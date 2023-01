Die besten Trades geht man kurz vor dem Ausbruch ein. https://bit.ly/3XQUtO2 Egal ob long oder short! Jetzt die Abstauber-Liste von Chart-Profi Stefan Klotter kostenlos herunterladen! Vor den wichtigen Zinsentscheidungen in dieser Woche blickt M.M. Warburg-Chefvolkswirt Carsten Klude positiv auf das Geschehen. Der Preisdruck in den USA gehe langsam zurück. Für die Notenbanken sei das ein Zeichen, dass die Zinserhöhungen langsam Wirkung zeigten, so Klude im Interview mit wallstreet:online. Er könne sich gut vorstellen, dass Jerome Powell & Co. nach einer weiteren Zinserhöhung im März erst einmal eine Pause einlegen könnten. Wie immer sei deshalb besonders die Pressekonferenz nach dem Zinsentscheid am Mittwoch entscheidend, so Klude. Spannend seien aber auch die Daten vom Arbeitsmarkt. Ob sich die Fed-Entscheidung auch auf die anstehenden Notenbanksitzungen bei EZB und Bank of England auswirken und wann Zinssenkungen wieder ins Spiel kommen könnten: Alle Antworten gibt's im Video!