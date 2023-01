Unter den fast 50.000 Teilnehmenden der 27. Klimakonferenz COP27 der Vereinten Nationen fanden sich auch führende Vertreter der Open-Source-Community. Sie hatten sich Fragen der Nachhaltigkeit auf die Fahnen geschrieben. Vom 6. bis 18. November 2022 haben auch Vertreterinnen und Vertreter der Linux Foundation und der Hyperledger Foundation an der 27. Vertragsstaatenkonferenz der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen (COP27) in der ägyptischen Küstenstadt Sharm el-Sheikh teilgenommen. Konkret nahmen Mitglieder von OS-Climate, der Hyperledger Foundation Climate Action and Accounting Special Interest Group sowie der Green Software Foundation mit Beobachterstatus an dem Event ...

