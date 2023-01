DJ PTA-Adhoc: Peach Property Group AG: Bestes operatives Ergebnis der Unternehmensgeschichte, Mieteinnahmen steigen like-for-like um rund 5 %

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Zürich (pta/31.01.2023/18:15) - (Alle Angaben zum Jahresabschluss 2022 auf Basis vorläufiger, noch nicht testierter Zahlen vor Steuern. Offenlegung des Abschlusses 2022 erstmals in EUR statt in CHF.)

* FFO I erreicht mit EUR 18-19 Mio. bestes operatives Ergebnis der Unternehmensgeschichte * Mieteinnahmen im abgelaufenen Geschäftsjahr um 16% auf rund EUR 116 Mio. gestiegen. Like-for-like Mietwachstum von rund 5%. * Marktwert des Immobilienportfolios per 31. Dezember im Vorjahresvergleich stabil bei rund EUR 2.6 Mrd. * EPRA NTA bei rund EUR 63 pro Aktie; unter Berücksichtigung der Pflichtwandelanleihe pro forma bei rund EUR 55 pro Aktie * Verschuldungsgrad (LTV) bei rund 54%; unter Berücksichtigung der Pflichtwandelanleihe pro forma bei rund 52% * Erstes ESG-Rating durch Sustainalytics, Einstufung in Risikokategorie "niedrig"

Die Peach Property Group AG, ein Immobilieninvestor mit Anlageschwerpunkt auf Mietwohnungen in Deutschland, hat nach vorläufigen, noch nicht testierten Zahlen im Geschäftsjahr 2022 trotz des durch die Zinswende fundamental veränderten Marktumfelds die operative Ertragskraft und das Finanzprofil erfolgreich gestärkt. Die Funds from Operations (FFO I) von voraussichtlich rund EUR 18 bis 19 Mio. markieren das beste operative Ergebnis der Unternehmensgeschichte. Die Steigerung um rund 70 Prozent gegenüber dem Vorjahr resultiert vor allem aus der Integration der Portfoliozukäufe der vergangenen Jahre sowie der Effizienzsteigerung in der Bewirtschaftung. Auch die Mieteinnahmen konnten aufgrund eines starken Neuvermietungsgeschäfts und dem beschleunigten Anstieg der Marktmieten in wichtigen Peach-Standorten auf rund EUR 116 Mio. deutlich gesteigert werden. Sie liegen damit am oberen Ende unserer Prognose und unterstreichen das Wertsteigerungspotenzial des Portfolios. Das like-for-like Mietwachstum beträgt rund 5%.

Das Ergebnis vor Steuern ohne Berücksichtigung von Währungsverlusten ist leicht positiv. Unter Berücksichtigung der Währungsverluste wurde voraussichtlich ein Ergebnis vor Steuern von rund EUR -20 Mio. erzielt.

Portfoliowert

Der Gesamtmarktwert des Portfolios war zum Jahresende 2022 mit EUR 2.6 Mrd. nahezu unverändert zum Wert per Ende 2022. Nach vorgenommenen Aufwertungen im ersten Halbjahr 2022 führte ein Bewertungsrückgang im zweiten Halbjahr zu einer Nettoabwertung im Berichtsjahr von rund EUR 13 Mio.

Der nach EPRA ermittelte Wert der Netto-Sachvermögen (Net Tangible Assets, NTA) wird voraussichtlich bei rund EUR 63 pro Aktie im Vergleich zu EUR 66 pro Aktie zum Jahresende 2021 liegen. Unter Berücksichtigung der Ausgabe von rund 3.8 Mio. neuen Aktien für die im Dezember angekündigte Pflichtwandelanleihe wird der EPRA NTA auf pro forma Basis rund EUR 55 betragen. Damit handelt die Aktie der Peach Property Group AG (PEAN; ISIN CH0118530366) aktuell rund 65% unter dem pro forma EPRA NTA pro Aktie.

Verbesserung des Finanzprofils

Die Peach Property Group hat die Emissionserlöse aus der Pflichtwandelanleihe vollständig zur Tilgung von Fremdkapital eingesetzt und zusammen mit den Erlösen einer im August 2022 abgeschlossenen besicherten Finanzierung und vorhandener Liquidität eine im Februar 2023 fällige Euro-Anleihe vorzeitig per 26.01.2023 zurückbezahlt. Die massgeblich gestärkte Eigenkapitalbasis resultiert unter Berücksichtigung der Pflichtwandelanleihe in einem Verschuldungsgrad (LTV) von voraussichtlich rund 52% auf pro forma Basis. Aufgrund der Ausgabe der Pflichtwandelanleihe erst im Januar 2023 betrugt der LTV per 31.12.2022 voraussichtlich noch rund 54%.

Durch diese und weitere Massnahmen richtet die Peach Property Group ihr Finanzprofil auf das veränderte Zinsumfeld aus und sieht sich für die nächsten Jahre gut aufgestellt. Dies verdeutlicht sich in der Tatsache, dass keine weiteren substanziellen Refinanzierungen bis Ende 2025 anstehen.

Erstes ESG-Risikorating durch Sustainalytics

Im Berichtszeitraum hat die Peach Property Group ihre Nachhaltigkeitsbemühungen intensiviert und wichtige Meilensteine ihrer Nachhaltigkeitsstrategie erreicht. Erstmals wurde das Unternehmen einem ESG-Rating unterzogen. Die ESG-Ratingagentur "Sustainalytics" stufte die Peach Property Group in die Risikokategorie "niedrig" ein, womit das Unternehmen in den Top vier Prozent aller 15 000 bewerteten Unternehmen liegt. Im Rahmen eigener Dekarbonisierungsziele wurde die energetische Modernisierung des Portfolios weiter vorangetrieben. Auch im laufenden Geschäftsjahr verstärkt Peach Property Group die Bemühungen im Bereich der Nachhaltigkeit und wird im Frühjahr 2023 erstmals einen gesonderten Nachhaltigkeitsbericht nach den Richtlinien der Global Reporting Standards (GRI) publizieren.

Baustart bei Entwicklungsprojekt Peninsula

Zusätzlich zu den operativen Fortschritten im deutschen Portfolio der Peach Property Group hat das Unternehmen für das letzte verbliebene Entwicklungsprojekt "Peninsula Wädenswil" in Wädenswil, Schweiz, wichtige Meilensteine erreicht. Nach Beginn der Abbrucharbeiten im zweiten Quartal 2022 erfolgte im Dezember 2022 der offizielle Spatenstich für das Projekt am Zürichsee. Seit Beginn der Beurkundungen im Juli 2022 konnten aktuell bereits rund 60 Prozent der insgesamt 56 geplanten Wohneinheiten im Umfang von rund CHF 77 Mio. verkauft oder reserviert werden.

Positive operative Entwicklung für 2023 erwartet

Für das laufende Geschäftsjahr 2023 geht die Peach Property Group von einer positiven operativen Geschäftsentwicklung aus. Aufgrund des spürbaren Rückgangs der Neubauaktivitäten in Deutschland infolge der stark gestiegenen Bau- und Finanzierungskosten rechnet das Unternehmen mit einem mittel- bis langfristigen Nachfrageüberhang nach bezahlbarem Wohnraum und mit einem beschleunigten Anstieg der Marktmieten. Bereits im abgeschlossenen Geschäftsjahr 2022 registrierte Peach Property Group an wichtigen Peach-Standorten ein stärkeres Wachstum der Marktmieten als im bundesweiten Schnitt.

Thomas Wolfensberger, CEO der Peach Property Group AG:

"Die Immobilienwirtschaft ist 2022 in einen neuen Zyklus mit einem fundamental veränderten Zins- und Kapitalmarktumfeld eingetreten. Aber auch unter diesen Marktbedingungen bleibt die operative Leistung der Peach Property Group weiterhin stark. Das abgelaufene Geschäftsjahr wird in Sachen operativer Performance eines der erfolgreichsten der Unternehmensgeschichte sein. Bei den Neuvermietungen haben wir einen neuen Rekordstand erzielt, der Leerstand wurde deutlich reduziert. Der spürbare Rückgang der Neubauaktivitäten in Deutschland wird sich mittel- bis langfristig positiv auf die Nachfrage im Bestandsmarkt und damit unsere Mieteinkommensentwicklung auswirken. Angesichts unserer im Vergleich zum Markt sehr erschwinglichen Mieten bietet unser Immobilienportfolio somit ein deutliches Wertsteigerungspotenzial. Gleichzeitig haben wir unsere Kapitalstruktur deutlich gestärkt und an das neue Umfeld angepasst und fokussieren uns nun auf die volle Ertragskraft unseres Portfolios sowie auf der Optimierung unserer Kostenstruktur. Die Zeichnung der Pflichtwandelanleihe zum Jahresende 2022 war ein starkes Bekenntnis unserer Ankeraktionäre zur Peach Property Group und dem Potenzial unseres Geschäftsmodells. Zusammen mit den operativen Fortschritten bildet das ein solides Fundament für 2023. Wir blicken daher optimistisch in das neue Geschäftsjahr."

Wolfensberger weiter: "Trotz der Steigerung der Mieteinnahmen bleibt unser Fokus weiterhin darauf ausgerichtet, bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen. In diesen herausfordernden Zeiten wollen wir unseren Mietern weiterhin zur Seite stehen. Dank bereits früh getätigter Absicherungsgeschäfte konnten wir die Risiken aus den gestiegenen Energie- und Stromkosten infolge des Angriffskriegs Russlands reduzieren und für viele unserer Mieter eine Erhöhung der Nebenkosten vermeiden. Trotz sinkendem Investitionsbudget werden wir über die nächsten Jahre weiter in die Modernisierung unseres Wohnungsportfolios investieren und unseren Dekarboniserungskurs fortsetzen. Das entlastet nicht nur die Umwelt, sondern hilft auch unseren Mietern angesichts der gegenwärtigen Entwicklungen an den Energiemärkten und schafft nachhaltige Werte."

Thorsten Arsan, CFO der Peach Property Group AG, sagte:

"Dank der erfolgreichen und effizienten Integration der abgeschlossenen Akquisitionen konnten die FFO I deutlich gesteigert werden. Uns ist es zudem gelungen, das Finanzprofil im abgelaufenen Geschäftsjahr erfolgreich zu stärken und den Verschuldungsgrad des Unternehmens 2022 weiter zu reduzieren. Wir konzentrieren uns weiterhin auf Kosten- und Bilanzoptimierung."

Peach Property Group wird den vollständigen Geschäftsbericht 2022 am Dienstag, 21. März 2023 veröffentlichen und an diesem Tag auch eine virtuelle Investoren- und Pressekonferenz mit dem Management abhalten.

Kontakte:

Medien, Investoren und Analysten

Dr. Thomas Wolfensberger, Chief Executive Officer, Thorsten Arsan, Chief Financial Officer, und Stefan Feller, Head of Investor Relations +41 44 485 50 18 | investors@peachproperty.com

Medien Deutschland

Edelman Smithfield, Ruediger O. Assion +49 (0) 221 8282 8111 | mobile: +49 (0) 162 4909624 | ruediger.assion@edelmansmithfield.com

Über die Peach Property Group AG

