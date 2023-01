Amadeus integriert die erweiterten Flugplandaten von Cirium in seine Reiseplattform-Lösungen und bereichert damit den verfügbaren Datensatz für Flugbuchungen und Suchabfragen

Die Vereinbarung erweitert die seit zehn Jahren bestehende Partnerschaft zwischen den beiden Branchenführern

Der Zugang zu den neuen Daten verbessert die Suchabfragen und Buchungsmöglichkeiten für Reiseverkäufer und Reisende weiter

Cirium, der führende Anbieter von Luftfahrtanalysen, hat eine Vereinbarung mit Amadeus unterzeichnet, um seine erweiterten Flugplandaten in die Amadeus Travel Platform einzubringen und damit den für die Flugsuche und -buchung verfügbaren Datensatz weiter zu verbessern.

Als eines der führenden Technologieunternehmen der Reisebranche sind vollständige und zeitnahe Daten für Amadeus unerlässlich, um den Kunden hochwertige Informationen zu vermitteln. Die neue Vereinbarung bedeutet, dass die umfassenden Flugplandaten von Cirium in die Amadeus Travel Platform integriert werden, wovon viele Amadeus-Kunden aus der Reisebranche profitieren, darunter Fluggesellschaften, Reiseanbieter und andere.

Jeremy Bowen, CEO von Cirium, sagte: "Die Zusammenführung von zwei führenden Anbietern in der Reisebranche durch die Erweiterung der Partnerschaft zwischen Cirium und Amadeus wird die Flugsuche und -buchung weiter verbessern und die Branche in die Lage versetzen, neue Marktchancen zu erschließen, den Umsatz zu maximieren und ein effizienteres Erlebnis für die Reisenden zu erzielen. Unsere neue Partnerschaft geht über die Bereitstellung von globalen Flugplänen für das Amadeus Schedules Analytics Tool hinaus. Sie erweitert die branchenführende Reiseplattform von Amadeus, so dass die Flugplandaten von Cirium die Qualität der Informationen für Amadeus-Kunden verbessern."

Sam Abdou, Executive Vice President, Air, Rail Global Online, Amadeus, dazu: "Der Ausbau unserer Partnerschaft mit Cirium und die weitere Integration ihrer Daten in unsere Multi-Source-Flugplan-Daten-Plattform stellt eine wichtige Erweiterung unseres Datenbestandes dar und trägt dazu bei, eine hohe Datengenauigkeit und Buchbarkeit für unsere Kunden zu gewährleisten."

Amadeus ist ein führender Reisevertriebs- und Technologiepartner der Branche mit globaler Präsenz und lokaler Expertise. Das Unternehmen entwickelt wichtige Lösungen, die Fluggesellschaften und Flughäfen, Hotels und Eisenbahnen, Suchmaschinen, Reisebüros, Reiseveranstalter und andere Akteure der Reisebranche dabei unterstützen, ihren Betrieb zu führen und das Reiseerlebnis zu verbessern. Die Integration von Daten aus der fortschrittlichen Flugplandatenbank von Cirium, die weltweit über 900 Fluggesellschaften und alle Flugzeugtypen abdeckt, führt dazu, dass Unternehmen mit Zugang zur Amadeus Travel Platform genauere datengestützte Entscheidungen treffen können.

Die Flugplandaten von Cirium sind in der Luftfahrtindustrie unübertroffen. Das Unternehmen verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung mit Flugplänen und Verbindungsdaten. Eines der führenden Produkte von Cirium zur Analyse von Flugplänen, Cirium Diio Mi, deckt 97 aller weltweiten Linienflüge ab, die 20 Jahre zurück und 11 Monate in die Zukunft reichen.

Erfahren Sie mehr über Cirium Schedules.

Über Cirium

Cirium führt leistungsstarke Daten und Analysen zusammen, um die Welt in Bewegung zu halten. Wir bieten Einblicke, die sich auf jahrzehntelange Erfahrung in der Branche stützen und es Reiseunternehmen, Flugzeugherstellern, Flughäfen, Fluggesellschaften und Finanzinstituten ermöglichen, logische und fundierte Entscheidungen zu treffen, die die Zukunft des Reisens gestalten, den Umsatz steigern und das Kundenerlebnis verbessern. Cirium ist Teil von RELX, einem globalen Anbieter von informationsbasierten Analyse- und Entscheidungstools für Fach- und Geschäftskunden. Die Aktien von RELX PLC werden an den Börsen von London, Amsterdam und New York unter Verwendung der folgenden Ticker-Symbole gehandelt: LONDON: REL; Amsterdam: REN; New York: RELX.

Für weitere Informationen folgen Sie bitte Cirium Updates aufLinkedIn oder Twitter oder besuchen Siecirium.com.

Über Amadeus

Reisen ist der Antrieb des Fortschritts. Amadeus macht Reisen möglich. Die Lösungen von Amadeus verbinden Reisende über Reisebüros, Suchmaschinen, Reiseveranstalter, Fluggesellschaften, Flughäfen, Hotels, Autos und Eisenbahnen mit den Reisen, die sie wünschen.

Seit über 30 Jahren entwickeln wir unsere Technologie in Zusammenarbeit mit der Reisebranche. Wir kombinieren ein tiefes Verständnis dafür, wie Menschen reisen, mit der Fähigkeit, die komplexesten, vertrauenswürdigsten und wichtigsten Systeme zu entwickeln und bereitzustellen, die unsere Kunden benötigen. Im Jahr 2019 haben wir dazu beigetragen, über 1,9 Milliarden Menschen mit lokalen Reiseanbietern in über 190 Ländern zu verbinden. Wir sind ein Unternehmen, das global denkt und lokal präsent ist, wo immer unsere Kunden uns brauchen.

Unser Ziel ist es, die Zukunft des Reisens zu gestalten. Wir streben leidenschaftlich nach besseren Technologien, die bessere Reisen ermöglichen.

Amadeus ist ein IBEX-35-Unternehmen, das an der spanischen Börse unter AMS.MC notiert ist. Das Unternehmen wurde darüber hinaus in den letzten zehn Jahren in den Dow Jones Sustainability Index aufgenommen.

Erfahren Sie mehr über Amadeua aufwww.amadeus.com.

