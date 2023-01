IG Podcast mit Timo Emden: Woche der Notenbanken

Lauschen Sie im offiziellen IG Podcast dem aktuellen Marktgeschehen. Unsere Analysten sprechen in regelmäßigen Interviews über relevante Themen aus der Welt des Tradings und der Börse. Freuen Sie sich zudem auf externe Gäste aus der Branche, mit denen wir nicht nur die wichtigen Marktereignisse beleuchten, sondern auch über Trading-Skills und Methoden sprechen. Der heutige Gast Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Was ist das Thema des heutigen Podcasts? Für alle Assetklassen sind die Entscheidungen der Notenbanken ein ganz wesentlicher Faktor. Das gilt auch für den Kryptosektor. Nun kommen in dieser Woche alle wichtigen Notenbanken mit Entscheidungen. Welche Rolle spielt diese Woche also für Kryptos? Krypto-Analyst Timo Emden: "Die Notenbankpolitik ist von zentraler Bedeutung für Kryptoassets. Der Hintergrund ist, dass die Aussicht auf höhere Zinsen dazu führt, dass zukünftige Gewinne weniger wert sind. Das ging zulasten der Nasdaq und damit auch zulasten der Kryptowerte, da diese gerne in die Schublade der Techwerte geworfen werden". Es ist noch immer viel Vertrauen zerstört, noch zum Beispiel ist unklar, wie eine mögliche Regulierung aussehen könnte. "Dann könnten auch Spekulationen laut werden: Bitcoinverbot ja/nein bzw. wie stark wollen wir regulieren?" Was für ein Kryptojahr könnte 2023 werden?

