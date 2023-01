Hamburg (ots) -Annette Leiterer wird zum 1. Februar 2023 Sprecherin des NDR. Sie übernimmt in dieser Rolle gleichzeitig die Leitung des Teams Presse und Kommunikation innerhalb der NDR Unternehmenskommunikation.Die bisherige Sprecherin und Teamleiterin Barbara Jung wechselt auf eigenen Wunsch in den Programmbereich Gesellschaft, um dort im Leitungsteam von Juliane von Schwerin und Sabine Doppler die Reformprozesse der Programmangebote mitzusteuern.Ole Adams, Leiter der NDR Unternehmenskommunikation: "Barbara Jung hat als Sprecherin die Ausrichtung der NDR Kommunikation und die Neuaufstellung der Abteilung in den vergangenen beiden Jahren entscheidend geprägt. Es war eine intensive Zeit, für ihre Leistung und den Einsatz bin ich ihr sehr dankbar. Und genauso freue ich mich auf die Zukunft: Mit Annette Leiterer konnten wir eine sehr erfahrene Medienjournalistin und kompetente Prozessmanagerin als Nachfolgerin gewinnen".Annette Leiterer steuerte zuvor die Prozesse im neuen Programmbereich Gesellschaft im NDR und hat von 2016 bis Ende 2021 das Medienmagazin "ZAPP" vom NDR verantwortet. "Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe in einem starken Team", so Leiterer.Die Abteilung Unternehmenskommunikation als Stabsbereich der Intendanz verantwortet zentral die in- und externe Kommunikation, das Marketing, das Corporate Design und den Publikumsdialog des NDR.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationIris BentsMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/5430075