FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
HUMANA AB 47H SE0008040653
AB/FROM ONWARDS 31.01.2023 16:03 CET
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HUMANA AB 47H SE0008040653
AB/FROM ONWARDS 31.01.2023 16:03 CET
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