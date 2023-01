DJ Elliott hält 5,61 Prozent an Vantage Towers

FRANKFURT (Dow Jones)--Der vor seiner Übernahme stehende Funkturmbetreiber Vantage Towers hat mit dem Hedgefonds Elliott einen bislang nicht bekannten Eigentümer. Der oftmals aktivistisch auftretende Fonds des Investors Paul E. Singer halte über Aktien und Finanzinstrumente insgesamt 5,61 Prozent der Stimmrechte, teilte Vantage mit. Elliott ist dafür bekannt, nach einem Einstieg bei Unternehmen Veränderungen der Strategie zu fordern.

Für die Aktien von Vantage Towers liegt ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot von Oak Holdings vor. Der Funkturmbetreiber unterstützt die Offerte von 32 Euro je Aktie als fair und angemessen und begrüßt die Absicht des Gemeinschaftsunternehmens von Vodafone und den Investoren GIP und KKR, die Strategie von Vantage Towers zu unterstützen. Vodafone hatte seine Mehrheitsbeteiligung von 81,7 Prozent an Vantage Towers Anfang November in die Oak Holdings GmbH eingebracht. Die Investoren Global Infrastructure Partners LLC (GIP) und KKR & Co. übernahmen die Hälfte an dem Joint Venture.

