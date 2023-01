Montreal (ots/PRNewswire) -- Plusgrade macht einen weiteren Schritt nach vorn auf dem Weg zum globalen Motor für Zusatzeinnahmen, indem es sein Portfolio in der florierenden Hotelbranche weiter ausbaut- Die Übernahme stärkt Plusgrades unübertroffene Größe in fünf vertikalen Bereichen der globalen Reisebranche- Plusgrade erwartet nun, dass es bis 2023 neue Umsatzmöglichkeiten für seine Partner in Höhe von mehr als fünf Milliarden US-Dollar generieren wird.Plusgrade, der führende Anbieter von Lösungen für Zusatzeinnahmen in der weltweiten Reisebranche, gibt die Übernahme von UpStay bekannt, einem schnell wachsenden Anbieter von Lösungen für Upgrades und Zusatzeinnahmen für die Hotelbranche. UpStay unterstützt Hunderte Hotels in 17 Ländern, indem es Hoteliers ermöglicht, mehrere Mehrwert-Einnahmequellen für ihre Gäste verfügbar zu machen und dadurch höhere Zusatzeinnahmen zu erzielen.Seit seiner Gründung im Jahr 2019 wurde UpStay für seine innovative Technologie anerkannt und gewann den People's Choice Innovation Award 2021 bei den Phocuswright Travel Awards und den World's Best Hotel Tech Startup 2022 bei den World Travel Tech Awards."Die Übernahme von UpStay ist ein weiterer Schritt vorwärts für unsere Vision und Mission, das globale Kraftwerk für Zusatzeinnahmen zu werden", sagte Ken Harris, CEO von Plusgrade. "Wir haben diese Mission durch eine Reihe von Innovationen, Markteinführungen und Akquisitionen beschleunigt und sind im Jahr 2023 zu einem Kraftpaket für die globale Reisebranche geworden. Wir sind begeistert, dass das UpStay-Team zu uns stößt, und freuen uns darauf, sein Fachwissen und seine innovative Technologie zu nutzen, um unseren mittlerweile mehr als 200 Partnern aus den Bereichen Fluggesellschaften, Hotellerie, Kreuzfahrt, Bahn und Finanzdienstleistungen auf der ganzen Welt noch mehr Vorteile zu bieten.""Dies ist ein aufregender Tag für UpStay", so Tzafrir Blonder, CEO von UpStay. "Nach vier Jahren unglaublichen Wachstums und Erfolgs sind wir begeistert, uns mit Plusgrade zusammenzuschließen, um weiter in unser Produktangebot zu investieren und unsere Fähigkeit zu verbessern, Zusatzeinnahmen für unsere Partner durch Upselling zusätzlicher Annehmlichkeiten und Dienstleistungen auf dem Gelände zu steigern. Ich freue mich darauf, auch weiterhin den Bereich Gastronomiezubehör im Unternehmen zu leiten, während wir mit Plusgrade im Jahr 2023 und darüber hinaus wachsen."Plusgrade setzt sein aggressives Wachstum fort, nachdem es 2022 Points, den weltweit führenden Anbieter von Kundenbindungsprogrammen, übernommen hat und damit zwei der größten Quellen für Zusatzeinnahmen unter einem Dach vereint, um Reiseveranstaltern auf der ganzen Welt einen noch größeren Nutzen zu bieten. Mit UpStay fügt Plusgrade Hotel-Upgrades und andere innovative Zusatzleistungen zu seinem bereits umfangreichen Angebot an Zusatzleistungen und Treueprodukten hinzu, die Kunden auf der ganzen Welt begeistern.In den nächsten Wochen wird UpStay in die Marke Plusgrade integriert und wird künftig als Plusgrade firmieren. Weitere Informationen finden Sie auf: plusgrade.com.Informationen zu PlusgradePlusgrade unterstützt die globale Reisebranche mit seinem Portfolio an führenden Lösungen für Zusatzeinnahmen. Mehr als 200 Unternehmen aus den Bereichen Fluggesellschaften, Hotel- und Gaststättengewerbe, Kreuzfahrten, Bahnverkehr und Finanzdienstleistungen vertrauen auf Plusgrade, wenn es darum geht, neue, sinnvolle Einnahmequellen durch außergewöhnliche Kundenerlebnisse zu schaffen. Als Anbieter von Zusatzleistungen hat Plusgrade über seine Plattform neue Einnahmequellen in Milliardenhöhe für seine Partner erschlossen und gleichzeitig das Reiseerlebnis für Millionen von Passagieren und Gästen verbessert. Plusgrade wurde 2009 mit Hauptsitz in Montreal gegründet und hat Niederlassungen auf der ganzen Welt.Kontakt:Carrie Mumford, Director, Brand & Communications, Plusgrade, pr@plusgrade.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1992027/Plusgrade_Plusgrade_Acquires_UpStay_to_Expand_its_Portfolio_of_U.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/plusgrade-erwirbt-upstay-und-erweitert-damit-sein-portfolio-an-losungen-fur-upgrades-und-zusatzeinnahmen-fur-das-gastgewerbe-301734940.htmlOriginal-Content von: Plusgrade, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168109/5430135