Lund, Schweden (ots/PRNewswire) -Das schwedische Medizintechnik-Start-up Syntach AB hat vom Europäischen Innovationsrat (EIC) einen Zuschuss von bis zu 15 Millionen EUR für die Entwicklung des Syntach Cardiac Support System erhalten. Dabei handelt es sich um ein bahnbrechendes Gerät für Patienten mit Herzinsuffizienz. Im Vorfeld dieser Genehmigung hatte Syntach AB im Dezember 2021 einen Zuschuss des EIC in Höhe von 2,5 Mio. EUR angekündigt, der den Eigenkapitalanteil der Mischfinanzierung von bis zu 17,5 Mio. EUR im Rahmen des EIC Accelerator-Programms darstellt. Außerdem hat das Unternehmen Patrick N.J. Schnegelsberg zum Chief Executive Officer ernannt, um die Entwicklung von Syntachs innovativem, minimal-invasivem Unterstützungssystem für Patienten mit Herzinsuffizienz zu beschleunigen.Der EIC Accelerator ist ein Finanzierungsprogramm für wegweisende neue Unternehmen, das die Gründung von europäischen Einhörnern unterstützen soll, indem es ihnen hilft, bahnbrechende Innovationen auf den Markt zu bringen. Nach einem hochgradig selektiven und strengen Bewertungsprozess wurde das Herzunterstützungssystem von Syntach als bahnbrechende medizinische Innovation anerkannt, die eine Lösung für Patienten mit Herzinsuffizienz bietet, für die es noch keine Lösung gibt.Mehr als 64 Millionen Menschen leiden an Herzinsuffizienz, einer der häufigsten Todesursachen weltweit. Syntach Cardiac Support ist ein minimal-invasives Herzunterstützungssystem, das im Gegensatz zu den gängigen Systemen keine offene Operation am Herzen erfordert. Das Syntach-System wird durch eine implantierte Batterie mit Strom versorgt, wodurch eine Antriebsleitung durch die Haut und viele der negativen Nebenwirkungen vermieden werden, die mit den herkömmlichen Geräten verbunden sind. Das Syntach Cardiac Support System ersetzt nicht die Herzfunktion, sondern unterstützt und verbessert die natürliche Bewegung der atrioventrikulären Ebene des Herzens, wodurch der einzelne Herzschlag effizienter wird.Der neue CEO von Syntach, Patrick N.J. Schnegelsberg, blickt auf mehr als zwei Jahrzehnte Branchenerfahrung und Fachwissen zurück. Zuletzt war er als Chief Operating Officer bei der Occlutech Group tätig. Schnegelsberg war außerdem in leitenden Positionen bei Medizintechnik- und Biotech-Start-ups sowie als Führungskraft bei Buy- und Sell-Side-Unternehmen an der Wall Street tätig. Er ist außerdem Mitglied des Verwaltungsrats von Acorai und Scandinavian Real Heart.Für die strategische Funktion des Vice President of Regulatory and Quality Affairs hat Syntach die erfahrene Führungspersönlichkeit Cansel Isikli eingestellt, die 15 Jahre Erfahrung in den Bereichen Forschung und Entwicklung von Medizinprodukten und RA/Q mitbringt. Bevor sie zu Syntach kam, war Cansel Isikli als Vice President für Forschung und Entwicklung bei der Occlutech Group tätig, wo sie die Entwicklung und Zulassung von mehr als zehn Medizinprodukten der Klasse III leitete. Außerdem ist sie die Gründerin von Prem R&D Consulting und CERES Healthcare Technologies.Der Vorstandsvorsitzende Tor Peters kommentierte: "Unser Ziel ist es, die Behandlung von Patienten mit Herzinsuffizienz zu revolutionieren und gleichzeitig ein Unternehmen aufzubauen, das in der Lage ist, diese Behandlung auf internationaler Ebene anzubieten. Wir haben ein fantastisches Team aufgestellt, und in Kombination mit der großartigen Unterstützung des EIC sowie der weltweiten Kardiologie- und Herzchirurgie-Gemeinschaft blicken wir sehr optimistisch in unsere Zukunft."Syntach AB hat seinen Sitz in Lund, Schweden, und entwickelt in Zusammenarbeit mit mehreren akademischen Forschungszentren innovative Herzunterstützungssysteme sowie Interventionssysteme für Mitralklappen. Syntach arbeitet mit der Cardiac MR Group in der Abteilung für klinische Wissenschaften und klinische Physiologie der Universität Lund zusammen. Das wissenschaftliche Team der Universität Lund hat Pionierarbeit bei der Erforschung der Funktionsweise des Herzens geleistet.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1712747/Syntach_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/syntach-ab-gibt-mischfinanzierung-in-hohe-von-17-5-mio-eur-bekannt-ernennt-patrick-nj-schnegelsberg-zum-ceo-und-cansel-isikli-zur-vp-of-raq-301734829.htmlPressekontakt:Patrick Schnegelsberg,Patrick.Schnegelsberg@syntach.com,+46 (0) 76 050 4304Original-Content von: Syntach AB, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160781/5430066