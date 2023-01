Stonebranch ist von Gartner zum dritten Mal in Folge für sein Universal Automation Center (UAC) ausgezeichnet worden

ALPHARETTA, Georgia, Jan. 31, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stonebranch, ein führender Anbieter von Lösungen zur Orchestrierung und Automatisierung von Diensten, hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen im Gartner Market Guide 2023 zu Plattformen für die Orchestrierung und Automatisierung (SOAP) als repräsentativen Anbieter aufgeführt wird.*



"Unsere Auszeichnung durch Gartner in allen drei Jahren des Market Guide zu SOAP ist wirklich eine Ehre", so Guiseppe Damiani, CEO von Stonebranch. "Ich bin stolz, sagen zu können, dass unsere Endnutzer und Partner Seite an Seite mit Stonebranch gearbeitet haben, um echte Innovationen voranzutreiben. Sie haben die Cloud nicht nur eingeführt. Sie haben ihre Abläufe mit einer vollständig orchestrierten Mischung aus lokalen und Cloud-Umgebungen fein abgestimmt. Sie automatisieren nicht nur in Echtzeit, sondern haben auch neue Methoden zur Automatisierung von IT Ops, DataOps, DevOps, CloudOps und Geschäftsprozessen entwickelt."

Die Kategorie SOAP, die im Jahr 2020 als Weiterentwicklung der traditionellen Workload-Automatisierung vor Ort entstand, steht für die Verlagerung des Marktes hin zu hybriden IT-Umgebungen. Dem Bericht von Gartner zufolge sind "bestehende Strategien zur Workload-Automatisierung nicht in der Lage, die durch die sich verändernden Geschäftsanforderungen verursachte zunehmende Komplexität von Workload-Typen, -Volumina und -Standorten zu bewältigen:" Gartner prognostiziert, dass "bis Ende 2025 80 % der Unternehmen, die derzeit Workload-Automatisierung anbieten, SOAPs verwenden werden, um Workloads über IT- und Geschäftsbereiche hinweg zu orchestrieren."

Das Universal Automation Center (UAC) von Stonebranch ist eine moderne Echtzeit-IT-Automatisierungs- und Orchestrierungsplattform. Durch die zentrale Automatisierung von Aufgaben, die Verwaltung von Workflows und die Orchestrierung von IT-Prozessen über verschiedene Plattformen und Geschäftsanwendungen hinweg hilft UAC Unternehmen, bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen. Cloud-Migrationen, Self-Service-Infrastrukturbereitstellung, Jobs-as-code für DevOps, Datenpipeline-Management und vieles mehr sind mit dem zukunftssicheren Ansatz von UAC möglich.

Lesen Sie den Bericht mit dem Titel Gartner Market Guide for Service Orchestration and Automation Platforms 2023(Gartner Market Guide 2023 zu Plattformen für die Orchestrierung und Automatisierung), bereitgestellt durch Stonebranch.

* "Gartner, Market Guide for Service Orchestration and Automation Platforms", Chris Saunderson, Daniel Betts, Hassan Ennaciri, 23. Januar 2023.

