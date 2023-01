NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Dienstag uneinheitlich tendiert. Am frühen Abend kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März 84,54 US-Dollar. Das waren 36 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg hingegen um 56 Cent auf 78,46 Dollar.

Derzeit halten sich positive und negative Aspekte am Ölmarkt die Waage. Für konjunkturelle Hoffnung sorgt die Abkehr Chinas von der strikten Corona-Politik. So hat sich der chinesische Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor im Januar deutlich aufgehellt. Für die globale Wirtschaft sind viele Marktteilnehmer aber eher skeptisch, da die starken Zinsanhebungen vieler Notenbanken zur Bekämpfung der Inflation ihre wachstumsdämpfende Wirkung erst noch entfalten dürften.

Daher verfolgen die Marktteilnehmer die in dieser Woche anstehenden Zinsentscheidungen genau. Mit der US-Notenbank am Mittwoch und der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag beschließen die beiden Notenbanken über ihrer Geldpolitik. Die Zinsen dürften erneut steigen. Ungewiss ist, in welchem Tempo es im weiteren Jahresverlauf weiter geht./jsl/jha/