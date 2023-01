Nürnberg (ots) -Für sechs Aussteller ist es ein besonders erfolgreicher Auftakt in die 72. Spielwarenmesse. Einen Tag vor dem offiziellen Messestart wurden sie für ihre herausragenden Produktneuheiten auf der PressPreview feierlich mit dem begehrten ToyAward ausgezeichnet. Im Bereich Baby & Infant setzte sich der EverEarth 7 in 1 Space Activity Cube von EverEarth Europe durch. Den ersten Platz bei PreSchool errang die Yummy Bear Scale von Topbright. Clementoni siegte mit dem Experimentier-Set History of Life on Earth im Segment SchoolKids. In der Kategorie Teenager & Adults machte der Roboter Miika K.I. von Franckh-Kosmos das Rennen. HoloToyz wurde für seine Paw Patrol AR Tattoos & Stickers im Bereich Startup ausgezeichnet, während BAVVIC mit seinen Creative Building Blocks das Segment Sustainability für sich entschied.Als wichtiges Gütesiegel genießt der ToyAward weltweites Ansehen. Die prämierten Neuheiten wurden von einer 13-köpfigen, internationalen Fachjury gekürt. Sie punkteten in den Kategorien Verständlichkeit des Produktkonzepts, Spielspaß, Originalität, Sicherheit, Erfolgspotenzial im Handel sowie Verarbeitung & Qualität. "Damit bieten die ausgezeichneten Produkte für den Handel eine wichtige Orientierung bei der Sortimentsgestaltung", betont Christian Ulrich, Sprecher des Vorstands der Spielwarenmesse eG. Alle Preisträger und die Nominierten sind auf einer eigenen Sonderfläche zum ToyAward in Halle 3A zu sehen. Die Gewinner im Überblick:Kategorie Baby & Infant (0-3 Jahre): EverEarth 7 in 1 Space Activity Cube, EverEarth EuropeStundenlangen Spielspaß für Babys und Kleinkinder verspricht der 7-in-1 Space Activity Cube von EverEarth. Dreh- und Steckspiele sowie eine Raumstation mit Planeten, Fahrzeugen und Alienfigur bergen auf dem abwechslungsreichen Beschäftigungswürfel eine Menge zu entdecken. Geschult werden dabei Feinmotorik, Konzentration und Denkvermögen. "Mit seinem Design ist der Würfel ein echter Hingucker, der keine Technologie benötigt, aber dennoch smart ist", loben die Jurymitglieder.Kategorie PreSchool (3-6 Jahre): Yummy Bear Scale, TopbrightMit der Yummy Bear Scale von Topbright erlernen Vorschulkinder erste Zahlen sowie die physikalischen Konzepte von Gewicht und Balance. Legen sie eine Anzahl farbenfroher Cupcakes in eine Waagschale, so gleicht nur die korrespondierende Summe der Zahlen das Gewicht aus. Zusätzlich können durch Ausbalancieren der Zahlen einfache Rechenaufgaben gelöst werden. "Das pädagogisch wertvolle Spielzeug überzeugt durch intuitives Lernen und der kindgerechten Umgestaltung eines bekannten Prinzips", so das Juryurteil.Kategorie SchoolKids (6-10 Jahre): History of Life on Earth, ClementoniMillionen Jahre der Menschheitsgeschichte offenbart das Experimentier-Set History of Life on Earth von Clementoni jungen Wissenschaftlern. Die eigenen Versuche werden per Smartphone-App um digitale Inhalte ergänzt und Informationen dank VR-Elemente lebendig veranschaulicht. Vermittelt werden Disziplinen wie Geologie, Paläontologie, Astronomie und Botanik. "Die Fülle der Experimente und die Kurzweiligkeit des Sets sind besonders hervorzuheben", würdigen die Jurorinnen und Juroren.Kategorie Teenager & Adults (ab 10 Jahren): Miika K.I., Franckh-KosmosEinen Meilenstein setzt Franckh-Kosmos mit Miika K.I. Junge Hobby-Entwickler können den lernfähigen Roboter auf Sprache, Geräusche und Gesten trainieren. Per App erlernt Miika K.I., einfache Befehle auszuführen. Eine ausführliche Anleitung bietet zudem Hintergrundwissen zu künstlicher Intelligenz. Das Resümee der Fachjury: "Große Anerkennung verdienen das ganzheitliche Konzept, die Einbindung in einen Comic sowie die Möglichkeit, eigene Gesten zu definieren."Kategorie Startup: Paw Patrol AR Tattoos & Stickers, HoloToyzDie Paw Patrol Augmented Reality Tattoos & Stickers von HoloToyz lassen Träume wahr werden. Mithilfe einer App gescannt erwachen die niedlichen Hunde-Cops Chase, Zuma & Co als 3D-Animationen zum Leben. Ob als Sticker im Raum oder als Tattoo auf der Haut: Im Nu tanzen die quirligen Figuren durch das Kinderzimmer. "Herausragend innovativ", so die Meinung der Fachjury, die auch das umsichtige Heranführen an neue Technologien und die leicht bedienbare App positiv hervorhebt.Kategorie Sustainability: Creative Building Blocks, BAVVICDie Creative Building Blocks von BAVVIC lassen sich mithilfe griffiger Silikonverbindungen zu unzähligen Konstruktionen zusammenstecken. Als MINT-Lernspielzeug mit integrativem Ansatz regen die Holzblöcke das Interesse für technische Zusammenhänge an und eignen sich speziell auch für Kinder mit sensorischer Integrationsstörung. Das Holz für die Blöcke stammt aus Resten der Fensterrahmen- und Möbelherstellung. "Die Bausteine zeichnen sich durch eine angenehme Haptik aus", urteilen die Jurymitglieder.Weitere Informationen zum ToyAward und der Jury sind auf der Webseite www.toyaward.de verfügbar.Pressekontakt:Scarlett WisotzkiDirector CommunicationsSpielwarenmesse eGTel.: +49 911 99813-33Mail: s.wisotzki@spielwarenmesse.deOriginal-Content von: Spielwarenmesse eG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/40482/5429996