Tagesausblick für 01.02.: DAX - Fed im Fokus. Wasserstoff- und Blockchain-Aktien gefragt!

Die europäischen Aktienindizes pendelten heute in einer engen Range um den Schlusskurs von gestern. Die freundliche Eröffnung des technologielastigen Nasda1q-100 und des S&P-500 gab DAX®, CAC®40 und EuroSTOXX®50 am Nachmittag zwar Auftrieb. Dennoch bleiben viele Investoren der morgen anstehenden Fed-Zinsentscheidung weiterhin zurückhaltend.

Ein ähnliches Bild zeigte sich an den Anleihemärkten. Die Renditen für europäische Papiere stagnierte auf Vortagesniveau. So schloss die Rendite 10jähriger Bundesanleihen bei 2,30 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere bei 3,53 Prozent. Bei den Edelmetallen zeigten sich heute derweil teils größere Ausschläge. Der Goldpreis sackte kurzzeitig auf 1.900 US-Dollar pro Feinunze und der Silberpreis auf 23 US-Dollar ab. Bis Handelsschluss konnten die beiden Edelmetalle die Kursverluste allerdings wieder aufholen. Am Ölmarkt sackte die Notierung für ein Barrel Brent Crude innerhalb von zwei Handelstagen von der Ober- zur Unterkante der kurzfristigen Range. Sinkt der Preis unter 83,70 US-Dollar droht eine Konsolidierung bis 77,60 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Commerzbank, MTU Aero Engines und Sixt profitierten jeweils von positiven Analystenkommentaren. Rheinmetall hat einen Auftrag aus den USA erhalten. Zur Finanzierung des Expal-Kaufs platziert der Konzern zudem eine Wandelanleihe. Der MDAX®-Wert reagierte mit einem deutlichen Kursabschlag. Der Funkmastbetreiber Vantage Towers meldete für das abgelaufene Geschäftsquartal ein Umsatzplus gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 4,8 Prozent auf 263,7 Millionen Euro. Die Aktie verbesserte sich daraufhin um rund 0,6 Prozent. Der Immobilienkonzern Vonovia teilte heute mit, dass 2023 keine neuen Projekte gestartet werden. In den USA waren in den ersten Handelsstunden die Aktien der E-Autohersteller Lucid und Tesla sowie Amazon gefragt.

Bei den Strategie- und Themenindizes verbuchten Wasserstoffindizes wie Global Hydrogen Index und der Hydrogen Select Index sowie der Solactive Blockchain & Crypto Technologies Index heute überdurchschnittliche Kursgewinne.

Morgen werden in Europa unter anderem GlaxoSmithKline, Novartis, Software AG und Vodafone Geschäftszahlen zum zurückliegenden Quartal veröffentlichen und möglicherweise einen Ausblick auf das laufende Jahr geben. In den USA stehen die Daten von Meta Platforms und T-Mobil USzur Veröffentlichung an.

Wichtige Termine

China: Caixin PMI Industrie, Januar, endgültig

Deutschland: S&P Global/BME Einkaufsmanagerindex Industrie, Januar

Eurozone: S&P Global Einkaufsmanagerindex Industrie, Januar, detailliert

Eurozone: Verbraucherpreise, Januar, vorläufig

Eurozone: Arbeitsmarkt, Dezember

USA: ADP-Arbeitsmarktbericht, Januar

USA: Autoabsatz, Januar

USA: ISM-Einkaufsmanagerindex Industrie, Januar

Fed: Zinsentscheid - 2030 PK mit Fed-Chef Powell

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 15.175/ 15.260/15.430/16.170 Punkte

Unterstützungsmarken: 14.360/14.550/14.920/15.000 Punkte

Der DAX® vollzog heute den gleichen Kurs wie am Vortag. Am Vormittag tauchte der Index bis auf 15.000 Punkte ab, um am Nachmittag die Kursverluste wieder aufholen und im Bereich des Vortags bei rund 15.140 Punkten zu schließen. Morgen Abend wird die Fed ihre Zinsentscheidung veröffentlichen. Am Donnerstag folgt die EZB. Es könnte also morgen erneut ein wechselhafter Handelstag werden. Signifikante Bewegungen sind frühestens oberhalb von 15.260 Punkten oder unterhalb von 14.920 Punkten zu erwarten. Auf der Oberseite besteht die Chance auf eine Aufwärtsbewegung bis 15.430 Punkte. Sinkt der Leitindex unter 14.920 Punkte droht ein Rücksetzer bis 14.360 Punkte.

DAX®in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 26.01.2022 - 31.01.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX®in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 01.02.2016 - 31.01.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Bonus Cap-Zertifikat auf den DAX® für Spekulationen, das sich der Index seitwärts oder moderat aufwärts bewegt



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Barriere in Pkt Bonuslevel/Cap in Pkt. Finaler Beobachtungstag DAX® HB4AK5 264,43 11.500 27.500 16.06.2023 DAX® HB4UFQ 330,90 10.500 35.000 15.09.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 31.01.2023; 17:15 Uhr;

Faktorzertifikate Long auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HB9WK8 22,27 15 14.119,64661 14.623,717994 Open End DAX® HC01HP 14,99 20 14.371,760956 14.749,738269 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 31.01.2023; 17:15 Uhr

Faktorzertifikate Short auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HC3612 8,81 -15 16.134,074899 15.629,078355 Open End DAX® HC30J6 5,23 -20 15.881,960553 15.503,969892 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 31.01.2023; 17:15 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor-Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

