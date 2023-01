Die wachsende globale Präsenz bietet multinationalen Kunden unabhängige, erstklassige, multidisziplinäre Dienstleistungen

Andersen Global, ein weltweit führender Dienstleister im Bereich der Steuer- und Rechtsberatung, nimmt 11 neue Mitgliedsfirmen in seine Plattform auf und erweitert damit seine Fähigkeit, globalen Kunden unabhängige, multidisziplinäre und grenzüberschreitende Dienstleistungen zu bieten. Mit seinen Mitgliedern und Kooperationspartnern verfügt Andersen Global über mehr als 13.000 Fachleute und ist an über 390 Standorten in mehr als 170 Ländern auf sechs Kontinenten vertreten. Damit zählt Andersen Global zu den größten globalen Vertretern unter den multinationalen, multidisziplinären Dienstleistungsunternehmen.

Zu den neuen Mitgliedsfirmen des Unternehmens zählen:

A&A Tax (Australien)

Anwaltskanzlei SAJIC (Bosnien und Herzegowina)

CN Law (Burundi)

Nimba Conseil (Guinea)

Saint Lawrence Tax Consultancy (Jordan)

Unicase (Kasachstan)

Halim Hong Quek (Malaysia)

Tax Legal Advisers LLC (Tadschikistan)

ECC Denetim (Türkei)

MGC Legal (Türkei)

Intuit Management Consultancy (Vereinigte Arabische Emirate, Singapur, Indien)

"Als Kanzlei haben wir im letzten Jahr enorme Schritte unternommen, um unsere Fähigkeiten in Schlüsselmärkten und Spezialgebieten wie Fusionen und Übernahmen, Bewertungen und globale Mobilität zu vertiefen und so zu einem echten One-Stop-Shop für unsere multinationalen Kunden zu werden", erklärte Mark Vorsatz, Chairman und CEO von Global Andersen. "Diese Mitgliedskanzleien unterstützen unseren globalen Ansatz, fördern die Vereinheitlichung der Marke Andersen und ermöglichen es uns, einen nahtlosen globalen Service zu bieten, was uns ausgezeichnet für weiteres Wachstum positioniert."

Seit seiner Gründung im Jahr 2013 ist Andersen Global schnell gewachsen. Allein in den letzten fünf Jahren hat die globale Organisation in mehr als 150 Länder expandiert und in dieser Zeit durchschnittlich mehr als eine Vereinbarung pro Woche abgeschlossen. Im Jahr 2022 hat Andersen Global an mehr als 50 neuen Standorten neue Niederlassungen eröffnet oder seine bestehende Präsenz erweitert und seine Mitarbeiterzahl um mehr als 2.000 Fachleute erhöht.

Zu den Ländern, für die Andersen 2022 eine erweiterte Präsenz angekündigt hat, gehören:

Afrika

Äthiopien, Ghana, Mali, Ruanda, Tansania, Tschad und Zentralafrikanische Republik

Nord-/Südamerika und Karibik

Brasilien, Britische Jungferninseln, Guadeloupe, Kanada, Montserrat

Asien und Asien-Pazifik

Australien, Bangladesch, Indonesien, Neuseeland, Südkorea, Sri Lanka, Taiwan und Thailand

Europa

Belgien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Island, Lettland, Litauen, Österreich, Schweiz, Slowakei, Slowenien und Vereinigtes Königreich

Naher Osten

Pakistan

Andersen Global ist ein internationaler Zusammenschluss rechtlich selbständiger, unabhängiger Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit weltweit mehr als 13.000 Juristen und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 390 Standorten vertreten.

