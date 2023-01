Nach hohen Verlusten in den vergangenen Monaten hat die Tesla-Aktie zu Jahresbeginn 2023 wieder Boden gut machen können. Im Januar steht ein deutliches Plus zu Buche. Einen Kick gab dem Kurs zuletzt die gute Bilanz für das Schlussquartal 2022. Im Jahr 2022 hatte die Tesla-Aktie mehr als zwei Drittel an Wert verloren. CEO Elon Musk verbuchte einen Verlust seines Privatvermögens (auf dem Papier) in bisher nie dagewesenen Dimensionen. Doch seit dem Jahresbeginn 2023 scheint sich das Blatt gewendet zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...