthaltenen Vorschriften lehnt die Gesellschaft jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für künftige Leistungen, und aufgrund der ihnen innewohnenden Ungewissheit sollte kein übermäßiges Vertrauen in solche Aussagen gesetzt werden.

