ExaGrid®, die branchenweit einzige Tiered Backup Storage-Lösung, gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine Vertriebsvereinbarung mit Arrow Electronics abgeschlossen hat, das auf Rang 104 der Fortune-Value-Added-Distributors steht. Arrow vereint die weltweit führenden Technologien und Dienstleistungen, um sein globales Vertriebskanal-Ökosystem zu ermöglichen. Die Cloud-Management-Plattform von Arrow, ArrowSphere, hebt die Komplexität im IT-Kaufprozess auf, indem sie diese Technologien mit Tausenden von Channel-Partnern und Endbenutzern über einen umfangreichen Cloud-Katalog und Lebenszyklus-Management-Funktionen verbindet.

"Wir freuen uns, diese Beziehung zu beginnen und unsere Tiered Backup Storage-Lösung durch unsere neue Vereinbarung mit Arrow Electronics weiteren Vertriebspartnern und ihren Endbenutzerkunden in den Vereinigten Staaten und Kanada zur Verfügung zu stellen", sagte Bill Andrews, Präsident und CEO von ExaGrid. "Diese neue Vereinbarung unterstützt unsere Bemühungen, unsere Beziehungen im Channel zu stärken und unser Geschäft mit mehr Resellern auszubauen, alles mit dem kontinuierlichen Schwerpunkt, Unternehmen den besten Backup-Speicher der Branche anzubieten."

ExaGrid hat mehr als 3.750 aktive Kunden aus dem gehobenen Mittelstand bis hin zu großen Unternehmen, die ExaGrid Tiered Backup Storage zum Schutz ihrer Daten verwenden. Das Wachstum von ExaGrid beschleunigt sich und das Unternehmen schafft weltweit in allen Geschäftsbereichen neue Arbeitsplätze. ExaGrid hat kürzlich seine Erfolge aus 2022 bekannt gegeben, wozu ein Jahr mit Umsatzwachstum ebenso gehörte wie in den letzten neun Quartalen in Folge positive Cash-, EBITDA- und P&L-Werte des Unternehmens.

ExaGrid bietet Tiered Backup Storage mit einer Front-End Disk-Cache Landing Zone, der Performance Tier, die Daten für die schnellsten Backups direkt auf die Festplatte schreibt und für die schnellsten Wiederherstellungen und VM-Boots direkt von der Festplatte wiederherstellt. Die Langzeitaufbewahrungsdaten werden in einem deduplizierten Datenrepository, dem Retention Tier, abgelegt, um die Menge an Aufbewahrungsspeicher und die daraus resultierenden Kosten zu reduzieren. Dieser zweistufige Ansatz verbindet die schnellste Backup- und Wiederherstellungsleistung mit der kosteneffizientesten Speicherlösung.

Darüber hinaus bietet ExaGrid eine Scale-out-Architektur, bei der Appliances einfach hinzugefügt werden, wenn die Daten wachsen. Jede Appliance umfasst Prozessor-, Speicher- und Netzwerkports, sodass bei wachsender Datenmenge alle erforderlichen Ressourcen verfügbar sind, um ein Backup-Fenster mit fester Länge aufrechtzuerhalten. Dieser Scale-out-Storage-Ansatz macht teure Forklift-Upgrades unnötig und ermöglicht das Mischen von Appliances unterschiedlicher Größen und Modelle im selben Scale-out-System, um einer Überalterung von Produkten vorzubeugen und IT-Investitionen im Voraus und im Wandel der Zeit zu schützen. ExaGrid bietet die branchenweit beste Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen, mit seiner nicht netzwerkzugewandten Ebene (Tiered Air Gap), verzögerten Löschungen und unveränderlichen Datenobjekten.

Über ExaGrid

ExaGrid bietet Tiered Backup Storage mit einer einzigartigen Disk-Cache-Landing Zone, einem Langzeitaufbewahrungsspeicher und einer Scale-Out-Architektur. Die Landing Zone von ExaGrid sorgt für besonders schnelle Backups, Wiederherstellungen und sofortige VM-Wiederherstellung. Das Retention-Repository ist die kostengünstigste Lösung für die langfristige Speicherung. Die Scale-Out-Architektur von ExaGrid umfasst vollständige Appliances und stellt auch bei steigenden Datenmengen ein Backup-Fenster mit fester Länge zur Verfügung, wodurch kostenintensive Hardware-Upgrades und die Überalterung von Produkten vermieden werden. ExaGrid bietet den branchenweit einzigen zweistufigen Backup-Speicheransatz mit einer netzwerkunabhängigen Schicht, verzögerten Löschvorgängen und unveränderlichen Objekten zur Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen.

ExaGrid beschäftigt in den folgenden Ländern und Regionen Vertriebsmitarbeiter und Systemtechniker vor Ort: Argentinien, Australien, Benelux, Brasilien, Kanada, Chile, GUS, Kolumbien, Tschechische Republik, Frankreich, Deutschland, Hongkong, Iberische Halbinsel, Indien, Israel, Japan, Mexiko, Skandinavien, Polen, Saudi-Arabien, Singapur, Südafrika, Südkorea, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate, Großbritannien, USA und andere Regionen.

Besuchen Sie uns auf exagrid.com und verbinden Sie sich mit uns auf LinkedIn. Sehen Sie, was unsere Kunden aus eigener Erfahrung über ExaGrid zu sagen haben, und erfahren Sie in unseren Kundenerfolgsgeschichten, weshalb sie jetzt deutlich weniger Zeit für Backup-Speicherungen brauchen. Sehen Sie sich unsere über 100 Gartner Peer Insights-Bewertungen an. ExaGrid ist stolz auf seinen NPS-Score von +81!

