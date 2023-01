Barrick Gold (ISIN: CA0679011084) kommt dieses Jahr noch nicht so richtig in Fahrt. Nach dem Kurssprung zu Beginn des Jahres über 19 USD scheitert der Kursverlauf mehrfach an der 20 USD Hürde. Jetzt folgt eine Zahlungsverpflichtung von 3.000.000 USD, welche fristgerecht in diesem Monat geleistet wurde. Was dahinter steckt klären wir gerne auf. Die Schätzungen von 25 Analysten sehen das mittlere Kursziel jedoch bei 21,23 USD. Also nur eine Frage der Zeit? Im Februar wird ja zudem die Veröffentlichung ...

