Der Flaggschifffonds ARKK der US-Tech-Investorin Cathie Wood hat seit Jahresbeginn fast 30 Prozent zugelegt. Trendwende oder letztes Aufbäumen vor dem endgültigen Crash?

Der Tech-Crash 2022 war heftig: Cathie Woods Flaggschifffonds ARKK brach um mehr als 60 Prozent ein. Das neue Jahr beginnt für Woods Flaggschifffonds deutlich besser: Seit Jahresbeginn hat er fast 30 Prozent zugelegt.

Tatsächlich lief es für Tech-Aktien zuletzt deutlich besser: Der technologielastige Nasdaq 100 legte seit Jahresbeginn fast zehn Prozent zu. Zum Vergleich: Der S&P 500 gewann im selben Zeitraum nur rund fünf Prozent hinzu.

Die unabhängige Analystin Genevieve Roch-Decter bezeichnet die Aufwärtsbewegung des ARKK im Gespräch mit dem Handelsblatt dennoch als "Dead-Cat-Bounce". Wenn eine Aktie oder ein Fonds nach einem heftigen Einbruch plötzlich wieder steigt, wird dies unter Tradern auch metaphorisch als "Dead-Cat-Bounce" bezeichnet - auch eine tote Katze springt nach einem tiefen Fall wieder hoch.

Ob die Tech-Rallye nachhaltig ist, dürfte sich bald zeigen, denn am Mittwochabend steht der Zinsentscheid der US-Notenbank an. Sollte die Fed eine Verlangsamung der Zinserhöhungsschritte ankündigen, dürften Technologiewerte und damit auch Woods ARRK profitieren. Sollten jedoch weitere Zinserhöhungen angekündigt werden, könnte dies Woods ARRK weiter unter Druck setzen.

Fondsmanager David Wehner von Do Investment fasst die aktuelle Marktsituation gegenüber dem Handelsblatt wie folgt zusammen: "Der Markt ist sehr optimistisch. Das bringt die Fed in die Bredouille: Ist sie zu lasch, feuert das die Rallye an. Sie will den Markt aber auch nicht in Grund und Boden reden."

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion