Fünf bärenstarke Strategien, ein Wertpapier: https://bit.ly/3jgawpF Das Five Lions Zertifikat liefert das Rezept für eine langfristige, überdurchschnittliche Performance. In der Woche der Zinsentscheide liegt der Fokus weniger auf dem tatsächlichen Zinsschritt als auf der Wortwahl und den Prognosen von Fed & Co. Marktexperte Marc Wilhelms von PP Asset Management glaubt, dass es für Investoren nach dem historisch starken Januar noch ein böses Erwachen geben könnte. Viele Anleger seien All-In gegangen in der Hoffnung darauf, dass die Rezession ausfalle und die Fed die Zügel bald wieder locker lassen könnte. Dafür gebe es bislang allerdings keine Anzeichen. Welche Grabenkämpfe das Fed-Direktorium intern austrägt, warum der Arbeitsmarkt ein großes Problem werden könnte und warum er für 2023 kein Bullen-Jahr erwartet, sehen Sie im Video!